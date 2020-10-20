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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20201020/selo-1580640984.html
Следующий год в Удмуртии объявлен Годом села
Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил 2021 год Годом села в республике, сообщили в пресс-службе руководителя региона. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T13:51
2020-10-20T13:51
удмуртская республика
александр бречалов
единая россия
удмуртская республика (удмуртия)
общество
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<strong>УФА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Глава Удмуртии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бречалов</a> объявил 2021 год Годом села в республике, сообщили в пресс-службе руководителя региона.Отмечается, что с предложением объявить следующий год Годом села выступили председатель совета Удмуртпотребсоюза Рауф Каримов, руководитель предприятия "Рыбхоз Пихтовка" Георгий Крылов, а также представители партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>".Глава республики подчеркнул, что региону удается сохранять лидирующие позиции в сфере агропромышленного комплекса благодаря труду полумиллиона человек, живущих на селе.
https://ria.ru/20201019/bolnitsy-1580505969.html
https://ria.ru/20201019/ipoteka-1580427003.html
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александр бречалов, единая россия, удмуртская республика (удмуртия), общество

Следующий год в Удмуртии объявлен Годом села

13:51 20.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Александр Бречалов
 Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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УФА, 20 окт – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил 2021 год Годом села в республике, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
"Глава региона Александр Бречалов на праздновании Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 20 октября в режиме онлайн объявил, что 2021 год в Удмуртии объявлен Годом села. Он обратился к правительству и госсовету республики подготовить соответствующую программу на следующий год", - сообщили в пресс-службе.
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Отмечается, что с предложением объявить следующий год Годом села выступили председатель совета Удмуртпотребсоюза Рауф Каримов, руководитель предприятия "Рыбхоз Пихтовка" Георгий Крылов, а также представители партии "Единая Россия".
Глава республики подчеркнул, что региону удается сохранять лидирующие позиции в сфере агропромышленного комплекса благодаря труду полумиллиона человек, живущих на селе.
"Сегодня наша основная задача - создать качественные новые условия жизни для сельчан. Благодаря новой госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" в этом и следующем году мы планируем построить новые социальные объекты, реализовать инфраструктурные проекты в 80 населенных пунктах. Эти изменения коснутся более 400 тысяч жителей. Запрос есть и довольно большой. Неслучайно Удмуртия остается в топ-5 регионов по объему выданных льготных ипотечных займов по программе "Сельская ипотека", - сказал Бречалов.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловЕдиная РоссияУдмуртская Республика (Удмуртия)Общество
 
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