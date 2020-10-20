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https://ria.ru/20201020/sderzhivanie-1580733903.html
Глава Пентагона объявил об инициативах по сдерживанию России и Китая
Министр обороны США Марк Эспер объявил о двух инициативах, направленных на сдерживание России и Китая. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T21:24
2020-10-20T21:24
россия
марк эспер
министерство обороны сша
китай
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости.</strong> Министр обороны <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_mark-esper/" target="_blank" data-auto="true">Марк Эспер</a> объявил о двух инициативах, направленных на сдерживание России и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>.Выступая в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a>, Эспер сказал, что первая инициатива будет касаться укрепления союзнических отношений, а вторая — модернизации торговли оружием.США будут "устанавливать и отслеживать прогресс" в отношениях с каждым из союзников, заявил Эспер. По его словам, хотя у США гораздо больше союзников, чем у КНР или России, но работа с союзниками не отслеживалась на уровне министерства должным образом, а необходимые цели не всегда устанавливались и отслеживались."Очень сложно улучшить какой-то процесс, если не отслеживается прогресс", - констатировал Эспер.Он также заявил, что США должны конкурировать с оборонной промышленностью КНР и России, "не позволяя им получать доли рынка" в третьих странах. Эспер заявил, что российские и китайские госкомпании часто реагируют быстрее на запросы потребителей, чем американские."По мере того как <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекин</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> работают над расширением своей доли рынка оружия, они привлекают другие страны в свои сети безопасности, бросают вызов усилиям США по развитию собственных отношений (с партнерами) и усложняют будущие оперативные возможности (для США)", - заявил Эспер.Он пообещал сформулировать "более стратегический" подход <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагона</a> к сотрудничеству с американскими производителями оружия.
https://ria.ru/20201020/konkurentsiya-1580730184.html
https://ria.ru/20201020/kommunizm-1580531583.html
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россия
китай
сша
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россия, марк эспер, министерство обороны сша, китай, сша, в мире

Глава Пентагона объявил об инициативах по сдерживанию России и Китая

21:24 20.10.2020
 
© AP Photo / Andrew HarnikМинистр армии США Марк Эспер
Министр армии США Марк Эспер - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Министр обороны США Марк Эспер объявил о двух инициативах, направленных на сдерживание России и Китая.
Выступая в Вашингтоне, Эспер сказал, что первая инициатива будет касаться укрепления союзнических отношений, а вторая — модернизации торговли оружием.
Министр обороны США Марк Эспер - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 20:51
Глава Пентагона призвал союзников США агрессивно конкурировать с Россией
США будут "устанавливать и отслеживать прогресс" в отношениях с каждым из союзников, заявил Эспер. По его словам, хотя у США гораздо больше союзников, чем у КНР или России, но работа с союзниками не отслеживалась на уровне министерства должным образом, а необходимые цели не всегда устанавливались и отслеживались.
"Очень сложно улучшить какой-то процесс, если не отслеживается прогресс", - констатировал Эспер.
Он также заявил, что США должны конкурировать с оборонной промышленностью КНР и России, "не позволяя им получать доли рынка" в третьих странах. Эспер заявил, что российские и китайские госкомпании часто реагируют быстрее на запросы потребителей, чем американские.
"По мере того как Пекин и Москва работают над расширением своей доли рынка оружия, они привлекают другие страны в свои сети безопасности, бросают вызов усилиям США по развитию собственных отношений (с партнерами) и усложняют будущие оперативные возможности (для США)", - заявил Эспер.
Он пообещал сформулировать "более стратегический" подход Пентагона к сотрудничеству с американскими производителями оружия.
Таймс-сквер в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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РоссияМарк ЭсперМинистерство обороны СШАКитайСШАВ мире
 
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