Следующий год в Удмуртии объявлен Годом села
УФА, 20 окт – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил 2021 год Годом села в республике, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
"Глава региона Александр Бречалов на праздновании Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 20 октября в режиме онлайн объявил, что 2021 год в Удмуртии объявлен Годом села. Он обратился к правительству и госсовету республики подготовить соответствующую программу на следующий год", - сообщили в пресс-службе.
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Отмечается, что с предложением объявить следующий год Годом села выступили председатель совета Удмуртпотребсоюза Рауф Каримов, руководитель предприятия "Рыбхоз Пихтовка" Георгий Крылов, а также представители партии "Единая Россия".
Глава республики подчеркнул, что региону удается сохранять лидирующие позиции в сфере агропромышленного комплекса благодаря труду полумиллиона человек, живущих на селе.
"Сегодня наша основная задача - создать качественные новые условия жизни для сельчан. Благодаря новой госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" в этом и следующем году мы планируем построить новые социальные объекты, реализовать инфраструктурные проекты в 80 населенных пунктах. Эти изменения коснутся более 400 тысяч жителей. Запрос есть и довольно большой. Неслучайно Удмуртия остается в топ-5 регионов по объему выданных льготных ипотечных займов по программе "Сельская ипотека", - сказал Бречалов.