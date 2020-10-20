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Культура
https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580681357.html
Собянин назвал Скобцеву актрисой огромного таланта и обаяния
Ирина Скобцева была актрисой огромного таланта и обаяния, ее профессионализм и верность актерскому ремеслу снискали любовь и уважение многочисленных учеников,... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T16:27
2020-10-20T21:25
культура
россия
ирина скобцева
сергей собянин
москва
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Irina_Skobceva/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Скобцева</a> была актрисой огромного таланта и обаяния, ее профессионализм и верность актерскому ремеслу снискали любовь и уважение многочисленных учеников, говорится в телеграмме с соболезнованиями мэра Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Собянина</a>, опубликованной на сайте столичного правительства.Народная артистка <a href="http://ria.ru/location_RSFSR/" target="_blank" data-auto="true">РСФСР</a> Ирина Скобцева скончалась во вторник на 94-м году жизни.Мэр отметил, что светлая память о Скобцевой "навсегда сохранится в сердцах ее друзей, коллег, учеников и многочисленных поклонников".Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в <a href="http://ria.ru/location_Tula/" target="_blank" data-auto="true">Туле</a>. Окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, после чего поступила в школу-студию МХАТ, где познакомилась со своим будущим мужем режиссером <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Bondarchuk/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Бондарчуком</a>. Скобцева сыграла около 100 ролей в таких фильмах, как "Отелло", "Сережа", "Война и мир", "Они сражались за Родину", "Поединок", "Любовь земная", "<a href="http://ria.ru/person_Boris_Godunov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Годунов</a>" и многих других.
https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580617542.html
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"Нет, она прекрасна!": лучшие кадры из фильмов Ирины Скобцевой
К Ирине Скобцевой признание пришло сразу. Первая же роль в кино — Дездемона в фильме легенды соцреализма, режиссера Сергея Юткевича. То есть ей тотчас доверили классику — шекспировскую экранизацию. Там она встретила мужа, Сергея Бондарчука, который и играл обрученного с ней ревнивца-душителя. Больше они никогда не расставались. По счастью, фильмография Ирины Скобцевой не дает никаких поводов умалить ее заслуги перед кино. Конечно, она играла и в картинах мужа: бесподобная Элен Курагина в грандиозной экранизации "Войны и мира" (сегодня всех новых и старых Элен неизбежно будут сравнивать со Скобцевой), графиня Драницкая в "Степи".
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россия, ирина скобцева, сергей собянин, москва

Собянин назвал Скобцеву актрисой огромного таланта и обаяния

16:27 20.10.2020 (обновлено: 21:25 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкНародная артистка РСФСР, актриса Ирина Константиновна Скобцева
Народная артистка РСФСР, актриса Ирина Константиновна Скобцева - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ирина Скобцева была актрисой огромного таланта и обаяния, ее профессионализм и верность актерскому ремеслу снискали любовь и уважение многочисленных учеников, говорится в телеграмме с соболезнованиями мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованной на сайте столичного правительства.
Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась во вторник на 94-м году жизни.
Кадр из фильма Отелло (режиссер Сергей Юткевич). Дездемона - актриса Ирина Скобцева - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 12:14
Биография Ирины Скобцевой

"Ушла из жизни актриса огромного таланта и обаяния, подарившая созвездие незабываемых женских образов нескольким поколениям зрителей. Высокий профессионализм, верность актерскому ремеслу и большой педагогический талант снискали ей любовь и уважение со стороны многочисленных учеников", - говорится в телеграмме.

Мэр отметил, что светлая память о Скобцевой "навсегда сохранится в сердцах ее друзей, коллег, учеников и многочисленных поклонников".
Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. Окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, после чего поступила в школу-студию МХАТ, где познакомилась со своим будущим мужем режиссером Сергеем Бондарчуком. Скобцева сыграла около 100 ролей в таких фильмах, как "Отелло", "Сережа", "Война и мир", "Они сражались за Родину", "Поединок", "Любовь земная", "Борис Годунов" и многих других.
Заслуженная артистка РСФСР Ирина Скобцева в фильме Война и мир. 1966 год - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 15:34Культура
Звезда, жена и мать. Блистательный путь актрисы Ирины Скобцевой
 
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КультураРоссияИрина СкобцеваСергей СобянинМосква
 
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