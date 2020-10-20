https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580659142.html

Звезда, жена и мать. Блистательный путь актрисы Ирины Скобцевой

К Ирине Скобцевой признание пришло сразу. Первая же роль в кино — Дездемона в фильме легенды соцреализма, режиссера Сергея Юткевича. То есть ей тотчас доверили... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T15:34

2020-10-20T15:34

2020-10-21T00:40

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Егор Беликов. </strong>К Ирине Скобцевой признание пришло сразу. Первая же роль в кино — Дездемона в фильме легенды соцреализма, режиссера Сергея Юткевича. То есть ей тотчас доверили классику — шекспировскую экранизацию. Там она встретила мужа, Сергея Бондарчука, который и играл обрученного с ней ревнивца-душителя. Больше они никогда не расставались.Так стартовала, наверное, одна из важнейших и самых влиятельных кинодинастий в России, сравнимая, быть может, только с Михалковыми — Кончаловскими. Всю жизнь, вслед за Скобцевой и Бондарчуком-старшим, отпрыски и наследники посвятили великой иллюзии — кинематографу. Эту фразу Бондарчука, который ушел из жизни в тот же день (!) — 20 октября — в 1994 году, Скобцева часто вспоминала: Несправедливо, конечно, определять актрису как всего лишь жену великого. По счастью, фильмография Ирины Скобцевой не дает никаких поводов умалить ее заслуги перед кино. Конечно, она играла и в картинах мужа: бесподобная Элен Курагина в грандиозной экранизации "Войны и мира" (сегодня всех новых и старых Элен неизбежно будут сравнивать со Скобцевой), графиня Драницкая в "Степи". Также блистала в эпизодах фильмов "Они сражались за Родину", "Борис Годунов", "Ватерлоо" (таким образом, оказалась чуть ли не единственной советской актрисой, сыгравшей в одном фильме с великим Орсоном Уэллсом). Она стала свидетельницей того, как режиссера может похоронить под собой его титаническая задумка, сыграв в последней работе Бондарчука "Тихий Дон" и доделав вместе с сыном Федором авторскую версию этого сериала.С другой стороны, неправильно было бы сужать ее наследие лишь до этих фильмов. Так, с картины со Скобцевой когда-то началась карьера Георгия Данелии — в его первой же совместно Игорем Таланкиным работе "Сережа" она великолепно сыграла маму. В его же фильме "Я шагаю по Москве" — ту самую даму с зонтиком.Были у нее роли и у других режиссеров-звезд, в том числе и в их поздних фильмах: "Зависти богов" Меньшова, перестроечной картине "Единожды солгав" Бортко. И все регалии при ней: вместе с "Отелло" прославилась на весь мир и на весь Каннский фестиваль (фильм был там в основном конкурсе и получил приз за режиссуру), "Война и мир", как всем известно, и вовсе получил "Оскар". Потому, наверное, ее даже после 1991 года звали сниматься за границей, в частности, в немецком телефильме "Последний курьер", где играл Сергей Гармаш. Советские фильмы не только были сверхпопулярны во внутреннем прокате (конечно, во многом по причине отсутствия альтернативы, а также потому, что люди действительно с радостью их смотрели), но и получали весомые заслуженные награды. Все регалии были Скобцевой выданы вовремя: от звания народной артистки РСФСР до советских орденов Дружбы и Почета. И даже почетный приз "Кинотавра" ей успели вручить — в 2018 году.Ирина Скобцева, прославившись сразу, будто бы добровольно оставалась в тени гениального мужа. Хотя даже в фильмах Бондарчука почти всегда (кроме "Войны и мира") играла роли небольшие, не главные, не на виду.Ее артистическая скромность обусловлена была заботой о семье, и это дало свои плоды. Сын Федор Бондарчук стал одним из важнейших кинофункционеров и режиссеров страны и тоже снимал мать в своих блокбастерах. Опять же, впрочем, в ролях второго плана, возрастных: бабушка в "Обитаемом острове", хозяйка квартиры в "Жаре" Резо Гигинеишвили, где Федор выступил продюсером.Из профессии Ирина Скобцева не уходила до последнего, ее финальная роль в "непрозвучавшей", к сожалению, картине "Опасные каникулы" случилась в 2016 году. Скоро будет и последнее ее появление на широком экране: она снялась в документальном фильме Battle, спродюсированном сыном, Федором Бондарчуком, посвященном отцовской "Войне и миру", в том числе главной роли Скобцевой — Элен Курагиной.Ирина Константиновна Скобцева ушла из жизни, и это всегда горе. Но нужно сказать, что за свои 93 года она успела все и наверняка ни о чем не жалела: вырастила детей, помогала мужу, навсегда сохранила память о нем, сберегла его наследие.

https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580614702.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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