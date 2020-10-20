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https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580659142.html
Звезда, жена и мать. Блистательный путь актрисы Ирины Скобцевой
К Ирине Скобцевой признание пришло сразу. Первая же роль в кино — Дездемона в фильме легенды соцреализма, режиссера Сергея Юткевича. То есть ей тотчас доверили... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T15:34
2020-10-21T00:40
умерла ирина скобцева
никита михалков
сергей гармаш
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Егор Беликов. </strong>К Ирине Скобцевой признание пришло сразу. Первая же роль в кино — Дездемона в фильме легенды соцреализма, режиссера Сергея Юткевича. То есть ей тотчас доверили классику — шекспировскую экранизацию. Там она встретила мужа, Сергея Бондарчука, который и играл обрученного с ней ревнивца-душителя. Больше они никогда не расставались.Так стартовала, наверное, одна из важнейших и самых влиятельных кинодинастий в России, сравнимая, быть может, только с Михалковыми — Кончаловскими. Всю жизнь, вслед за Скобцевой и Бондарчуком-старшим, отпрыски и наследники посвятили великой иллюзии — кинематографу. Эту фразу Бондарчука, который ушел из жизни в тот же день (!) — 20 октября — в 1994 году, Скобцева часто вспоминала: Несправедливо, конечно, определять актрису как всего лишь жену великого. По счастью, фильмография Ирины Скобцевой не дает никаких поводов умалить ее заслуги перед кино. Конечно, она играла и в картинах мужа: бесподобная Элен Курагина в грандиозной экранизации "Войны и мира" (сегодня всех новых и старых Элен неизбежно будут сравнивать со Скобцевой), графиня Драницкая в "Степи". Также блистала в эпизодах фильмов "Они сражались за Родину", "Борис Годунов", "Ватерлоо" (таким образом, оказалась чуть ли не единственной советской актрисой, сыгравшей в одном фильме с великим Орсоном Уэллсом). Она стала свидетельницей того, как режиссера может похоронить под собой его титаническая задумка, сыграв в последней работе Бондарчука "Тихий Дон" и доделав вместе с сыном Федором авторскую версию этого сериала.С другой стороны, неправильно было бы сужать ее наследие лишь до этих фильмов. Так, с картины со Скобцевой когда-то началась карьера Георгия Данелии — в его первой же совместно Игорем Таланкиным работе "Сережа" она великолепно сыграла маму. В его же фильме "Я шагаю по Москве" — ту самую даму с зонтиком.Были у нее роли и у других режиссеров-звезд, в том числе и в их поздних фильмах: "Зависти богов" Меньшова, перестроечной картине "Единожды солгав" Бортко. И все регалии при ней: вместе с "Отелло" прославилась на весь мир и на весь Каннский фестиваль (фильм был там в основном конкурсе и получил приз за режиссуру), "Война и мир", как всем известно, и вовсе получил "Оскар". Потому, наверное, ее даже после 1991 года звали сниматься за границей, в частности, в немецком телефильме "Последний курьер", где играл Сергей Гармаш. Советские фильмы не только были сверхпопулярны во внутреннем прокате (конечно, во многом по причине отсутствия альтернативы, а также потому, что люди действительно с радостью их смотрели), но и получали весомые заслуженные награды. Все регалии были Скобцевой выданы вовремя: от звания народной артистки РСФСР до советских орденов Дружбы и Почета. И даже почетный приз "Кинотавра" ей успели вручить — в 2018 году.Ирина Скобцева, прославившись сразу, будто бы добровольно оставалась в тени гениального мужа. Хотя даже в фильмах Бондарчука почти всегда (кроме "Войны и мира") играла роли небольшие, не главные, не на виду.Ее артистическая скромность обусловлена была заботой о семье, и это дало свои плоды. Сын Федор Бондарчук стал одним из важнейших кинофункционеров и режиссеров страны и тоже снимал мать в своих блокбастерах. Опять же, впрочем, в ролях второго плана, возрастных: бабушка в "Обитаемом острове", хозяйка квартиры в "Жаре" Резо Гигинеишвили, где Федор выступил продюсером.Из профессии Ирина Скобцева не уходила до последнего, ее финальная роль в "непрозвучавшей", к сожалению, картине "Опасные каникулы" случилась в 2016 году. Скоро будет и последнее ее появление на широком экране: она снялась в документальном фильме Battle, спродюсированном сыном, Федором Бондарчуком, посвященном отцовской "Войне и миру", в том числе главной роли Скобцевой — Элен Курагиной.Ирина Константиновна Скобцева ушла из жизни, и это всегда горе. Но нужно сказать, что за свои 93 года она успела все и наверняка ни о чем не жалела: вырастила детей, помогала мужу, навсегда сохранила память о нем, сберегла его наследие.
https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580614702.html
https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580618831.html
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умерла ирина скобцева, никита михалков, сергей гармаш, константин крюков, новости культуры, кино и сериалы, паулина андреева, знаменитости, война и мир, звезды, светлана бондарчук, ирина скобцева, федор бондарчук, сергей бондарчук (актер), москва

