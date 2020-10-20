Зеленский надеется на скорейшее проведение "нормандского саммита"
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на скорейшее проведение саммита в "нормандском формате" в Берлине, дипломаты работают над этим.
"Наши дипломаты непрерывно работают для подготовки следующего "нормандского саммита" в Берлине. Мы ожидаем его скорейшего проведения и продолжения диалога и движения для наступления желаемого мира", - заявил Зеленский, выступая во вторник с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины.
Зеленский 15 сентября заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция) дали согласие на встречу на высшем уровне, она может состояться после второй встречи политических советников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча глав государств "нормандской четверки" состоится в обозримом будущем, но фиксировать какие-то даты пока бесполезно, у Москвы есть политическая воля работать в "нормандском формате", но нужен не саммит ради саммита, а результат.