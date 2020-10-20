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https://ria.ru/20201020/samolety-1580359673.html
Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) оценила шансы авиапассажиров заразиться коронавирусом во время перелета, сообщает Express. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T00:14
2020-10-20T00:19
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. </strong>Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) оценила шансы авиапассажиров заразиться коронавирусом во время перелета, <a href="https://www.express.co.uk/travel/articles/1347886/flights-coronavirus-risk-plane-covid-transmission-danger-flight-iata-latest" target="_blank">сообщает</a> Express.По данным экспертов, с начала года авиакомпании перевезли 1,2 миллиарда пассажиров. При этом было зарегистрировано только 44 случая передачи коронавируса на борту. "Это один случай на каждые 27 миллионов путешественников", — сказал медицинский советник IATA Дэвид Пауэлл.Специалисты называют несколько причин, которые препятствуют передаче вируса от туриста к туристу в самолете. Одна из них — положение посадочных мест: большую часть времени люди сидят лицом вперед, то есть имеют немного шансов вдохнуть выдыхаемый соседями воздух. Естественным препятствием для передачи инфекции являются и высокие спинки кресел. Также имеет значение направления воздушных потоков в салоне – он вертикальный, его частицы летят от потолка к полу. Кроме того, воздух в салоне меняется каждые две-три минуты.А еще современные реактивные самолеты оснащены высокоэффективными воздушными фильтрами (HEPA) – такие же используют в медицинских учреждениях. Они уничтожают 99,9 процента вирусов, бактерий и грибков.В отчете IATA говорится, что маски – также эффективный барьер для передачи COVID-19, именно поэтому пассажиры должны летать в них.Поддерживает ассоциация и обязательную термометрию перед посадкой, и тщательную дезинфекцию общественных пространств, и увеличение количества бесконтактных процессов и процедур самообслуживания, и ограничения на передвижение путешественников в салоне лайнера.
https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html
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туристы, самолеты, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм

Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете

00:14 20.10.2020 (обновлено: 00:19 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) оценила шансы авиапассажиров заразиться коронавирусом во время перелета, сообщает Express.
По данным экспертов, с начала года авиакомпании перевезли 1,2 миллиарда пассажиров. При этом было зарегистрировано только 44 случая передачи коронавируса на борту. "Это один случай на каждые 27 миллионов путешественников", — сказал медицинский советник IATA Дэвид Пауэлл.
Специалисты называют несколько причин, которые препятствуют передаче вируса от туриста к туристу в самолете. Одна из них — положение посадочных мест: большую часть времени люди сидят лицом вперед, то есть имеют немного шансов вдохнуть выдыхаемый соседями воздух. Естественным препятствием для передачи инфекции являются и высокие спинки кресел.
Также имеет значение направления воздушных потоков в салоне – он вертикальный, его частицы летят от потолка к полу. Кроме того, воздух в салоне меняется каждые две-три минуты.
А еще современные реактивные самолеты оснащены высокоэффективными воздушными фильтрами (HEPA) – такие же используют в медицинских учреждениях. Они уничтожают 99,9 процента вирусов, бактерий и грибков.
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В отчете IATA говорится, что маски – также эффективный барьер для передачи COVID-19, именно поэтому пассажиры должны летать в них.
Поддерживает ассоциация и обязательную термометрию перед посадкой, и тщательную дезинфекцию общественных пространств, и увеличение количества бесконтактных процессов и процедур самообслуживания, и ограничения на передвижение путешественников в салоне лайнера.
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