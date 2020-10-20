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Зеленский надеется на скорейшее проведение "нормандского саммита"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на скорейшее проведение саммита в "нормандском формате" в Берлине, дипломаты работают над этим. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T11:12
2020-10-20T11:12
владимир зеленский
дмитрий песков
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 20 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что рассчитывает на скорейшее проведение саммита в "нормандском формате" в Берлине, дипломаты работают над этим.Зеленский 15 сентября заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата" (<a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, РФ, Украина, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>) дали согласие на встречу на высшем уровне, она может состояться после второй встречи политических советников. Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что встреча глав государств "нормандской четверки" состоится в обозримом будущем, но фиксировать какие-то даты пока бесполезно, у Москвы есть политическая воля работать в "нормандском формате", но нужен не саммит ради саммита, а результат.
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владимир зеленский, дмитрий песков, украина, в мире

Зеленский надеется на скорейшее проведение "нормандского саммита"

11:12 20.10.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на скорейшее проведение саммита в "нормандском формате" в Берлине, дипломаты работают над этим.
"Наши дипломаты непрерывно работают для подготовки следующего "нормандского саммита" в Берлине. Мы ожидаем его скорейшего проведения и продолжения диалога и движения для наступления желаемого мира", - заявил Зеленский, выступая во вторник с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины.
Зеленский 15 сентября заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция) дали согласие на встречу на высшем уровне, она может состояться после второй встречи политических советников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча глав государств "нормандской четверки" состоится в обозримом будущем, но фиксировать какие-то даты пока бесполезно, у Москвы есть политическая воля работать в "нормандском формате", но нужен не саммит ради саммита, а результат.
 
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Владимир ЗеленскийДмитрий ПесковУкраинаВ мире
 
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