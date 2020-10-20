https://ria.ru/20201020/slezhka-1580566636.html

Эксперт рассказал, как полностью отключить слежку по смартфону

Руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток рассказал агентству "Прайм", как можно отключить слежку на смартфоне. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T02:15

2020-10-20T02:15

2020-10-20T09:11

евгений черток

рексофт

россия

смартфоны

технологии

общество

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Как полностью отключить слежку за вами по смартфону?

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости</strong>. Руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток рассказал агентству "<u><a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201020/832184237.html" target="_blank">Прайм</a></u>", как можно отключить слежку на <a href="https://ria.ru/keyword_smartfony/" target="_blank">смартфоне</a>.Полностью убрать эту возможность не получится для спецслужб, если вы представляете для них интерес, пояснил эксперт. Однако при удалении ряда приложений удастся отключить слежку со стороны тех, кто следит за абонентами по умолчанию в рекламных целях, добавил собеседник агентства."Следят практически все установленные вами приложения. Если поставить анализатор трафика, то видны сотни неизвестных соединений с телефона в большой мир. В основном собираются данные по геолокации, интересам поиска", — заявил Черток.Устанавливая мобильные приложения, мы сами даем им доступ к камере, микрофону, сообщениям, заключил он.

https://ria.ru/20201016/smartfon-1580047408.html

Ярослав Погодин Комплексовать меньше нужно и повод давать за собой следить. А спецслужбы если вы вдруг станете им интересны прекрасно отрабоработают по методике советского времени. Хоть счётами пользуйтесь, азбукой морзе и голубиной почтой )) 83

Николай Ефимов можно попробывать, отпаять модем и гпс приемник от платы 46

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений черток, рексофт, россия, смартфоны, технологии, общество