https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580645908.html
Источник: Скобцеву могут похоронить рядом с Сергеем Бондарчуком
Актрису Ирину Скобцеву могут похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с ее мужем режиссером Сергеем Бондарчуком, сообщил РИА Новости источник в окружении... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T14:13
2020-10-20T14:13
2020-10-20T14:13
культура
умерла ирина скобцева
рсфср
ирина скобцева
сергей бондарчук (актер)
тула
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/96526/32/965263220_0:231:1370:1002_1400x0_80_0_0_73ca6f2c5d913ed7febfde58414bbb37.jpg
<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Актрису <a href="http://ria.ru/person_Irina_Skobceva/" target="_blank" data-auto="true">Ирину Скобцеву</a> могут похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с ее мужем режиссером <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Bondarchuk/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Бондарчуком</a>, сообщил РИА Новости источник в окружении семьи.Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась во вторник на 94-м году жизни.Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в <a href="http://ria.ru/location_Tula/" target="_blank" data-auto="true">Туле</a>. Окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, после чего поступила в школу-студию МХАТ, где познакомилась со своим будущим мужем режиссером Сергеем Бондарчуком. Скобцева сыграла около 100 ролей в таких фильмах, как "Отелло", "Сережа", "Война и мир", "Они сражались за Родину", "Поединок", "Любовь земная", "Борис Годунов" и многих других.
https://radiosputnik.ria.ru/20201020/skobtseva-1580636159.html
рсфср
тула
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/96526/32/965263220_0:243:1275:1199_1400x0_80_0_0_2c9767e66f0cfa9656c6c3c1e2e569cd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умерла ирина скобцева, рсфср, ирина скобцева, сергей бондарчук (актер), тула, общество