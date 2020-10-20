Следующий год в Удмуртии объявлен Годом села

"Сегодня наша основная задача - создать качественные новые условия жизни для сельчан. Благодаря новой госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" в этом и следующем году мы планируем построить новые социальные объекты, реализовать инфраструктурные проекты в 80 населенных пунктах. Эти изменения коснутся более 400 тысяч жителей. Запрос есть и довольно большой. Неслучайно Удмуртия остается в топ-5 регионов по объему выданных льготных ипотечных займов по программе "Сельская ипотека", - сказал Бречалов.