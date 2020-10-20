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В Якутии менеджера магазина заподозрили в растрате полумиллиона рублей
Полицейские в Якутии задержали менеджера магазина, подозреваемого в растрате почти 500 тысяч рублей на букмекерских ставках, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T13:20
2020-10-20T13:20
якутск
происшествия
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<strong>ЯКУТСК, 20 окт – РИА Новости.</strong> Полицейские в Якутии задержали менеджера магазина, подозреваемого в растрате почти 500 тысяч рублей на букмекерских ставках, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД России по республике.В полицию <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутска</a> обратился руководитель сети магазинов техники. Он заявил о хищении денег из кассы организации."Возбуждено уголовное дело … "Присвоение или растрата" и … "Кража" … сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан сотрудник фирмы – ранее судимый за кражу 28-летний местный житель … подозреваемый, занимая должность менеджера по продажам, в течение месяца похищал из кассы вверенные ему денежные средства. Кроме того, он же совершил кражу денег через программу "1С", осуществив три перевода со счета организации на свой", - рассказали в пресс-службе.В настоящее время оперативники установили 4 эпизода противоправной деятельности. "Предприятию причинен ущерб в размере почти полмиллиона рублей. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что присвоенные денежные средства он потратил на спортивные онлайн-ставки в букмекерских конторах", - отметили в МВД.В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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якутск, происшествия

В Якутии менеджера магазина заподозрили в растрате полумиллиона рублей

13:20 20.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 20 окт – РИА Новости. Полицейские в Якутии задержали менеджера магазина, подозреваемого в растрате почти 500 тысяч рублей на букмекерских ставках, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД России по республике.
В полицию Якутска обратился руководитель сети магазинов техники. Он заявил о хищении денег из кассы организации.
"Возбуждено уголовное дело … "Присвоение или растрата" и … "Кража" … сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан сотрудник фирмы – ранее судимый за кражу 28-летний местный житель … подозреваемый, занимая должность менеджера по продажам, в течение месяца похищал из кассы вверенные ему денежные средства. Кроме того, он же совершил кражу денег через программу "1С", осуществив три перевода со счета организации на свой", - рассказали в пресс-службе.
В настоящее время оперативники установили 4 эпизода противоправной деятельности. "Предприятию причинен ущерб в размере почти полмиллиона рублей. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что присвоенные денежные средства он потратил на спортивные онлайн-ставки в букмекерских конторах", - отметили в МВД.
В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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