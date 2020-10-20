https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580645908.html

Источник: Скобцеву могут похоронить рядом с Сергеем Бондарчуком

Актрису Ирину Скобцеву могут похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с ее мужем режиссером Сергеем Бондарчуком, сообщил РИА Новости источник в окружении... РИА Новости, 20.10.2020

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2020-10-20T14:13

культура

умерла ирина скобцева

рсфср

ирина скобцева

сергей бондарчук (актер)

тула

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Актрису <a href="http://ria.ru/person_Irina_Skobceva/" target="_blank" data-auto="true">Ирину Скобцеву</a> могут похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с ее мужем режиссером <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Bondarchuk/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Бондарчуком</a>, сообщил РИА Новости источник в окружении семьи.Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась во вторник на 94-м году жизни.Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в <a href="http://ria.ru/location_Tula/" target="_blank" data-auto="true">Туле</a>. Окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, после чего поступила в школу-студию МХАТ, где познакомилась со своим будущим мужем режиссером Сергеем Бондарчуком. Скобцева сыграла около 100 ролей в таких фильмах, как "Отелло", "Сережа", "Война и мир", "Они сражались за Родину", "Поединок", "Любовь земная", "Борис Годунов" и многих других.

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/skobtseva-1580636159.html

рсфср

тула

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умерла ирина скобцева, рсфср, ирина скобцева, сергей бондарчук (актер), тула, общество