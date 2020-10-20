https://ria.ru/20201020/remont-1580667919.html

На ремонт учреждений культуры на Вологодчине направят 162 миллиона рублей

Власти Вологодской области в следующем году направят 162 миллиона рублей на модернизацию учреждений культуры — это на 56 миллионов рублей больше, чем... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T15:31

2020-10-20T15:31

2020-10-20T15:31

вологодская область

тотемский район

вологодская область

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<strong>ВОЛОГДА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Vologodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Вологодской области</a> в следующем году направят 162 миллиона рублей на модернизацию учреждений культуры — это на 56 миллионов рублей больше, чем планировалось ранее, сообщает пресс-служба правительства региона."В Вологодскую область дополнительно поступят 56,5 миллионов рублей. Они станут хорошим подспорьем для продолжения ремонта в наших учреждениях культуры", — цитирует пресс-служба губернатора региона Олега Кувшинникова.Деньги выделит как федеральный центр по программам нацпроекта "Культура", так и региональный бюджет. Областные власти готовятся капитально отремонтировать три дома культуры в крупных селах, две художественные школы в <a href="http://ria.ru/location_Vologda/" target="_blank" data-auto="true">Вологде</a>, создать еще два новых виртуальных концертных зала в городах <a href="http://ria.ru/location_KHarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Харовске</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sokol/" target="_blank" data-auto="true">Соколе</a>.Министерство культуры РФ направит средства на создание в 2021 году современной модельной библиотеки в <a href="http://ria.ru/location_Totemskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Тотемском районе</a>, говорится в сообщении, а региональные власти отремонтируют и переоснастят 26 сельских библиотек и 26 домов культуры в рамках областных программ "Сельский дом культуры" и "Сельская библиотека". Кроме того, для шести музыкальных школ и училищ закупят новые музыкальные инструменты на 35 миллионов рублей.

https://ria.ru/20200720/1574587315.html

тотемский район

вологодская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тотемский район, вологодская область