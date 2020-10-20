В Минпросвещения рассказали о критериях закрытия школ на карантин

"Критерии эти определяют инфекционисты, врачи Роспотребнадзоров региональных. Есть предельные значения по количеству заболевших в одном коллективе, в одном учреждении, которые определяют, какое решение будет приниматься по функционированию того или иного учреждения", - сказал Глушко в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о критериях, при которых школа закрывается на карантин.