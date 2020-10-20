https://ria.ru/20201020/rouming-1580728599.html

Рапота заявил о прогрессе по отмене роуминга между Россией и Белоруссией

В вопросе отмены роуминга между РФ и Белоруссией намечен прогресс, с 1 ноября в тестовом режиме операторы перейдут на новую тарификацию, сообщил госсекретарь... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T20:38

2020-10-20T20:38

2020-10-20T20:49

союзное государство

россия

григорий рапота

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> В вопросе отмены роуминга между РФ и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> намечен прогресс, с 1 ноября в тестовом режиме операторы перейдут на новую тарификацию, сообщил госсекретарь Союзного государства <a href="http://ria.ru/person_Grigorijj_Rapota/" target="_blank" data-auto="true">Григорий Рапота</a>."Здесь отмечен был явный прогресс. С 1 ноября переходят на тестовый режим по новой системе тарификации. Это не отменяет полностью тарифы на роуминг, но резко их сокращает в стоимости", - сказал Рапота журналистам по итогам заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства.Рапота отметил, что цены упадут с 30 центов до 1,5. "Посмотрят, как будет работать, потом дальше будут развивать эту тему в направлении отмены роуминга, насколько это будет возможно", - сказал он.

https://ria.ru/20200920/rouming-1577524355.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, григорий рапота, белоруссия, в мире