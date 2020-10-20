https://ria.ru/20201020/sanktsii-1580693798.html
ООН призвала снять санкции, мешающие странам бороться с COVID-19
Генсек ООН Антониу Гутерреш вновь призвал отменить санкции, мешающие государствам бороться с коронавирусом. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T17:20
2020-10-20T17:20
2020-10-20T17:20
антониу гутерреш
оон
в мире
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<strong>ООН, 20 окт – РИА Новости.</strong> Генсек ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a> вновь призвал отменить санкции, мешающие государствам бороться с коронавирусом."Я приветствую эти усилия и призываю страны отказаться от любых санкций, которые могут негативно сказаться на доступе к жизненно важной гуманитарной и медицинской помощи в условиях этой пандемии", - добавил он.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антониу гутерреш, оон, в мире