https://ria.ru/20201020/sakhar-1580601447.html

Производители опровергли данные о грядущем дефиците сахара в России

Дефицита сахара в России не будет: в стране накоплены рекордные запасы и есть возможность производить сахар из импортного сырья, говорится в сообщении группы... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T11:06

2020-10-20T11:06

2020-10-20T11:06

вадим мошкович

русагро

экономика

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Дефицита сахара в России не будет: в стране накоплены рекордные запасы и есть возможность производить сахар из импортного сырья, говорится в сообщении группы компаний "Русагро", одного из крупнейших производителей сахара в РФ."<a href="http://ria.ru/organization_Rusagro/" target="_blank" data-auto="true">Русагро</a>" в понедельник опубликовала операционные результаты за третий квартал и за девять месяцев текущего года. Комментируя цену реализации сахара, группа указывала, что "в связи с ожиданиями дефицита сахара в России" цена реализации продукции "Русагро" выросла в третьем квартале на 14% в годовом выражении и на 12% по сравнению с предыдущим кварталом - до 30,1 рубля за килограмм без НДС."Дефицита сахара не будет, так как в России рекордные накопленные запасы и есть возможность производить сахар из импортного сырья", - добавляет компания. В обновленной версии релиза об операционных результатах сообщается, что цена реализации сахара выросла в годовом и квартальном выражении "в связи с ожиданиями сокращения производства сахара в России в текущем году".Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье <a href="http://ria.ru/person_Vadim_Moshkovich_2/" target="_blank" data-auto="true">Вадима Мошковича</a>, гендиректору "Русагро" Максиму Басову - 7,5% акций. Free float составляет порядка 20%.

https://ria.ru/20200722/1574689059.html

https://ria.ru/20200713/1574266976.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим мошкович, русагро , экономика