Звезда, жена и мать. Блистательный путь актрисы Ирины Скобцевой

15:34 20.10.2020 (обновлено: 00:40 21.10.2020)
 
© РИА Новости / В. Уваров / Перейти в фотобанкЗаслуженная артистка РСФСР Ирина Скобцева в фильме "Война и мир". 1966 год
Заслуженная артистка РСФСР Ирина Скобцева в фильме Война и мир. 1966 год - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / В. Уваров
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Егор Беликов. К Ирине Скобцевой признание пришло сразу. Первая же роль в кино — Дездемона в фильме легенды соцреализма, режиссера Сергея Юткевича. То есть ей тотчас доверили классику — шекспировскую экранизацию. Там она встретила мужа, Сергея Бондарчука, который и играл обрученного с ней ревнивца-душителя. Больше они никогда не расставались.
© РИА Новости

Кадр из фильма "Отелло" (режиссер Сергей Юткевич). Отелло — актер Сергей Бондарчук, Дездемона — актриса Ирина Скобцева. Репродукция.

Кадр из фильма Отелло (режиссер Сергей Юткевич). Отелло - актер Сергей Бондарчук, Дездемона - актриса Ирина Скобцева
1 из 4

Кадр из фильма "Отелло" (режиссер Сергей Юткевич). Отелло — актер Сергей Бондарчук, Дездемона — актриса Ирина Скобцева. Репродукция.

© РИА Новости
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Советский кинорежиссер, народный артист СССР Сергей Бондарчук (в центре) и его жена Ирина Скобцева (слева) на приеме у королевы Великобритании Елизаветы II (справа).

Бондарчук и Скобцева на приеме у королевы Англии
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Советский кинорежиссер, народный артист СССР Сергей Бондарчук (в центре) и его жена Ирина Скобцева (слева) на приеме у королевы Великобритании Елизаветы II (справа).

© РИА Новости
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© РИА Новости / Ю. Гончаров / Перейти в фотобанкСергей Бондарчук (слева) и Ирина Скобцева (справа) на съемках фильма «Выбор цели» режиссера Игоря Таланкина.
Сергей Бондарчук (слева) и Ирина Скобцева (справа) на съемках фильма Выбор цели
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Сергей Бондарчук (слева) и Ирина Скобцева (справа) на съемках фильма «Выбор цели» режиссера Игоря Таланкина.
© РИА Новости / Ю. Гончаров
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСергей Бондарчук (слева) и Ирина Скобцева (вторая слева) в художественном фильме "Молчание доктора Ивенса".
Сергей Бондарчук (слева) и Ирина Скобцева (вторая слева) в художественном фильме Молчание доктора Ивенса
4 из 4
Сергей Бондарчук (слева) и Ирина Скобцева (вторая слева) в художественном фильме "Молчание доктора Ивенса".
© РИА Новости
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1 из 4

Кадр из фильма "Отелло" (режиссер Сергей Юткевич). Отелло — актер Сергей Бондарчук, Дездемона — актриса Ирина Скобцева. Репродукция.

© РИА Новости
2 из 4

Советский кинорежиссер, народный артист СССР Сергей Бондарчук (в центре) и его жена Ирина Скобцева (слева) на приеме у королевы Великобритании Елизаветы II (справа).

