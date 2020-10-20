https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580732003.html

Путин назвал Скобцеву человеком яркого дарования

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования режиссеру Федору Бондарчуку в связи со смертью его матери, народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой,... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T21:07

2020-10-20T21:07

2020-10-20T21:23

умерла ирина скобцева

культура

россия

ирина скобцева

владимир путин

сергей бондарчук (актер)

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> выразил соболезнования режиссеру <a href="http://ria.ru/person_Fedor_Bondarchuk/" target="_blank" data-auto="true">Федору Бондарчуку</a> в связи со смертью его матери, народной артистки РСФСР <a href="http://ria.ru/person_Irina_Skobceva/" target="_blank" data-auto="true">Ирины Скобцевой</a>, отметив, что она была человеком яркого дарования и душевной щедрости, сообщает пресс-служба Кремля.Народная артистка скончалась во вторник на 94-м году жизни.Путин подчеркнул, что Скобцева "была прекрасной актрисой, человеком яркого дарования и душевной щедрости". По словам главы государства, "она подавала коллегам, ученикам, зрителям настоящий пример преданности профессии, многолетнего подвижнического труда на благо отечественной культуры".Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в <a href="http://ria.ru/location_Tula/" target="_blank" data-auto="true">Туле</a>. Окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, после чего поступила в школу-студию МХАТ, где познакомилась со своим будущим мужем режиссером <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Bondarchuk/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Бондарчуком</a>. Скобцева сыграла около 100 ролей в таких фильмах, как "Отелло", "Сережа", "Война и мир", "Они сражались за Родину", "Поединок", "Любовь земная", "Борис Годунов" и многих других.

https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580617542.html

https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580659142.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Нет, она прекрасна!": лучшие кадры из фильмов Ирины Скобцевой К Ирине Скобцевой признание пришло сразу. Первая же роль в кино — Дездемона в фильме легенды соцреализма, режиссера Сергея Юткевича. То есть ей тотчас доверили классику — шекспировскую экранизацию. Там она встретила мужа, Сергея Бондарчука, который и играл обрученного с ней ревнивца-душителя. Больше они никогда не расставались. По счастью, фильмография Ирины Скобцевой не дает никаких поводов умалить ее заслуги перед кино. Конечно, она играла и в картинах мужа: бесподобная Элен Курагина в грандиозной экранизации "Войны и мира" (сегодня всех новых и старых Элен неизбежно будут сравнивать со Скобцевой), графиня Драницкая в "Степи". 2020-10-20T21:07 true PT1M01S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умерла ирина скобцева, культура, россия, ирина скобцева, владимир путин, сергей бондарчук (актер)