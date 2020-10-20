https://ria.ru/20201020/raschleniteli-1580527295.html

"Это Расчленбург?" Что стоит за серией жестоких убийств

"Раскаиваюсь в содеянном", — историк Олег Соколов спустя почти год признался, что убил аспирантку Анастасию Ещенко и разделил ее тело на части. Это не... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T08:00

2020-10-20T08:00

2020-10-20T15:34

олег соколов (доцент спбгу)

марина кохал

домашнее насилие

анастасия ещенко

криминал

следственный комитет россии (ск рф)

убийство

общество

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Мария Марикян.</strong> "Раскаиваюсь в содеянном", — историк Олег Соколов спустя почти год признался, что убил аспирантку Анастасию Ещенко и разделил ее тело на части. Это не единственное громкое дело в Санкт-Петербурге, связанное с расчленением людей. Отдельной статьи в УК для таких преступников не предусмотрено. Отбывая срок, они выходят на свободу. И хотя постоянно находятся в поле зрения оперативников, риск рецидивов высок.Историк Соколов и другиеУбийство, совершенное 63-летним доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, обсуждала в ноябре 2019-го вся страна. Прямо у себя в квартире ученый застрелил из охотничьего карабина свою возлюбленную Анастасию Ещенко. А затем расчленил труп с помощью пилы. Останки он решил выбросить в Мойку, но случайно соскользнул в воду. Спасатели вытащили его из реки вместе с рюкзаком, где лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет. Во время обыска в доме уважаемого историка нашли другие фрагменты тела, орудие убийства и вещи девушки. А в конце декабря водолазы подняли со дна Мойки в районе Юсуповского дворца пакет с ногами убитой. Судебный процесс еще продолжается. Но только на минувшей неделе Соколов признал вину. По его словам, он убил Ещенко, поссорившись с ней из-за ревности. Психолого-психиатрическая экспертиза, результаты которой озвучили в начале октября, показала: преступлению могла предшествовать "длительная психотравмирующая ситуация". В момент убийства историк полностью осознавал, что делал, никакими расстройствами не страдает.Но это не единственное подобное дело в Петербурге. Расследуется убийство украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). По версии СК, в конце июля супруга музыканта Марина Кохал расправилась с мужем — тоже на почве ревности (сама она утверждает, что он погиб от передозировки наркотиков). Чтобы скрыть произошедшее, Кохал расчленила тело и упаковала в пять пакетов. Однако затем сама же вызвала оперативников, признавшись, что совершила "кое-что страшное". Следователи задержали жену рэпера и предъявили ей обвинение, она находится в СИЗО-5. У оперативников есть доказательства того, что Марина заранее спланировала убийство. В октябре под стражу взяли и ее мать — по подозрению в пособничестве. Однако через несколько дней отпустили из-за ухудшения здоровья. Еще одна история с "расчлененкой" в Северной столице облетела новостные ленты в сентябре. Рыбаки выловили из реки Екатерингофки мешок с человеческой ногой и "утяжелителем" — ротором от асинхронного двигателя. Через несколько дней к берегу у яхт-клуба прибило пакет с телом без головы и рук. Установили, что это останки одного человека. Убийство, по информации СК, произошло на территории цеха. Тридцатитрехлетний рабочий ударил ножом в шею коллегу, с которым у него возник конфликт из-за личной неприязни. Подозреваемый вину признал, решается вопрос об избрании меры пресечения."Ловят по горячим следам"В Сети жители культурной столицы горько иронизируют, что город впору называть "Расчленбургом". Впечатление, что подобных преступлений слишком много, сложилось из-за информационной шумихи. Но статистика это не подтверждает, обращают внимание эксперты. Правда, как уточнили в пресс-службе центрального аппарата СК агентству, данные именно по "потрошителям" особо не выделяют, поскольку для них не предусмотрена отдельная статья в УК. Судят их, как правило, по статье 105 ("Убийство").