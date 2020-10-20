https://ria.ru/20201020/shtat-1580575994.html

"Известия": Минфин предложил сократить сто тысяч должностей в армии

Минфин направил в Совет безопасности проект реформы Вооруженных сил с предложениями по оптимизации расходов, пишет газета "Известия" со ссылкой на... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T04:52

2020-10-20T04:52

2020-10-20T13:47

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

работа

безопасность

общество

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В России предложили сократить сто тысяч должностей в армии

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости</strong>. <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфин</a> направил в Совет безопасности проект реформы Вооруженных сил с предложениями по оптимизации расходов, пишет газета "<a href="https://iz.ru/1075703/roman-kretcul-aleksei-ramm-ekaterina-vinogradova/neustavnoe-otnoshenie-minfin-podgotovil-reformu-vooruzhennykh-sil?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="nofollow noopener">Известия</a>" со ссылкой на соответствующий документ.Источники издания в <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF/" target="_blank">Минобороны</a> подтвердили, что ведомство получило такие предложения.Одна из инициатив Минфина — сокращение штатной численности военнослужащих на десять процентов. Как отмечает газета, речь может идти о ликвидации около ста тысяч должностей.Сделать это предлагается за счет свободных вакансий и перевода на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач: медиков, преподавателей, кадровиков, финансистов, юристов и тыловиков.Кроме того, в документе говорится об исключении из законодательства нормы о ежегодном увеличении военной пенсии на два процента сверх уровня инфляции. Помимо этого, пишет издание, министерство предложило увеличить срок выслуги, необходимый для начисления пенсии, до 25 лет и исключить из этого периода годы обучения в военном вузе.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство финансов рф (минфин россии), работа, безопасность, общество