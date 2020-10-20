Родственники, друзья и коллеги вспоминают Ирину Скобцеву

"Однажды мы вместе встречали Новый год. Глубокой ночью все были уже уставшие и засыпающие, и только Ирина Константиновна Скобцева – веселая, энергичная, яркая – рассказывала, как они с Сергеем Федоровичем путешествовали с фильмом "Война и мир" в Японию. Ее красивые глаза блестели, а я с восхищением слушала и не понимала, откуда у нее столько сил. Кто-то прочитал это в моем взгляде и шепнул: "Это другое поколение, они совсем другие". Да, другие. А мы очень ленивые. И мы Вас очень любим, Ирина Константиновна. Покойтесь с миром".

Юлия Снигирь актриса актриса