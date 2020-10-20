Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580629948.html
Любимова: Скобцева была отзывчивым человеком с яркой индивидуальностью
Актриса Ирина Скобцева отличалась яркой индивидуальностью и трудолюбием, была отзывчивым человеком, чья творческая жизнь является примером истинного служения... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T13:10
2020-10-20T17:11
умерла ирина скобцева
культура
ольга любимова
новости культуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
ирина скобцева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580612740_0:578:2047:1729_1400x0_80_0_0_7fa69a61741890e0112ee36ff12c49c2.jpg
<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Актриса Ирина Скобцева отличалась яркой индивидуальностью и трудолюбием, была отзывчивым человеком, чья творческая жизнь является примером истинного служения искусству, заявила министр культуры России Ольга Любимова."Прискорбной новостью для мира кино и театра стал уход из жизни замечательной советской и российской актрисы, народной артистки РСФСР Ирины Константиновны Скобцевой. Ее богатая творческая жизнь – пример истинного служения искусству, а роли, ставшие классикой, вошли в сокровищницу отечественного кинематографа", - сказала журналистам министр культуры.Любимова подчеркнула, что Скобцеву всегда отличали яркая индивидуальность и трудолюбие, актриса была чутким и отзывчивым человеком и щедро делилась своим непревзойденным талантом с молодыми коллегами, вела большую педагогическую работу.Она выразила соболезнования родным и близким артистки.Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась во вторник на 94-м году жизни.Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. Окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, после чего поступила в школу-студию МХАТ, где познакомилась со своим будущим мужем режиссером Сергеем Бондарчуком. Скобцева сыграла около 100 ролей в таких фильмах, как "Отелло", "Сережа", "Война и мир", "Они сражались за Родину", "Поединок", "Любовь земная", "Борис Годунов" и многих других.
https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580617542.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580612740_0:386:2047:1921_1400x0_80_0_0_12571d84015415d7150741e0255b6c98.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умерла ирина скобцева, ольга любимова, новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ирина скобцева

Любимова: Скобцева была отзывчивым человеком с яркой индивидуальностью

13:10 20.10.2020 (обновлено: 17:11 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковКиноактриса Ирина Константиновна Скобцева на XXI Московском международном кинофестивале в Киноконцертном зале "Пушкинский" (19-29 июля 1999 года)
Киноактриса Ирина Константиновна Скобцева на XXI Московском международном кинофестивале в Киноконцертном зале Пушкинский (19-29 июля 1999 года) - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Актриса Ирина Скобцева отличалась яркой индивидуальностью и трудолюбием, была отзывчивым человеком, чья творческая жизнь является примером истинного служения искусству, заявила министр культуры России Ольга Любимова.
"Прискорбной новостью для мира кино и театра стал уход из жизни замечательной советской и российской актрисы, народной артистки РСФСР Ирины Константиновны Скобцевой. Ее богатая творческая жизнь – пример истинного служения искусству, а роли, ставшие классикой, вошли в сокровищницу отечественного кинематографа", - сказала журналистам министр культуры.
Любимова подчеркнула, что Скобцеву всегда отличали яркая индивидуальность и трудолюбие, актриса была чутким и отзывчивым человеком и щедро делилась своим непревзойденным талантом с молодыми коллегами, вела большую педагогическую работу.
Она выразила соболезнования родным и близким артистки.
Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась во вторник на 94-м году жизни.
Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. Окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, после чего поступила в школу-студию МХАТ, где познакомилась со своим будущим мужем режиссером Сергеем Бондарчуком. Скобцева сыграла около 100 ролей в таких фильмах, как "Отелло", "Сережа", "Война и мир", "Они сражались за Родину", "Поединок", "Любовь земная", "Борис Годунов" и многих других.
Кадр из фильма Отелло (режиссер Сергей Юткевич). Дездемона - актриса Ирина Скобцева - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 12:14
Биография Ирины Скобцевой
 
КультураУмерла Ирина СкобцеваОльга ЛюбимоваНовости культурыМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Ирина Скобцева
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41Российский адмирал оценил опасность новых украинских военно-морских баз
01:40В НАСА рассказали о сближении зонда OSIRIS-REx с астероидом Бенну
01:30Обнаружена польза зеленого чая и кофе для людей с диабетом
01:26Двоих детей из сирийского лагеря привезли к бабушке в Чечню
01:10Глава МИД Армении приехал в Москву
00:58Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают изменение облика их городов
00:39Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
00:35Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа
00:31Счетная палата предупредила о рисках предложенной Минздравом реформы ОМС
00:25Спецпосланник Трампа заявил о поддержке странами НАТО позиции США по ДСНВ
00:19В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:12Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
23:49Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
23:49Израиль заявил об ударе по инфраструктуре ХАМАС из-за пуска снаряда
23:45Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС
23:39В Москве умерли еще 63 пациента с коронавирусом
23:38Власти Нью-Йорка готовятся к беспорядкам из-за президентских выборов
23:26Украина намерена закупать корабли для баз в Черном море
23:18В Калифорнии упал истребитель ВМС США
22:57"Нафтогаз" поддержал расширение санкций против "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния