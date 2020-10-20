https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580629948.html

Любимова: Скобцева была отзывчивым человеком с яркой индивидуальностью

Актриса Ирина Скобцева отличалась яркой индивидуальностью и трудолюбием, была отзывчивым человеком, чья творческая жизнь является примером истинного служения... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T13:10

2020-10-20T13:10

2020-10-20T17:11

умерла ирина скобцева

культура

ольга любимова

новости культуры

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

ирина скобцева

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Актриса Ирина Скобцева отличалась яркой индивидуальностью и трудолюбием, была отзывчивым человеком, чья творческая жизнь является примером истинного служения искусству, заявила министр культуры России Ольга Любимова."Прискорбной новостью для мира кино и театра стал уход из жизни замечательной советской и российской актрисы, народной артистки РСФСР Ирины Константиновны Скобцевой. Ее богатая творческая жизнь – пример истинного служения искусству, а роли, ставшие классикой, вошли в сокровищницу отечественного кинематографа", - сказала журналистам министр культуры.Любимова подчеркнула, что Скобцеву всегда отличали яркая индивидуальность и трудолюбие, актриса была чутким и отзывчивым человеком и щедро делилась своим непревзойденным талантом с молодыми коллегами, вела большую педагогическую работу.Она выразила соболезнования родным и близким артистки.Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась во вторник на 94-м году жизни.Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. Окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, после чего поступила в школу-студию МХАТ, где познакомилась со своим будущим мужем режиссером Сергеем Бондарчуком. Скобцева сыграла около 100 ролей в таких фильмах, как "Отелло", "Сережа", "Война и мир", "Они сражались за Родину", "Поединок", "Любовь земная", "Борис Годунов" и многих других.

https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580617542.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умерла ирина скобцева, ольга любимова, новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ирина скобцева