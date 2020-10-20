https://ria.ru/20201020/shklyarov-1580622503.html

Политтехнологу Шклярову в Белоруссии изменили меру пресечения

Гражданину США, политтехнологу Виталию Шклярову, который в Белоруссии является фигурантом уголовного дела, изменена мера пресечения с домашнего ареста на... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T12:31

2020-10-20T12:31

2020-10-20T12:31

александр лукашенко

минск

белоруссия

сша

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<strong>МИНСК, 20 окт – РИА Новости.</strong> Гражданину <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, политтехнологу Виталию Шклярову, который в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> является фигурантом уголовного дела, изменена мера пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Антон Гашинский.Политтехнолог был задержан 29 июля в <a href="http://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank" data-auto="true">Гомеле</a>, где проживает его мать, он стал обвиняемым по уголовному делу против белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Обвинение Шклярову предъявлено в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них. Ранее срок содержания под стражей Шклярову был продлен до 29 ноября. Политтехнолог стал одним из участников встречи арестованных представителей белорусской оппозиции с президентом Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>, которая прошла в СИЗО КГБ в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> 10 октября. В понедельник стало известно, что Шкляров был отпущен из СИЗО и помещен под домашний арест."Виталий находится под подпиской о невыезде: вчера вечером была изменена мера пресечения", - сказал Гашинский. Он пояснил, что изменение меры пресечения связано с тем, что мать Шклярова проходит сложное лечение от онкологии. "Сейчас он находится вместе с мамой на съемной квартире в Минске, охраны нет", - уточнил адвокат.

https://ria.ru/20200916/yabloko-1577308696.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, сша, в мире