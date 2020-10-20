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https://ria.ru/20201020/sakhar-1580601447.html
Производители опровергли данные о грядущем дефиците сахара в России
Дефицита сахара в России не будет: в стране накоплены рекордные запасы и есть возможность производить сахар из импортного сырья, говорится в сообщении группы... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T11:06
2020-10-20T11:06
вадим мошкович
русагро
экономика
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Дефицита сахара в России не будет: в стране накоплены рекордные запасы и есть возможность производить сахар из импортного сырья, говорится в сообщении группы компаний "Русагро", одного из крупнейших производителей сахара в РФ."<a href="http://ria.ru/organization_Rusagro/" target="_blank" data-auto="true">Русагро</a>" в понедельник опубликовала операционные результаты за третий квартал и за девять месяцев текущего года. Комментируя цену реализации сахара, группа указывала, что "в связи с ожиданиями дефицита сахара в России" цена реализации продукции "Русагро" выросла в третьем квартале на 14% в годовом выражении и на 12% по сравнению с предыдущим кварталом - до 30,1 рубля за килограмм без НДС."Дефицита сахара не будет, так как в России рекордные накопленные запасы и есть возможность производить сахар из импортного сырья", - добавляет компания. В обновленной версии релиза об операционных результатах сообщается, что цена реализации сахара выросла в годовом и квартальном выражении "в связи с ожиданиями сокращения производства сахара в России в текущем году".Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье <a href="http://ria.ru/person_Vadim_Moshkovich_2/" target="_blank" data-auto="true">Вадима Мошковича</a>, гендиректору "Русагро" Максиму Басову - 7,5% акций. Free float составляет порядка 20%.
https://ria.ru/20200722/1574689059.html
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вадим мошкович, русагро , экономика

Производители опровергли данные о грядущем дефиците сахара в России

11:06 20.10.2020
 
© РИА Новости / Егор ЕремовСотрудница сахарнорафинадного завода в городе Слуцк в Белоруссии
Сотрудница сахарнорафинадного завода в городе Слуцк в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Егор Еремов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Дефицита сахара в России не будет: в стране накоплены рекордные запасы и есть возможность производить сахар из импортного сырья, говорится в сообщении группы компаний "Русагро", одного из крупнейших производителей сахара в РФ.
"Русагро" в понедельник опубликовала операционные результаты за третий квартал и за девять месяцев текущего года. Комментируя цену реализации сахара, группа указывала, что "в связи с ожиданиями дефицита сахара в России" цена реализации продукции "Русагро" выросла в третьем квартале на 14% в годовом выражении и на 12% по сравнению с предыдущим кварталом - до 30,1 рубля за килограмм без НДС.
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"Девятнадцатого октября 2020 года "Русагро" опубликовала на сайте компании пресс-релиз операционных результатов за третий квартал 2020 года, где неправильно использовала термин "дефицит" в комментарии к результатам сахарного бизнес-направления. Имелось ввиду, что в сезоне 2020-2021 производство свекловичного сахара, вероятно, будет меньше потребления", - сообщает компания во вторник.

"Дефицита сахара не будет, так как в России рекордные накопленные запасы и есть возможность производить сахар из импортного сырья", - добавляет компания. В обновленной версии релиза об операционных результатах сообщается, что цена реализации сахара выросла в годовом и квартальном выражении "в связи с ожиданиями сокращения производства сахара в России в текущем году".
Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича, гендиректору "Русагро" Максиму Басову - 7,5% акций. Free float составляет порядка 20%.
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Вадим МошковичРусагроЭкономика
 
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