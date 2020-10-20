Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20201020/rouming-1580728599.html
Рапота заявил о прогрессе по отмене роуминга между Россией и Белоруссией
В вопросе отмены роуминга между РФ и Белоруссией намечен прогресс, с 1 ноября в тестовом режиме операторы перейдут на новую тарификацию, сообщил госсекретарь... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T20:38
2020-10-20T20:49
союзное государство
россия
григорий рапота
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155564/19/1555641942_0:139:3090:1877_1400x0_80_0_0_c60d2499645ed35eb1235b6d898a5e90.jpg
<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> В вопросе отмены роуминга между РФ и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> намечен прогресс, с 1 ноября в тестовом режиме операторы перейдут на новую тарификацию, сообщил госсекретарь Союзного государства <a href="http://ria.ru/person_Grigorijj_Rapota/" target="_blank" data-auto="true">Григорий Рапота</a>."Здесь отмечен был явный прогресс. С 1 ноября переходят на тестовый режим по новой системе тарификации. Это не отменяет полностью тарифы на роуминг, но резко их сокращает в стоимости", - сказал Рапота журналистам по итогам заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства.Рапота отметил, что цены упадут с 30 центов до 1,5. "Посмотрят, как будет работать, потом дальше будут развивать эту тему в направлении отмены роуминга, насколько это будет возможно", - сказал он.
https://ria.ru/20200920/rouming-1577524355.html
1
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155564/19/1555641942_203:0:2888:2014_1400x0_80_0_0_39d54e1db360bddce82861d9e9373dcf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, григорий рапота, белоруссия, в мире

Рапота заявил о прогрессе по отмене роуминга между Россией и Белоруссией

20:38 20.10.2020 (обновлено: 20:49 20.10.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГригорий Рапота на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске
Григорий Рапота на 56-й сессии парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В вопросе отмены роуминга между РФ и Белоруссией намечен прогресс, с 1 ноября в тестовом режиме операторы перейдут на новую тарификацию, сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
"Здесь отмечен был явный прогресс. С 1 ноября переходят на тестовый режим по новой системе тарификации. Это не отменяет полностью тарифы на роуминг, но резко их сокращает в стоимости", - сказал Рапота журналистам по итогам заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства.
Рапота отметил, что цены упадут с 30 центов до 1,5. "Посмотрят, как будет работать, потом дальше будут развивать эту тему в направлении отмены роуминга, насколько это будет возможно", - сказал он.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 21:55
Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца 2020 года
 
Обсудить1
Союзное государствоРоссияГригорий РапотаБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41Российский адмирал оценил опасность новых украинских военно-морских баз
01:40В НАСА рассказали о сближении зонда OSIRIS-REx с астероидом Бенну
01:30Обнаружена польза зеленого чая и кофе для людей с диабетом
01:26Двоих детей из сирийского лагеря привезли к бабушке в Чечню
01:10Глава МИД Армении приехал в Москву
00:58Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают изменение облика их городов
00:39Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
00:35Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа
00:31Счетная палата предупредила о рисках предложенной Минздравом реформы ОМС
00:25Спецпосланник Трампа заявил о поддержке странами НАТО позиции США по ДСНВ
00:19В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:12Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
23:49Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
23:49Израиль заявил об ударе по инфраструктуре ХАМАС из-за пуска снаряда
23:45Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС
23:39В Москве умерли еще 63 пациента с коронавирусом
23:38Власти Нью-Йорка готовятся к беспорядкам из-за президентских выборов
23:26Украина намерена закупать корабли для баз в Черном море
23:18В Калифорнии упал истребитель ВМС США
22:57"Нафтогаз" поддержал расширение санкций против "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния