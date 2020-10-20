https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580681357.html

Собянин назвал Скобцеву актрисой огромного таланта и обаяния

Ирина Скобцева была актрисой огромного таланта и обаяния, ее профессионализм и верность актерскому ремеслу снискали любовь и уважение многочисленных учеников,... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T16:27

2020-10-20T16:27

2020-10-20T21:25

культура

россия

ирина скобцева

сергей собянин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/96526/32/965263220_0:231:1370:1002_1400x0_80_0_0_73ca6f2c5d913ed7febfde58414bbb37.jpg

<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Irina_Skobceva/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Скобцева</a> была актрисой огромного таланта и обаяния, ее профессионализм и верность актерскому ремеслу снискали любовь и уважение многочисленных учеников, говорится в телеграмме с соболезнованиями мэра Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Собянина</a>, опубликованной на сайте столичного правительства.Народная артистка <a href="http://ria.ru/location_RSFSR/" target="_blank" data-auto="true">РСФСР</a> Ирина Скобцева скончалась во вторник на 94-м году жизни.Мэр отметил, что светлая память о Скобцевой "навсегда сохранится в сердцах ее друзей, коллег, учеников и многочисленных поклонников".Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в <a href="http://ria.ru/location_Tula/" target="_blank" data-auto="true">Туле</a>. Окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, после чего поступила в школу-студию МХАТ, где познакомилась со своим будущим мужем режиссером <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Bondarchuk/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Бондарчуком</a>. Скобцева сыграла около 100 ролей в таких фильмах, как "Отелло", "Сережа", "Война и мир", "Они сражались за Родину", "Поединок", "Любовь земная", "<a href="http://ria.ru/person_Boris_Godunov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Годунов</a>" и многих других.

https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580617542.html

https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580659142.html

1

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Нет, она прекрасна!": лучшие кадры из фильмов Ирины Скобцевой К Ирине Скобцевой признание пришло сразу. Первая же роль в кино — Дездемона в фильме легенды соцреализма, режиссера Сергея Юткевича. То есть ей тотчас доверили классику — шекспировскую экранизацию. Там она встретила мужа, Сергея Бондарчука, который и играл обрученного с ней ревнивца-душителя. Больше они никогда не расставались. По счастью, фильмография Ирины Скобцевой не дает никаких поводов умалить ее заслуги перед кино. Конечно, она играла и в картинах мужа: бесподобная Элен Курагина в грандиозной экранизации "Войны и мира" (сегодня всех новых и старых Элен неизбежно будут сравнивать со Скобцевой), графиня Драницкая в "Степи". 2020-10-20T16:27 true PT1M01S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ирина скобцева, сергей собянин, москва