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 4
Сергей Бондарчук (слева) и Ирина Скобцева (справа) на съемках фильма «Выбор цели» режиссера Игоря Таланкина.
© РИА Новости / Ю. Гончаров
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4 из 4
Сергей Бондарчук (слева) и Ирина Скобцева (вторая слева) в художественном фильме "Молчание доктора Ивенса".
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Так стартовала, наверное, одна из важнейших и самых влиятельных кинодинастий в России, сравнимая, быть может, только с Михалковыми — Кончаловскими. Всю жизнь, вслед за Скобцевой и Бондарчуком-старшим, отпрыски и наследники посвятили великой иллюзии — кинематографу.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Константин Крюков, Ирина Скобцева и режиссер Федор Бондарчук (слева направо) позируют фотографу перед началом премьеры фильма Никиты Михалкова "Утомленные солнцем 2. Цитадель".
Премьера фильма Утомленные солнцем 2. Цитадель
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Актеры Константин Крюков, Ирина Скобцева и режиссер Федор Бондарчук (слева направо) позируют фотографу перед началом премьеры фильма Никиты Михалкова "Утомленные солнцем 2. Цитадель".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Обладатель приза за лучший видеоклип национальной музыкальной премии "Овация" Федор Бондарчук (слева) со своими родителями Сергеем Бондарчуком (второй слева) и Ириной Скобцевой (вторая справа) и продюсером Юрием Айзеншписом (справа).

Федор Бондарчук со своими родителями Сергеем Бондарчуком и Ириной Скобцевой
2 из 3

Обладатель приза за лучший видеоклип национальной музыкальной премии "Овация" Федор Бондарчук (слева) со своими родителями Сергеем Бондарчуком (второй слева) и Ириной Скобцевой (вторая справа) и продюсером Юрием Айзеншписом (справа).

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Актриса Ирина Скобцева, актер Константин Крюков и актриса Алена Бондарчук (слева направо) на церемонии открытия 30-го Московского международного кинофестиваля у кинотеатра "Пушкинский".

Актриса Ирина Скобцева, актер Константин Крюков и актриса Алена Бондарчук
3 из 3

Актриса Ирина Скобцева, актер Константин Крюков и актриса Алена Бондарчук (слева направо) на церемонии открытия 30-го Московского международного кинофестиваля у кинотеатра "Пушкинский".

© РИА Новости
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1 из 3
Актеры Константин Крюков, Ирина Скобцева и режиссер Федор Бондарчук (слева направо) позируют фотографу перед началом премьеры фильма Никиты Михалкова "Утомленные солнцем 2. Цитадель".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 3

Обладатель приза за лучший видеоклип национальной музыкальной премии "Овация" Федор Бондарчук (слева) со своими родителями Сергеем Бондарчуком (второй слева) и Ириной Скобцевой (вторая справа) и продюсером Юрием Айзеншписом (справа).

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
3 из 3

Актриса Ирина Скобцева, актер Константин Крюков и актриса Алена Бондарчук (слева направо) на церемонии открытия 30-го Московского международного кинофестиваля у кинотеатра "Пушкинский".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Эту фразу Бондарчука, который ушел из жизни в тот же день (!) — 20 октября — в 1994 году, Скобцева часто вспоминала:
Он сказал: "Я не смог похоронить отца, маму, сестру, я не видел, как выросли мои дети, потому что я всю свою жизнь подчинил вот этому, этой иллюзии кинематографа. Правильно ли я жил?"
Несправедливо, конечно, определять актрису как всего лишь жену великого. По счастью, фильмография Ирины Скобцевой не дает никаких поводов умалить ее заслуги перед кино. Конечно, она играла и в картинах мужа: бесподобная Элен Курагина в грандиозной экранизации "Войны и мира" (сегодня всех новых и старых Элен неизбежно будут сравнивать со Скобцевой), графиня Драницкая в "Степи". Также блистала в эпизодах фильмов "Они сражались за Родину", "Борис Годунов", "Ватерлоо" (таким образом, оказалась чуть ли не единственной советской актрисой, сыгравшей в одном фильме с великим Орсоном Уэллсом).
© РИА Новости / Мосфильм, 1965—1967  / Перейти в фотобанк

Ирина Скобцева (слева) в роли Элен, Василий Лановой (в центре) в роли Анатоля Курагина и Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой в фильме "Война и мир" (режиссер Сергей Бондарчук).

