https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580617542.html

Биография Ирины Скобцевой

Актриса, народная артистка РСФСР Ирина Константиновна Скобцева (Бондарчук) родилась 22 августа 1927 года в Туле. Ее отец был научным сотрудником Главного... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T12:14

2020-10-20T12:14

2020-10-20T13:55

умерла ирина скобцева

ирина скобцева

справки

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Актриса, народная артистка РСФСР Ирина Константиновна Скобцева (Бондарчук) <a href="http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/ros/3941/bio/" target="_blank">родилась 22 августа 1927 года</a> в Туле. Ее отец был научным сотрудником Главного управления метеослужбы, мать работала в архиве. После окончания школы Ирина поступила на искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Во время учебы играла в студенческом театре. После окончания МГУ в 1952 году она <a href="http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_cinema/17322/%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%91%D0%A6%D0%95%D0%92%D0%90" target="_blank">поступила</a> в школу-студию МХАТ, которую окончила в 1955 году.В том же году <a href="http://www.biograph.ru/index.php/whoiswho/7-theatre/143-bondarchuk" target="_blank">состоялся дебют</a> Ирины Скобцевой в кино в роли Дездемоны в фильме Сергея Юткевича "Отелло". Картина завоевала премию Каннского кинофестиваля, а также была отмечена дипломами и призами на других международных кинофестивалях. В Каннах Ирина Скобцева была удостоена звания "Мисс шарм Каннского кинофестиваля". После "Отелло" Ирина Скобцева <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/3941/works/" target="_blank">обратилась</a> к характерным ролям. Она сыграла Киру в экранизации пьесы Леонида Леонова "Обыкновенный человек" (1956) и Клавдию Николаевну в "Неповторимой весне" (1957).Съемки в "Отелло", где партнером <a href="https://ria.ru/person_Irina_Skobceva" target="_blank">Скобцевой</a> был актер и режиссер Сергей Бондарчук, ставший в 1959 году ее мужем, положили начало ряду их совместных работ в кино. Актриса играла как в фильмах, поставленных самим Бондарчуком, – "Война и мир" (1965-1967), "Они сражались за Родину" (1975), "Степь" (1977), "Борис Годунов" (1986), так и в картинах других режиссеров – "Сережа" (1960), "Молчание доктора Ивенса" (1973), "Выбор цели" (1974), "Такие высокие горы" (1974), "Бархатный сезон" (1978), "Отец Сергий" (1978), "Овод" (1980). Ирина Скобцева также исполняла роли в картинах Бондарчука "Ватерлоо" (1970), "Красные колокола" (фильм второй, "Я видел рождение нового мира", 1982) и "Тихий Дон" (1992) – последней работы Сергея Бондарчука.В картинах Георгия Данелии "Я шагаю по Москве" (1963), "Тридцать три" (1965), "Совсем пропащий" (1973) Ирина Скобцева предстала в качестве комедийной актрисы. Одна из лучших ее комедийных ролей – Лидия Сергеевна в фильме Эльдара Рязанова "Зигзаг удачи" (1969).Актриса сыграла главные роли в фильмах "Загадочный наследник" (1987), "Призраки зеленой комнаты" (1991), "Зорка Венера" (2000).В 2000-х годах Скобцева снималась в главных ролях в сериалах "Наследницы" (2001, 2005), "Янтарные крылья" (2003), "Женская логика " (2004, 2005), "Золото" (2012). Она исполняла роли в таких картинах и сериалах, как "Артистка" (2007), "Обитаемый остров" (2009), "В стиле jazz" (2010), "Белая гвардия" (2012), "Тайна темной комнаты" (2014), "Опасные каникулы" (2016).С 1956 года Скобцева <a href="https://centrteatraikino.ru/troupe/actors/irina-skobtseva/" target="_blank">была актрисой</a> Театра-студии киноактера (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова). Актриса <a href="https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580603022.html" target="_blank">вела преподавательскую деятельность</a>. С 1971 года она преподавала актерское мастерство, была доцентом кафедры актерского мастерства ВГИКа, вместе с Сергеем Бондарчуком вела актерскую мастерскую. Среди ее студентов были Ольга Кабо, Наталья Андрейченко, Владимир Басов-младший, Алексей Иващенко.20 октября 2020 года Ирина Скобцева скончалась.Актриса была удостоена различных званий и наград. В 1974 году она была удостоена звания Народная артистка РСФСР. <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/11393" target="_blank">Награждена орденами</a> Дружбы (1997) и Почета (<a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805040003?index=18&rangeSize=1" target="_blank">2018</a>). В 2017 году Скобцева была <a href="https://ria.ru/mo/20170325/1490807294.html" target="_blank">удостоена ордена</a> Преподобного Сергия Радонежского Русской православной церкви. В 2018 году она была <a href="https://ria.ru/20180602/1521947316.html" target="_blank">отмечена почетным призом</a> "За трепетность таланта и чарующую женственность" кинофестиваля "Кинотавр". <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/520/bio/" target="_blank">Ирина Скобцева</a> была замужем за актером и кинорежиссером Сергеем Бондарчуком (1920-1994). Их дочь, Елена Бондарчук (1962-2009), была актрисой театра и кино. Сын, Федор Бондарчук (1967) – актер, кинорежиссер и продюсер. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умерла ирина скобцева, ирина скобцева, справки