https://ria.ru/20201020/sanktsii-1580693798.html

ООН призвала снять санкции, мешающие странам бороться с COVID-19

Генсек ООН Антониу Гутерреш вновь призвал отменить санкции, мешающие государствам бороться с коронавирусом. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T17:20

2020-10-20T17:20

2020-10-20T17:20

антониу гутерреш

оон

в мире

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<strong>ООН, 20 окт – РИА Новости.</strong> Генсек ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a> вновь призвал отменить санкции, мешающие государствам бороться с коронавирусом."Я приветствую эти усилия и призываю страны отказаться от любых санкций, которые могут негативно сказаться на доступе к жизненно важной гуманитарной и медицинской помощи в условиях этой пандемии", - добавил он.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антониу гутерреш, оон, в мире