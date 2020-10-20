https://ria.ru/20201020/sammit-1580602871.html

Зеленский надеется на скорейшее проведение "нормандского саммита"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на скорейшее проведение саммита в "нормандском формате" в Берлине, дипломаты работают над этим. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T11:12

2020-10-20T11:12

2020-10-20T11:12

владимир зеленский

дмитрий песков

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155680/80/1556808040_0:297:3112:2048_1400x0_80_0_0_e58e4b4c1a741528079fc877dc56529c.jpg

<strong>КИЕВ, 20 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что рассчитывает на скорейшее проведение саммита в "нормандском формате" в Берлине, дипломаты работают над этим.Зеленский 15 сентября заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата" (<a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, РФ, Украина, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>) дали согласие на встречу на высшем уровне, она может состояться после второй встречи политических советников. Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что встреча глав государств "нормандской четверки" состоится в обозримом будущем, но фиксировать какие-то даты пока бесполезно, у Москвы есть политическая воля работать в "нормандском формате", но нужен не саммит ради саммита, а результат.

4

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, дмитрий песков, украина, в мире