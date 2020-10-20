Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201020/ryby-1580509558.html
Рыбный вояж: куда переезжают маленькие жители Зарядья
Тот, кто хоть раз был в парке "Зарядье", обращал внимание на небольшие пруды и разноцветных рыбок, обитающих там. Это декоративные караси и карпы кои,... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T10:00
2020-10-20T10:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
зарядье
мосводосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/25236/54/252365444_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_f5c922638bb14c119b93c3c683d394c4.jpg
<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. </strong>Тот, кто хоть раз был в парке "Зарядье", обращал внимание на небольшие пруды и разноцветных рыбок, обитающих там. Это декоративные караси и карпы кои, теплолюбивые рыбы, которые не переносят минусовых температур. Их запускают весной, а перед тем, как водоемы начнут стягиваться льдом из-за заморозков, рыбу вылавливают и отправляют в зимовальный комплекс, где они будут жить до весны в специальном бассейне. Как происходит переезд маленьких обитателей парка, смотрите в галерее РИА Новости.На сегодняшний день в парке "Зарядье" существует единая система из четырех искусственных прудов общей площадью более 1,6 тысячи квадратных метров. Три водоема расположены близко к Москворецкой набережной, а четвертый – у парящего моста. Все пруды объединены общим прогулочным маршрутом: здесь высажены камыши, рогозы, кувшинки и другие растения. В прудах обитают декоративные караси и цветные карпы кои, окрас которых может принимать любой оттенок от белого до черного, но самые эффектные – красные и оранжевые рыбы. В преддверии осенне-зимнего периода сотрудники "<a href="http://ria.ru/organization_Mosvodostok/" target="_blank" data-auto="true">Мосводостока</a>" вместе с подрядной организацией проводят откачку воды из пруда и вылавливают рыбок для передержки на зимний период.После откачки воды пруды очищают от листьев и попавшего туда мусора, не выплывшего на поверхность. Вода при этом уходит в водосток.Уникальность прудов в "Зарядье" заключается не только в том, что здесь обитают декоративные рыбки, но и в том, что это одни из самых мелких прудов в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> – их глубина находится в диапазоне 30-60 сантиметров. В том числе и по этой причине рыбок отправляют на зимовку, ведь при минусовых температурах водоемы могут промерзнуть до самого дна. Чтобы улучшить и состояние прудов, и качество жизни рыбок, здесь используются уникальные технологии. Одна из них – система "туман": вокруг каждого пруда стоят датчики, которые во время сухой и жаркой погоды распыляют воду, создавая эффект тумана и снижая температуру воды.Есть на прудах и ультразвуковые датчики, предназначение которых в том, чтобы не давать образовываться большому количеству илового осадка. Здесь также стоят аэрационные установки, которые насыщают воду кислородом.Минувшей весной при запуске в пруды было ровно 200 особей рыб. Сейчас уже больше. Точное количество станет известно позже, когда их отправят в специальные резервуары. В зависимости от размера кто-то попадет в бассейн, а кто-то в аквариум. Зимой количество рыбок не растет. Алгоритм вылова достаточно прост. Сначала специалисты с помощью трубы откачивают воду, а когда ее остается мало, начинают сачком вылавливать рыб. Переживать, что они могут попасть в трубу, высасывающую воду, не стоит. Там установлены специальные наконечники с сеткой. Попутно сотрудники "Мосводостока" отгоняют любопытных рыб от трубы.Пруды "<a href="http://ria.ru/organization_Zarjade/" target="_blank" data-auto="true">Зарядья</a>" отличаются чистотой, несмотря на то, что находятся в центре города. Этому способствует идеальный уход за водоемами, отмечает гидробиолог Ольга Миронова. К тому же такие растения, как камыш, чистят водоемы, избавляя их от фенольных и бензольных соединений.
https://realty.ria.ru/20200901/zaryade-1576568018.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/25236/54/252365444_167:0:2834:2000_1400x0_80_0_0_16ab3a72c84004abcadade4cebce8018.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
зарядье, мосводосток

