Рыбный вояж: куда переезжают маленькие жители Зарядья
10:00 20.10.2020 (обновлено: 10:13 20.10.2020)
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Тот, кто хоть раз был в парке "Зарядье", обращал внимание на небольшие пруды и разноцветных рыбок, обитающих там. Это декоративные караси и карпы кои, теплолюбивые рыбы, которые не переносят минусовых температур. Их запускают весной, а перед тем, как водоемы начнут стягиваться льдом из-за заморозков, рыбу вылавливают и отправляют в зимовальный комплекс, где они будут жить до весны в специальном бассейне. Как происходит переезд маленьких обитателей парка, смотрите в галерее РИА Новости.
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУП "Мосводосток"Вылов рыбы в парке "Зарядье"
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУП "Мосводосток"
Вылов рыбы в парке "Зарядье"
На сегодняшний день в парке "Зарядье" существует единая система из четырех искусственных прудов общей площадью более 1,6 тысячи квадратных метров. Три водоема расположены близко к Москворецкой набережной, а четвертый – у парящего моста. Все пруды объединены общим прогулочным маршрутом: здесь высажены камыши, рогозы, кувшинки и другие растения.
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУП "Мосводосток"Вылов рыбы в парке "Зарядье"
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУП "Мосводосток"
Вылов рыбы в парке "Зарядье"
В прудах обитают декоративные караси и цветные карпы кои, окрас которых может принимать любой оттенок от белого до черного, но самые эффектные – красные и оранжевые рыбы. В преддверии осенне-зимнего периода сотрудники "Мосводостока" вместе с подрядной организацией проводят откачку воды из пруда и вылавливают рыбок для передержки на зимний период.
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУП "Мосводосток"Вылов рыбы в парке "Зарядье"
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУП "Мосводосток"
Вылов рыбы в парке "Зарядье"
После откачки воды пруды очищают от листьев и попавшего туда мусора, не выплывшего на поверхность. Вода при этом уходит в водосток.
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУП "Мосводосток"Вылов рыбы в парке "Зарядье"
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУП "Мосводосток"
Вылов рыбы в парке "Зарядье"
Уникальность прудов в "Зарядье" заключается не только в том, что здесь обитают декоративные рыбки, но и в том, что это одни из самых мелких прудов в Москве – их глубина находится в диапазоне 30-60 сантиметров. В том числе и по этой причине рыбок отправляют на зимовку, ведь при минусовых температурах водоемы могут промерзнуть до самого дна. Чтобы улучшить и состояние прудов, и качество жизни рыбок, здесь используются уникальные технологии. Одна из них – система "туман": вокруг каждого пруда стоят датчики, которые во время сухой и жаркой погоды распыляют воду, создавая эффект тумана и снижая температуру воды.
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУП "Мосводосток"Вылов рыбы в парке "Зарядье"
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУП "Мосводосток"
Вылов рыбы в парке "Зарядье"
Есть на прудах и ультразвуковые датчики, предназначение которых в том, чтобы не давать образовываться большому количеству илового осадка. Здесь также стоят аэрационные установки, которые насыщают воду кислородом.
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУП "Мосводосток"Вылов рыбы в парке "Зарядье"
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУП "Мосводосток"
Вылов рыбы в парке "Зарядье"
Минувшей весной при запуске в пруды было ровно 200 особей рыб. Сейчас уже больше. Точное количество станет известно позже, когда их отправят в специальные резервуары. В зависимости от размера кто-то попадет в бассейн, а кто-то в аквариум. Зимой количество рыбок не растет.
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУП "Мосводосток"Вылов рыбы в парке "Зарядье"
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУП "Мосводосток"
Вылов рыбы в парке "Зарядье"
Алгоритм вылова достаточно прост. Сначала специалисты с помощью трубы откачивают воду, а когда ее остается мало, начинают сачком вылавливать рыб. Переживать, что они могут попасть в трубу, высасывающую воду, не стоит. Там установлены специальные наконечники с сеткой. Попутно сотрудники "Мосводостока" отгоняют любопытных рыб от трубы.
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУП "Мосводосток"Вылов рыбы в парке "Зарядье"
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУП "Мосводосток"
Вылов рыбы в парке "Зарядье"
Пруды "Зарядья" отличаются чистотой, несмотря на то, что находятся в центре города. Этому способствует идеальный уход за водоемами, отмечает гидробиолог Ольга Миронова. К тому же такие растения, как камыш, чистят водоемы, избавляя их от фенольных и бензольных соединений.
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