https://ria.ru/20201020/shkola-1580602033.html
В Минпросвещения рассказали о критериях закрытия школ на карантин
Критерии закрытия школ на карантин определяют врачи-инфекционисты Роспотребнадзора, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T11:08
2020-10-20T11:08
2020-10-20T11:09
распространение нового коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Критерии закрытия школ на карантин определяют врачи-инфекционисты <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.По его словам, в 36 субъектах РФ 126 школ закрыты полностью на карантин по коронавирусу, еще 60 школ закрыты на карантин по ОРВИ.
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество