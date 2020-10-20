https://ria.ru/20201020/ryby-1580509558.html

Рыбный вояж: куда переезжают маленькие жители Зарядья

Тот, кто хоть раз был в парке "Зарядье", обращал внимание на небольшие пруды и разноцветных рыбок, обитающих там. Это декоративные караси и карпы кои,... РИА Новости, 20.10.2020

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мосводосток

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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. </strong>Тот, кто хоть раз был в парке "Зарядье", обращал внимание на небольшие пруды и разноцветных рыбок, обитающих там. Это декоративные караси и карпы кои, теплолюбивые рыбы, которые не переносят минусовых температур. Их запускают весной, а перед тем, как водоемы начнут стягиваться льдом из-за заморозков, рыбу вылавливают и отправляют в зимовальный комплекс, где они будут жить до весны в специальном бассейне. Как происходит переезд маленьких обитателей парка, смотрите в галерее РИА Новости.На сегодняшний день в парке "Зарядье" существует единая система из четырех искусственных прудов общей площадью более 1,6 тысячи квадратных метров. Три водоема расположены близко к Москворецкой набережной, а четвертый – у парящего моста. Все пруды объединены общим прогулочным маршрутом: здесь высажены камыши, рогозы, кувшинки и другие растения. В прудах обитают декоративные караси и цветные карпы кои, окрас которых может принимать любой оттенок от белого до черного, но самые эффектные – красные и оранжевые рыбы. В преддверии осенне-зимнего периода сотрудники "<a href="http://ria.ru/organization_Mosvodostok/" target="_blank" data-auto="true">Мосводостока</a>" вместе с подрядной организацией проводят откачку воды из пруда и вылавливают рыбок для передержки на зимний период.После откачки воды пруды очищают от листьев и попавшего туда мусора, не выплывшего на поверхность. Вода при этом уходит в водосток.Уникальность прудов в "Зарядье" заключается не только в том, что здесь обитают декоративные рыбки, но и в том, что это одни из самых мелких прудов в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> – их глубина находится в диапазоне 30-60 сантиметров. В том числе и по этой причине рыбок отправляют на зимовку, ведь при минусовых температурах водоемы могут промерзнуть до самого дна. Чтобы улучшить и состояние прудов, и качество жизни рыбок, здесь используются уникальные технологии. Одна из них – система "туман": вокруг каждого пруда стоят датчики, которые во время сухой и жаркой погоды распыляют воду, создавая эффект тумана и снижая температуру воды.Есть на прудах и ультразвуковые датчики, предназначение которых в том, чтобы не давать образовываться большому количеству илового осадка. Здесь также стоят аэрационные установки, которые насыщают воду кислородом.Минувшей весной при запуске в пруды было ровно 200 особей рыб. Сейчас уже больше. Точное количество станет известно позже, когда их отправят в специальные резервуары. В зависимости от размера кто-то попадет в бассейн, а кто-то в аквариум. Зимой количество рыбок не растет. Алгоритм вылова достаточно прост. Сначала специалисты с помощью трубы откачивают воду, а когда ее остается мало, начинают сачком вылавливать рыб. Переживать, что они могут попасть в трубу, высасывающую воду, не стоит. Там установлены специальные наконечники с сеткой. Попутно сотрудники "Мосводостока" отгоняют любопытных рыб от трубы.Пруды "<a href="http://ria.ru/organization_Zarjade/" target="_blank" data-auto="true">Зарядья</a>" отличаются чистотой, несмотря на то, что находятся в центре города. Этому способствует идеальный уход за водоемами, отмечает гидробиолог Ольга Миронова. К тому же такие растения, как камыш, чистят водоемы, избавляя их от фенольных и бензольных соединений.

https://realty.ria.ru/20200901/zaryade-1576568018.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зарядье, мосводосток