Ирина Скобцева, Василий Лановой и Людмила Савельева в фильме Война и мир
1 из 3

Ирина Скобцева (слева) в роли Элен, Василий Лановой (в центре) в роли Анатоля Курагина и Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой в фильме "Война и мир" (режиссер Сергей Бондарчук).

© РИА Новости / Мосфильм, 1965—1967
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкАктер Сергей Бондарчук (справа) в роли Ивана Франко и актриса Ирина Скобцева (слева) в роли Людвиги в сцене из кинофильма "Иван Франко".
Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева в кинофильме Иван Франко
2 из 3
Актер Сергей Бондарчук (справа) в роли Ивана Франко и актриса Ирина Скобцева (слева) в роли Людвиги в сцене из кинофильма "Иван Франко".
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости

Кадр из фильма "Отелло" (режиссер Сергей Юткевич). Дездемона — актриса Ирина Скобцева. Репродукция.

Кадр из фильма Отелло (режиссер Сергей Юткевич). Дездемона - актриса Ирина Скобцева
3 из 3

Кадр из фильма "Отелло" (режиссер Сергей Юткевич). Дездемона — актриса Ирина Скобцева. Репродукция.

© РИА Новости
1 из 3

Ирина Скобцева (слева) в роли Элен, Василий Лановой (в центре) в роли Анатоля Курагина и Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой в фильме "Война и мир" (режиссер Сергей Бондарчук).

© РИА Новости / Мосфильм, 1965—1967
Перейти в фотобанк
2 из 3
Актер Сергей Бондарчук (справа) в роли Ивана Франко и актриса Ирина Скобцева (слева) в роли Людвиги в сцене из кинофильма "Иван Франко".
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 3

Кадр из фильма "Отелло" (режиссер Сергей Юткевич). Дездемона — актриса Ирина Скобцева. Репродукция.

© РИА Новости
Она стала свидетельницей того, как режиссера может похоронить под собой его титаническая задумка, сыграв в последней работе Бондарчука "Тихий Дон" и доделав вместе с сыном Федором авторскую версию этого сериала.
Ирина Скобцева - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 12:07Культура
"Безумно скучаем": Паулина Андреева почтила память Ирины Скобцевой
С другой стороны, неправильно было бы сужать ее наследие лишь до этих фильмов. Так, с картины со Скобцевой когда-то началась карьера Георгия Данелии — в его первой же совместно Игорем Таланкиным работе "Сережа" она великолепно сыграла маму. В его же фильме "Я шагаю по Москве" — ту самую даму с зонтиком.
Были у нее роли и у других режиссеров-звезд, в том числе и в их поздних фильмах: "Зависти богов" Меньшова, перестроечной картине "Единожды солгав" Бортко. И все регалии при ней: вместе с "Отелло" прославилась на весь мир и на весь Каннский фестиваль (фильм был там в основном конкурсе и получил приз за режиссуру), "Война и мир", как всем известно, и вовсе получил "Оскар". Потому, наверное, ее даже после 1991 года звали сниматься за границей, в частности, в немецком телефильме "Последний курьер", где играл Сергей Гармаш.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкИрина Скобцева в роли Лидии и Евгений Леонов в роли Орешникова в фильме "Зигзаг удачи" (режиссер Эльдар Рязанов).
Ирина Скобцева и Евгений Леонов в фильме Зигзаг удачи
1 из 4
Ирина Скобцева в роли Лидии и Евгений Леонов в роли Орешникова в фильме "Зигзаг удачи" (режиссер Эльдар Рязанов).
© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Юрий Богатырев (слева) в роли Бориса и Ирина Скобцева (справа) в роли матери Бориса на съемках художественного фильма "Мой папа — идеалист" (режиссер Владимир Бортко).

Юрий Богатырев (слева) в роли Бориса и Ирина Скобцева (справа) в роли матери Бориса на съемках художественного фильма Мой папа – идеалист
2 из 4

Юрий Богатырев (слева) в роли Бориса и Ирина Скобцева (справа) в роли матери Бориса на съемках художественного фильма "Мой папа — идеалист" (режиссер Владимир Бортко).

