https://ria.ru/20201020/sanktsii-1580659941.html

США расширили санкции против "Северного потока — 2"

США распространили ограничения по "Северному потоку — 2" на компании, которые предоставляют услуги судам, занимающимся укладкой газопровода. Об этом говорится в РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T15:01

2020-10-20T15:01

2020-10-20T16:38

россия

северный поток — 2

государственный департамент сша

германия

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> распространили ограничения по "Северному потоку — 2" на компании, которые предоставляют услуги судам, занимающимся укладкой газопровода. Об этом говорится в пояснениях к санкциям, опубликованных на <a href="https://www.state.gov/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> Госдепартамента.Речь идет о предоставлении услуг или мощностей, а также финансирования для модернизации или установки оборудования на этих судах, следует из документа.На прекращение такой деятельности компаниям дается 30 дней начиная с 20 октября, говорится в пояснениях.В Госдепе подчеркнули, что вместе с Министерством финансов готовы "использовать весь спектр санкционных возможностей", чтобы остановить строительство российских трубопроводов.Как отмечает агентство <a href="https://www.bloomberg.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Блумберг</a>, российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" должно быть переоборудовано для выполнения задач по завершению проекта.Ранее сообщалось, что "Академик Черский" и другие суда находятся напротив <a href="http://ria.ru/location_Kurshskaja_kosa/" target="_blank" data-auto="true">Куршской косы</a> недалеко от <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграда</a>. Судно снабжения "Финвал" приблизилось к трубоукладчику и перешло в режим проведения испытаний, а сам "Черский" пребывает в режиме ограниченной маневренности.Недалеко от трубоукладчика стоят снабженцы "Балтийский исследователь" и "Умка" Морспасслужбы, которые уже участвовали в работах на "Северном потоке — 2". Кроме того, близ Калининграда по-прежнему находятся суда "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремет", которые, как предполагается, тоже могут участвовать в строительстве.Проект "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> и некоторые европейские страны. В конце прошлого года Штаты ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, занимающихся прокладкой газопровода, немедленно прекратить строительство. Швейцарская <a href="http://ria.ru/organization_allseas/" target="_blank" data-auto="true">Allseas</a> практически сразу остановила работы.В "Газпроме" заявляли о том, что могут достроить "Северный поток — 2" самостоятельно. Возможным вариантом считается использование якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, которая способна удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Таким требованиям отвечают "Академик Черский" и якорная баржа "Фортуна" компании МРТС. При этом Москва неоднократно призывала относиться к проекту исключительно как к экономическому. В Кремле подчеркивали, что "Северный поток — 2" выгоден европейским странам, так как способствует укреплению их энергобезопасности.

https://ria.ru/20201009/polsha-1578879431.html

https://ria.ru/20200926/gaz-1577782842.html

https://ria.ru/20200915/gaz-1577222525.html

white rabbit Россия усилится после Свеверного потока-2. США боятся этого, как огня. 466

Dmitry Yenkov Это бесполезно, и немцы и наши сказали что он все равно будет построен. 389

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россия

германия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, государственный департамент сша, германия, сша, в мире