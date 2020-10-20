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https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580641848.html
Роднянский назвал Скобцеву главной красавицей отечественного кино
Актриса Ирина Скобцева была главной красавицей отечественного кино, которая создала незабываемые образы во многих известных фильмах, заявил продюсер Александр... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T13:54
2020-10-20T17:07
умерла ирина скобцева
культура
россия
кино и сериалы
ирина скобцева
александр роднянский
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_Irina_Skobceva/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Скобцева</a> была главной красавицей отечественного кино, которая создала незабываемые образы во многих известных фильмах, заявил продюсер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Rodnjanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Роднянский</a>.Народная артистка РСФСР Ирина <a href="https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580604890.html" target="_blank">Скобцева скончалась</a> во вторник на 94-м году жизни."Сегодня ночью не стало мамы моего друга <a href="http://ria.ru/person_Fedor_Bondarchuk/" target="_blank" data-auto="true">Федора Бондарчука</a>… Ушла из жизни главная красавица нашего кино Ирина Константиновна Скобцева. Я знаю, как боролись Федор, его сын Сережа, племянник Костя Крюков и все близкие за здоровье мамы и бабушки. Как невероятно много они сделали для того, чтобы и в 93 года Ирина Константиновна оставалась удивительно живой, внутренне молодой, очень любознательной и невероятно красивой женщиной", - написал Роднянский в <a href="https://www.instagram.com/alexander.rodnyansky/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.Он выразил соболезнования родным и близким артистки, отметив, что "боли от потери мамы ничто не умерит"."Сегодня в официальных некрологах обязательно напишут про незабываемые образы, сыгранные Скобцевой в картинах "Они сражались за Родину", "Овод", "Зигзаг удачи"… И много скажут про роль роковой красавицы Элен в эпопее "Война и мир". И обязательно упомянут, что судьбоносной в ее судьбе стала роль Дездемоны в фильме Юткевича "Отелло", - добавил продюсер.Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. Окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, после чего поступила в школу-студию МХАТ, где познакомилась со своим будущим мужем режиссером <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Bondarchuk/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Бондарчуком</a>. Скобцева сыграла около 100 ролей в таких фильмах, как "Отелло", "Сережа", "Война и мир", "Они сражались за Родину", "Поединок", "Любовь земная", "Борис Годунов" и многих других.
https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580617542.html
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умерла ирина скобцева, россия, кино и сериалы, ирина скобцева, александр роднянский

Роднянский назвал Скобцеву главной красавицей отечественного кино

13:54 20.10.2020 (обновлено: 17:07 20.10.2020)
 
© РИА Новости / В. Уваров / Перейти в фотобанкЗаслуженная артистка РСФСР Ирина Скобцева в фильме "Война и мир". 1966 год
Заслуженная артистка РСФСР Ирина Скобцева в фильме Война и мир. 1966 год - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / В. Уваров
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Актриса Ирина Скобцева была главной красавицей отечественного кино, которая создала незабываемые образы во многих известных фильмах, заявил продюсер Александр Роднянский.
Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась во вторник на 94-м году жизни.
"Сегодня ночью не стало мамы моего друга Федора Бондарчука… Ушла из жизни главная красавица нашего кино Ирина Константиновна Скобцева. Я знаю, как боролись Федор, его сын Сережа, племянник Костя Крюков и все близкие за здоровье мамы и бабушки. Как невероятно много они сделали для того, чтобы и в 93 года Ирина Константиновна оставалась удивительно живой, внутренне молодой, очень любознательной и невероятно красивой женщиной", - написал Роднянский в Instagram.
Он выразил соболезнования родным и близким артистки, отметив, что "боли от потери мамы ничто не умерит".
"Сегодня в официальных некрологах обязательно напишут про незабываемые образы, сыгранные Скобцевой в картинах "Они сражались за Родину", "Овод", "Зигзаг удачи"… И много скажут про роль роковой красавицы Элен в эпопее "Война и мир". И обязательно упомянут, что судьбоносной в ее судьбе стала роль Дездемоны в фильме Юткевича "Отелло", - добавил продюсер.
Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. Окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, после чего поступила в школу-студию МХАТ, где познакомилась со своим будущим мужем режиссером Сергеем Бондарчуком. Скобцева сыграла около 100 ролей в таких фильмах, как "Отелло", "Сережа", "Война и мир", "Они сражались за Родину", "Поединок", "Любовь земная", "Борис Годунов" и многих других.
Кадр из фильма Отелло (режиссер Сергей Юткевич). Дездемона - актриса Ирина Скобцева - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 12:14
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КультураУмерла Ирина СкобцеваРоссияКино и сериалыИрина СкобцеваАлександр Роднянский
 
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