https://ria.ru/20201020/sanktsii-1580686500.html
В ЕС рассказали о подготовке нового пакета санкций против Белоруссии
Работа над новым пакетом санкций по Белоруссии, который затронет и президента Александра Лукашенко, пройдет быстро, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T16:48
2020-10-20T16:48
2020-10-20T17:01
александр лукашенко
протесты в белоруссии
жозеп боррель
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости.</strong> Работа над новым пакетом санкций по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, который затронет и президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, пройдет быстро, заявил глава евродипломатии <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>.Главы МИД стран-членов ЕС на заседании в Люксембурге в 12 октября дали старт подготовке нового списка санкций в отношении Белоруссии, в который может войти и Лукашенко.Боррель пояснил ранее, что в ЕС считают, что Лукашенко не готов к внутреннему диалогу с оппозицией. Он добавил, что надеется, что санкции в отношении белорусского лидера будут введены быстрее, чем предыдущий санкционный список, на согласование которого потребовалось полтора месяца.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.ЕС ввел 2 октября индивидуальные допсанкции в отношении 40 белорусских граждан, причастных, по мнению Евросоюза, к насилию над участниками акций протеста и фальсификации итогов голосования. Лукашенко в санкционные списки ЕС включен не был.
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/slutskiy-1578128431.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201020/tikhanovskaya-1580669277.html
Samvel Vazgenovich Gurgenov
Покараем колхозника!
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5
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, жозеп боррель, евросоюз, белоруссия, в мире
БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости.
Работа над новым пакетом санкций по Белоруссии
, который затронет и президента Александра Лукашенко
, пройдет быстро, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель
.
"Евросовет дал свое согласие на обсуждение нового пакета санкций. В этот раз они затронут и самого Александра Лукашенко. Техническая работа началась сразу после саммита, и в скором времени будет закончена. Ни одно из государств не возражает", - сказал Боррель, выступая перед депутатами Европарламента.
Главы МИД стран-членов ЕС на заседании в Люксембурге в 12 октября дали старт подготовке нового списка санкций в отношении Белоруссии, в который может войти и Лукашенко.
Боррель пояснил ранее, что в ЕС считают, что Лукашенко не готов к внутреннему диалогу с оппозицией. Он добавил, что надеется, что санкции в отношении белорусского лидера будут введены быстрее, чем предыдущий санкционный список, на согласование которого потребовалось полтора месяца.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
ЕС ввел 2 октября индивидуальные допсанкции в отношении 40 белорусских граждан, причастных, по мнению Евросоюза, к насилию над участниками акций протеста и фальсификации итогов голосования. Лукашенко в санкционные списки ЕС включен не был.