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Чигляков / Перейти в фотобанкКадр из кинофильма "Сережа". 1960 год. Режиссеры Георгий Данелия, Игорь Таланкин. Ирина Скобцева в роли Марьяны.
Кадр из кинофильма Сережа. Ирина Скобцева в роли Марьяны
3 из 4
Кадр из кинофильма "Сережа". 1960 год. Режиссеры Георгий Данелия, Игорь Таланкин. Ирина Скобцева в роли Марьяны.
© РИА Новости / Чигляков
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкАртистка Ирина Скобцева (слева) в роли Сузи и артист Владимир Емельянов (справа) в роли Хагера в фильме "Суд сумасшедших".
Ирина Скобцева Владимир Емельянов
4 из 4
Артистка Ирина Скобцева (слева) в роли Сузи и артист Владимир Емельянов (справа) в роли Хагера в фильме "Суд сумасшедших".
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 4
Ирина Скобцева в роли Лидии и Евгений Леонов в роли Орешникова в фильме "Зигзаг удачи" (режиссер Эльдар Рязанов).
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 4

Юрий Богатырев (слева) в роли Бориса и Ирина Скобцева (справа) в роли матери Бориса на съемках художественного фильма "Мой папа — идеалист" (режиссер Владимир Бортко).

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 4
Кадр из кинофильма "Сережа". 1960 год. Режиссеры Георгий Данелия, Игорь Таланкин. Ирина Скобцева в роли Марьяны.
© РИА Новости / Чигляков
Перейти в фотобанк
4 из 4
Артистка Ирина Скобцева (слева) в роли Сузи и артист Владимир Емельянов (справа) в роли Хагера в фильме "Суд сумасшедших".
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Советские фильмы не только были сверхпопулярны во внутреннем прокате (конечно, во многом по причине отсутствия альтернативы, а также потому, что люди действительно с радостью их смотрели), но и получали весомые заслуженные награды. Все регалии были Скобцевой выданы вовремя: от звания народной артистки РСФСР до советских орденов Дружбы и Почета. И даже почетный приз "Кинотавра" ей успели вручить — в 2018 году.
Ирина Скобцева, прославившись сразу, будто бы добровольно оставалась в тени гениального мужа. Хотя даже в фильмах Бондарчука почти всегда (кроме "Войны и мира") играла роли небольшие, не главные, не на виду.
Актриса Ирина Скобцева - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 12:39Культура
Светлана Бондарчук опубликовала редкий семейный снимок с Ириной Скобцевой
Ее артистическая скромность обусловлена была заботой о семье, и это дало свои плоды. Сын Федор Бондарчук стал одним из важнейших кинофункционеров и режиссеров страны и тоже снимал мать в своих блокбастерах. Опять же, впрочем, в ролях второго плана, возрастных: бабушка в "Обитаемом острове", хозяйка квартиры в "Жаре" Резо Гигинеишвили, где Федор выступил продюсером.
Из профессии Ирина Скобцева не уходила до последнего, ее финальная роль в "непрозвучавшей", к сожалению, картине "Опасные каникулы" случилась в 2016 году. Скоро будет и последнее ее появление на широком экране: она снялась в документальном фильме Battle, спродюсированном сыном, Федором Бондарчуком, посвященном отцовской "Войне и миру", в том числе главной роли Скобцевой — Элен Курагиной.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкНародная артистка РСФСР, актриса Ирина Константиновна Скобцева
Народная артистка РСФСР, актриса Ирина Константиновна Скобцева - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Народная артистка РСФСР, актриса Ирина Константиновна Скобцева
Ирина Константиновна Скобцева ушла из жизни, и это всегда горе. Но нужно сказать, что за свои 93 года она успела все и наверняка ни о чем не жалела: вырастила детей, помогала мужу, навсегда сохранила память о нем, сберегла его наследие.
Правильно ли она жила? Отвечая на риторический вопрос Сергея Бондарчука, Ирина Скобцева говорила: "Наверное, правильно".
 
КультураУмерла Ирина СкобцеваНикита МихалковСергей ГармашКонстантин КрюковНовости культурыКино и сериалыПаулина АндрееваЗнаменитостиВойна и мирзвездыСветлана БондарчукИрина СкобцеваФедор БондарчукСергей Бондарчук (актер)Москва
 
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22:57"Нафтогаз" поддержал расширение санкций против "Северного потока — 2"
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