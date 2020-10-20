https://ria.ru/20201020/razgovor-1580648066.html
Путин может провести международный телефонный разговор
Кремль не исключает международный телефонный разговор президента России Владимира Путина во вторник во второй половине дня, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T14:20
2020-10-20T14:20
2020-10-20T14:20
дмитрий песков
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Кремль не исключает международный телефонный разговор президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> во вторник во второй половине дня, заявил пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.
4
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, политика