Рыбный вояж: куда переезжают маленькие жители Зарядья

10:00 20.10.2020 (обновлено: 10:13 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКарась цветной, архивное фото
Карась цветной, архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Тот, кто хоть раз был в парке "Зарядье", обращал внимание на небольшие пруды и разноцветных рыбок, обитающих там. Это декоративные караси и карпы кои, теплолюбивые рыбы, которые не переносят минусовых температур. Их запускают весной, а перед тем, как водоемы начнут стягиваться льдом из-за заморозков, рыбу вылавливают и отправляют в зимовальный комплекс, где они будут жить до весны в специальном бассейне. Как происходит переезд маленьких обитателей парка, смотрите в галерее РИА Новости.
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУП "Мосводосток"Вылов рыбы в парке "Зарядье"
Вылов рыбы в парке Зарядье - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУП "Мосводосток"
Вылов рыбы в парке "Зарядье"
На сегодняшний день в парке "Зарядье" существует единая система из четырех искусственных прудов общей площадью более 1,6 тысячи квадратных метров. Три водоема расположены близко к Москворецкой набережной, а четвертый – у парящего моста. Все пруды объединены общим прогулочным маршрутом: здесь высажены камыши, рогозы, кувшинки и другие растения.
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУП "Мосводосток"Вылов рыбы в парке "Зарядье"
Вылов рыбы в парке Зарядье - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУП "Мосводосток"
Вылов рыбы в парке "Зарядье"
В прудах обитают декоративные караси и цветные карпы кои, окрас которых может принимать любой оттенок от белого до черного, но самые эффектные – красные и оранжевые рыбы. В преддверии осенне-зимнего периода сотрудники "Мосводостока" вместе с подрядной организацией проводят откачку воды из пруда и вылавливают рыбок для передержки на зимний период.
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУП "Мосводосток"Вылов рыбы в парке "Зарядье"
Вылов рыбы в парке Зарядье - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУП "Мосводосток"
Вылов рыбы в парке "Зарядье"
После откачки воды пруды очищают от листьев и попавшего туда мусора, не выплывшего на поверхность. Вода при этом уходит в водосток.
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУП "Мосводосток"Вылов рыбы в парке "Зарядье"
Вылов рыбы в парке Зарядье - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУП "Мосводосток"
Вылов рыбы в парке "Зарядье"
Уникальность прудов в "Зарядье" заключается не только в том, что здесь обитают декоративные рыбки, но и в том, что это одни из самых мелких прудов в Москве – их глубина находится в диапазоне 30-60 сантиметров. В том числе и по этой причине рыбок отправляют на зимовку, ведь при минусовых температурах водоемы могут промерзнуть до самого дна. Чтобы улучшить и состояние прудов, и качество жизни рыбок, здесь используются уникальные технологии. Одна из них – система "туман": вокруг каждого пруда стоят датчики, которые во время сухой и жаркой погоды распыляют воду, создавая эффект тумана и снижая температуру воды.
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУП "Мосводосток"Вылов рыбы в парке "Зарядье"
Вылов рыбы в парке Зарядье - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУП "Мосводосток"
Вылов рыбы в парке "Зарядье"
Есть на прудах и ультразвуковые датчики, предназначение которых в том, чтобы не давать образовываться большому количеству илового осадка. Здесь также стоят аэрационные установки, которые насыщают воду кислородом.
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУП "Мосводосток"Вылов рыбы в парке "Зарядье"
Вылов рыбы в парке Зарядье - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУП "Мосводосток"
Вылов рыбы в парке "Зарядье"
Минувшей весной при запуске в пруды было ровно 200 особей рыб. Сейчас уже больше. Точное количество станет известно позже, когда их отправят в специальные резервуары. В зависимости от размера кто-то попадет в бассейн, а кто-то в аквариум. Зимой количество рыбок не растет.
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУП "Мосводосток"Вылов рыбы в парке "Зарядье"
Вылов рыбы в парке Зарядье - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУП "Мосводосток"
Вылов рыбы в парке "Зарядье"
Алгоритм вылова достаточно прост. Сначала специалисты с помощью трубы откачивают воду, а когда ее остается мало, начинают сачком вылавливать рыб. Переживать, что они могут попасть в трубу, высасывающую воду, не стоит. Там установлены специальные наконечники с сеткой. Попутно сотрудники "Мосводостока" отгоняют любопытных рыб от трубы.
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУП "Мосводосток"Вылов рыбы в парке "Зарядье"
Вылов рыбы в парке Зарядье - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУП "Мосводосток"
Вылов рыбы в парке "Зарядье"
Пруды "Зарядья" отличаются чистотой, несмотря на то, что находятся в центре города. Этому способствует идеальный уход за водоемами, отмечает гидробиолог Ольга Миронова. К тому же такие растения, как камыш, чистят водоемы, избавляя их от фенольных и бензольных соединений.
Палати Старого английского двора XVI-XVII - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 12:10Культура
Старый Английский двор становится частью парка "Зарядье"
 
Обсудить1
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЗарядьеМосводосток
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41Российский адмирал оценил опасность новых украинских военно-морских баз
01:40В НАСА рассказали о сближении зонда OSIRIS-REx с астероидом Бенну
01:30Обнаружена польза зеленого чая и кофе для людей с диабетом
01:26Двоих детей из сирийского лагеря привезли к бабушке в Чечню
01:10Глава МИД Армении приехал в Москву
00:58Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают изменение облика их городов
00:39Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
00:35Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа
00:31Счетная палата предупредила о рисках предложенной Минздравом реформы ОМС
00:25Спецпосланник Трампа заявил о поддержке странами НАТО позиции США по ДСНВ
00:19В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:12Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
23:49Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
23:49Израиль заявил об ударе по инфраструктуре ХАМАС из-за пуска снаряда
23:45Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС
23:39В Москве умерли еще 63 пациента с коронавирусом
23:38Власти Нью-Йорка готовятся к беспорядкам из-за президентских выборов
23:26Украина намерена закупать корабли для баз в Черном море
23:18В Калифорнии упал истребитель ВМС США
22:57"Нафтогаз" поддержал расширение санкций против "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния