Родственники, друзья и коллеги вспоминают Ирину Скобцеву
Константин Крюков
Алена Долецкая
"Ирина Константиновна Скобцева, большая актриса, головокружительно красивая женщина и грандиозный человек. Она ушла сегодня 20 октября ровно в день смерти своего мужа, великого режиссёра Сергея Бондарчука. Царствие небесное, Вам. А еще в 2003 году Ирина Константиновна согласилась сняться для нас в Vogue Россия (без коленопреклоненных просьб не обошлось) – и вот Царица навсегда. А еще мой папа тоже умер в один день с моей мамой, спустя ровно десять лет. Дай им всем Бог воссоединиться и там. Душой и сердцем с вами, Федя, Паулина, Сережа".
Сергей Безруков
"Не стало Ирины Скобцевой. Я имел честь быть знакомым с Ириной Константиновной. Мы вместе снимались в фильме "Золото" по Мамину-Сибиряку. Я играл Гордея Брагина, а она – мою мать. Потрясающая, благороднейшая женщина. Она была невероятно красива. И в свои уже преклонные лета оставалась истинной женщиной: красивой, статной, благородной. За этим чувствовалась такая история и глубина. Смотрел и восторгался тем, как потрясающе она играла мать. Я был счастлив работать с Ириной Константиновной в одном кадре. Светлая ей память. Ее работы – это история нашего отечественного кино. Это действительно классика. Роли Ирины Константиновны – золотой фонд русского кинематографа".