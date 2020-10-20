https://ria.ru/20201020/raskolniki-1580691959.html

Депутат ГД прокомментировала призыв Филарета не признавать ПЦУ

Заявления главы так называемой "Украинской православной церкви Киевского патриархата" Филарета с призывом к православным поместным церквям не признавать другую... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T17:13

2020-10-20T17:13

2020-10-20T17:13

религия и мировоззрение

религия

епифаний думенко

константинопольский патриархат

украинская православная церковь

андрей панин

русская православная церковь

елена панина

вашингтон (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149843/42/1498434277_0:187:2769:1745_1400x0_80_0_0_f8a949eef9f4f1b29453cbf88977af25.jpg

<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Заявления главы так называемой "Украинской православной церкви Киевского патриархата" Филарета с призывом к православным поместным церквям не признавать другую раскольничью структуру Украины подтверждает, что вмешательство Запада в духовную жизнь приводит только к новым конфликтам, сказала РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее глава раскольнической "Украинской православной церкви Киевского патриархата" Филарет (Денисенко) призвал православные церкви мира не признавать легитимность другой неканонической структуры, "Православной церкви Украины", созданной с его же участием."Полемика Филарета с его перешедшими в ПЦУ вчерашними подчиненными показывает, что вмешательство Запада в духовную жизнь православной цивилизации приводит не к "восстановлению единства", а ко все новым и новым конфликтам", - сказала Панина РИА Новости.Депутат подчеркнула, что так называемая ПЦУ является проектом Госдепа США, ради реализации которого авторитетных деятелей православного мира вызывали "на ковер" в Вашингтон."Там ведь не только шантажировали и "выкручивали руки", но и подвергали идеологической обработке, убеждая, что ПЦУ поможет восстановить "церковное единство" Украины. В реальности же была просто создана еще одна раскольничья структура, не более того. Создание ПЦУ не только не помогло духовному объединению Украины, но лишь усугубило напряженность в религиозной сфере", - констатировала Панина.В декабре 2018 года при участии светских властей в Киеве была образована так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ), это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности "новая церковь" оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.Позже Филарет Денисенко заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе "епископата".

https://ria.ru/20201020/filaret-1580589432.html

1

вашингтон (город)

сша

киев

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, епифаний думенко, константинопольский патриархат, украинская православная церковь, андрей панин , русская православная церковь, елена панина, вашингтон (город), сша, киев, справки, в мире