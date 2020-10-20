https://ria.ru/20201020/rastrata-1580631899.html

В Якутии менеджера магазина заподозрили в растрате полумиллиона рублей

Полицейские в Якутии задержали менеджера магазина, подозреваемого в растрате почти 500 тысяч рублей на букмекерских ставках, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T13:20

2020-10-20T13:20

2020-10-20T13:20

якутск

происшествия

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<strong>ЯКУТСК, 20 окт – РИА Новости.</strong> Полицейские в Якутии задержали менеджера магазина, подозреваемого в растрате почти 500 тысяч рублей на букмекерских ставках, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД России по республике.В полицию <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутска</a> обратился руководитель сети магазинов техники. Он заявил о хищении денег из кассы организации."Возбуждено уголовное дело … "Присвоение или растрата" и … "Кража" … сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан сотрудник фирмы – ранее судимый за кражу 28-летний местный житель … подозреваемый, занимая должность менеджера по продажам, в течение месяца похищал из кассы вверенные ему денежные средства. Кроме того, он же совершил кражу денег через программу "1С", осуществив три перевода со счета организации на свой", - рассказали в пресс-службе.В настоящее время оперативники установили 4 эпизода противоправной деятельности. "Предприятию причинен ущерб в размере почти полмиллиона рублей. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что присвоенные денежные средства он потратил на спортивные онлайн-ставки в букмекерских конторах", - отметили в МВД.В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

https://radiosputnik.ria.ru/20201013/ograblenie-1579575517.html

якутск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

якутск, происшествия