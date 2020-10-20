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ООН призвала снять санкции, мешающие странам бороться с COVID-19
Генсек ООН Антониу Гутерреш вновь призвал отменить санкции, мешающие государствам бороться с коронавирусом. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T17:20
2020-10-20T17:20
антониу гутерреш
оон
в мире
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<strong>ООН, 20 окт – РИА Новости.</strong> Генсек ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a> вновь призвал отменить санкции, мешающие государствам бороться с коронавирусом."Я приветствую эти усилия и призываю страны отказаться от любых санкций, которые могут негативно сказаться на доступе к жизненно важной гуманитарной и медицинской помощи в условиях этой пандемии", - добавил он.
РИА Новости
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антониу гутерреш, оон, в мире

ООН призвала снять санкции, мешающие странам бороться с COVID-19

17:20 20.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 20 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш вновь призвал отменить санкции, мешающие государствам бороться с коронавирусом.
"Я был воодушевлен, когда несколько стран Персидского залива выразили поддержку моему глобальному призыву о прекращении огня и направили гуманитарную помощь пострадавшим (от коронавируса) странам", - сказал Гутерреш, выступая на заседании СБ ООН.
"Я приветствую эти усилия и призываю страны отказаться от любых санкций, которые могут негативно сказаться на доступе к жизненно важной гуманитарной и медицинской помощи в условиях этой пандемии", - добавил он.
 
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Антониу ГутеррешООНВ мире
 
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