Эксперт оценил расширение санкций США против "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пока сложно оценить риски, которые новые санкции США могут создать для проекта "Северный поток — 2", но любое ужесточение санкционного режима увеличивает шансы его заморозки или задержки, прокомментировал РИА Новости сложившуюся ситуацию старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
США во вторник расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на компании, предоставляющие услуги, мощности или финансирование для модернизации или установки оборудования на судах, работающих на проекте.
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"Сложно сказать наверняка, создаст ли расширение санкционного перечня какие-то конкретные логистические проблемы для проекта, но любое ужесточение санкционного режима увеличивает риски того, что проект будет в итоге заморожен или реализован с задержкой", - сказал Маринченко.
"С другой стороны, намного важнее, что Германия продолжает, скорее, поддерживать проект", - отметил эксперт.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
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Возможным вариантом достройки "Северного потока — 2" считается использование трубоукладчика "Академик Черский", однако его необходимо переоборудовать для выполнения задач по завершению проекта. Второй кандидат - якорная баржа "Фортуна". Сообщалось также, что в строительстве будут задействованы суда обеспечения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко". Кроме того, по данным порталов по отслеживанию судов, работы около трубоукладчика "Академик Черский" проводит судно снабжения "Финвал", зарегистрированное на "Газпромбанк лизинг".
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"