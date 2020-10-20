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Эксперт оценил расширение санкций США против "Северного потока — 2"
Пока сложно оценить риски, которые новые санкции США могут создать для проекта "Северный поток — 2", но любое ужесточение санкционного режима увеличивает шансы... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T17:17
2020-10-20T17:17
россия
дмитрий маринченко
северный поток — 2
fitch ratings
сша
экономика
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Пока сложно оценить риски, которые новые санкции <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> могут создать для проекта "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>", но любое ужесточение санкционного режима увеличивает шансы его заморозки или задержки, прокомментировал РИА Новости сложившуюся ситуацию старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства <a href="http://ria.ru/organization_Fitch_Ratings/" target="_blank" data-auto="true">Fitch</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Marinchenko/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Маринченко</a>.США во вторник расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на компании, предоставляющие услуги, мощности или финансирование для модернизации или установки оборудования на судах, работающих на проекте."Сложно сказать наверняка, создаст ли расширение санкционного перечня какие-то конкретные логистические проблемы для проекта, но любое ужесточение санкционного режима увеличивает риски того, что проект будет в итоге заморожен или реализован с задержкой", - сказал Маринченко."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская <a href="http://ria.ru/organization_allseas/" target="_blank" data-auto="true">Allseas</a> практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.Возможным вариантом достройки "Северного потока — 2" считается использование трубоукладчика "Академик Черский", однако его необходимо переоборудовать для выполнения задач по завершению проекта. Второй кандидат - якорная баржа "Фортуна". Сообщалось также, что в строительстве будут задействованы суда обеспечения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко". Кроме того, по данным порталов по отслеживанию судов, работы около трубоукладчика "Академик Черский" проводит судно снабжения "Финвал", зарегистрированное на "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprombank/" target="_blank" data-auto="true">Газпромбанк</a> лизинг".
https://ria.ru/20200915/gaz-1577222525.html
https://ria.ru/20200926/gaz-1577782842.html
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
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россия
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россия, дмитрий маринченко, северный поток — 2, fitch ratings, сша, экономика

Эксперт оценил расширение санкций США против "Северного потока — 2"

17:17 20.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пока сложно оценить риски, которые новые санкции США могут создать для проекта "Северный поток — 2", но любое ужесточение санкционного режима увеличивает шансы его заморозки или задержки, прокомментировал РИА Новости сложившуюся ситуацию старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
США во вторник расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на компании, предоставляющие услуги, мощности или финансирование для модернизации или установки оборудования на судах, работающих на проекте.
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"Сложно сказать наверняка, создаст ли расширение санкционного перечня какие-то конкретные логистические проблемы для проекта, но любое ужесточение санкционного режима увеличивает риски того, что проект будет в итоге заморожен или реализован с задержкой", - сказал Маринченко.
"С другой стороны, намного важнее, что Германия продолжает, скорее, поддерживать проект", - отметил эксперт.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
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Возможным вариантом достройки "Северного потока — 2" считается использование трубоукладчика "Академик Черский", однако его необходимо переоборудовать для выполнения задач по завершению проекта. Второй кандидат - якорная баржа "Фортуна". Сообщалось также, что в строительстве будут задействованы суда обеспечения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко". Кроме того, по данным порталов по отслеживанию судов, работы около трубоукладчика "Академик Черский" проводит судно снабжения "Финвал", зарегистрированное на "Газпромбанк лизинг".
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"Северный поток — 2"
 
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РоссияДмитрий МаринченкоСеверный поток — 2Fitch RatingsСШАЭкономика
 
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