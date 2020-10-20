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https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580645908.html
Источник: Скобцеву могут похоронить рядом с Сергеем Бондарчуком
Актрису Ирину Скобцеву могут похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с ее мужем режиссером Сергеем Бондарчуком, сообщил РИА Новости источник в окружении... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T14:13
2020-10-20T14:13
культура
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ирина скобцева
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Актрису <a href="http://ria.ru/person_Irina_Skobceva/" target="_blank" data-auto="true">Ирину Скобцеву</a> могут похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с ее мужем режиссером <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Bondarchuk/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Бондарчуком</a>, сообщил РИА Новости источник в окружении семьи.Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась во вторник на 94-м году жизни.Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в <a href="http://ria.ru/location_Tula/" target="_blank" data-auto="true">Туле</a>. Окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, после чего поступила в школу-студию МХАТ, где познакомилась со своим будущим мужем режиссером Сергеем Бондарчуком. Скобцева сыграла около 100 ролей в таких фильмах, как "Отелло", "Сережа", "Война и мир", "Они сражались за Родину", "Поединок", "Любовь земная", "Борис Годунов" и многих других.
https://radiosputnik.ria.ru/20201020/skobtseva-1580636159.html
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умерла ирина скобцева, рсфср, ирина скобцева, сергей бондарчук (актер), тула, общество

Источник: Скобцеву могут похоронить рядом с Сергеем Бондарчуком

14:13 20.10.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкНародная артистка РСФСР, актриса Ирина Константиновна Скобцева
Народная артистка РСФСР, актриса Ирина Константиновна Скобцева - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Актрису Ирину Скобцеву могут похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с ее мужем режиссером Сергеем Бондарчуком, сообщил РИА Новости источник в окружении семьи.
Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась во вторник на 94-м году жизни.
"Обсуждается вариант Новодевичьего кладбища рядом с мужем", - сообщил собеседник агентства.
Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. Окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, после чего поступила в школу-студию МХАТ, где познакомилась со своим будущим мужем режиссером Сергеем Бондарчуком. Скобцева сыграла около 100 ролей в таких фильмах, как "Отелло", "Сережа", "Война и мир", "Они сражались за Родину", "Поединок", "Любовь земная", "Борис Годунов" и многих других.
Ирина Скобцева - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 14:02Фото - Радио Sputnik
Памяти Ирины СкобцевойНа 94-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Ирина Скобцева. Коллеги вспоминают ее как ослепительно красивую, загадочную и яркую киноактрису. На счету Ирины Скобцевой множество ролей, о них – в фотоподборке радио Sputnik.
 
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КультураУмерла Ирина СкобцеваРСФСРИрина СкобцеваСергей Бондарчук (актер)ТулаОбщество
 
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