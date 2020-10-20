https://ria.ru/20201020/razgovor-1580648066.html

Путин может провести международный телефонный разговор

Кремль не исключает международный телефонный разговор президента России Владимира Путина во вторник во второй половине дня, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T14:20

2020-10-20T14:20

2020-10-20T14:20

дмитрий песков

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Кремль не исключает международный телефонный разговор президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> во вторник во второй половине дня, заявил пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, политика