В первую очередь подозреваемый проходит судебную психолого-психиатрическую медэкспертизу: надо определить, вменяем человек или нет. Обследование проводится амбулаторно в течение 30 дней или в стационаре — до трех месяцев. Результаты передают в СК, а потом — в суд.Что касается вменяемых, продолжает эксперт, у них разные мотивы. "Человек по природе не пацифист. Его сдерживают морально-этические нормы, принятые в обществе. Он может решиться на убийство ради личного физического и психического комфорта. А под воздействием алкоголя, психоактивных веществ этот барьер переступить проще. Обычно тому способствуют внутренние противоречия, неразрешенные проблемы. Часто — бытовые конфликты. Тот, кто впервые совершил тяжкое преступление, всячески себя выдает: становится задумчивым, тревожным, скрытным".Вменяемых расчленителей, у которых не выявили никаких патологий, — сразу за решетку. Там они, если хотят, могут проконсультироваться у психолога. Какой-либо особой терапии в местах лишения свободы для таких заключенных не предусмотрено. "Пока не совсем понятно, кто должен работать с ними. Подразумевается, что человек здоров, однако ему однозначно не помешала бы помощь специалиста. Если дойдет до депрессии, должен подключиться психиатр, — отмечает Бобков. — Не могу сказать, что четкие стандарты помогут. Тогда все станет формализовано. А здесь нужен все-таки индивидуальный подход. Можно было бы ввести курсы реабилитации перед освобождением"."Собаки растаскали""Петербург — второй по числу жителей российский город после Москвы. Соответственно, преступлений на душу населения здесь больше. Нет ничего удивительного в том, что на первые полосы попадают истории жестоких убийств, случившихся в мегаполисе, а не в глухой деревне", — высказывает мнение эксперт-криминалист из Санкт-Петербурга, профайлер Дмитрий Кирюхин. Он пятнадцать лет проработал в уголовном розыске, уволился два года назад."В мое время по серийным убийствам, в том числе с расчленением, лидировали Ростов-на-Дону и область. Затем — Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, — перечисляет Кирюхин. — Если говорить в целом об убийствах по Петербургу, то их теперь меньше в разы. А с расчленением — один-два на сто".Раньше преступники шли на это, чтобы замести следы: отрезали головы, кисти рук. "На такое решались, как правило, ранее судимые. Мы отрабатывали предполагаемый круг — с кем дрался, с кем пил. Так и выходили на подозреваемых. С 2007-го работать стало проще: раскрыли первое преступление по ДНК", — говорит криминалист.В последние годы, подчеркивает он, убийцы издеваются над жертвами не только с целью запутать следы, но и из-за ненависти. "Возьмем в пример Соколова. Если бы он просто хотел спрятать труп, не стал бы выкидывать части тела у себя под носом". Таких обычно приговаривают к 20-25 годам тюрьмы. А вот особо опасным маньякам и серийникам — пожизненное. Если судебно-психиатрическая экспертиза показала, что они нуждаются в лечении, перевезут в закрытую больницу, но потом вернут на зону. Кирюхина в свое время приглашали распутывать громкие дела в разные регионы. Он до сих пор вспоминает историю на Камчатке, где серийный убийца, насильник и педофил Владимир Тушинский с 2010-го по 2014-й убил пять девочек и девушек в возрасте от 11 до 22 лет."Я приехал туда впервые в 2011-м на три недели. Затем в 2014-м, чтобы "расколоть" Тушинского — его уже поймали. Но он не выдавал местонахождение тел трех девочек, издевался над следователями: называл один адрес, туда приезжали, копали — пусто, потом другой — то же самое. И так несколько раз, — говорит Кирюхин. — Когда я его допрашивал, он отвечал и параллельно рисовал всякое на бумаге. Это помогло мне выяснить, куда он спрятал трупы. Нашли. Все расчлененные. Тушинский отрицал, что это его рук дело, говорил: "собаки растаскали". Я повидал много разных трупов, там животные однозначно были ни при чем". Насильник на личном автомобиле объезжал Петропавловск-Камчатский в поисках одиноких девушек, предлагал подвезти. Нападал только на маленьких и хрупких, поскольку сам был физически слабым, невысокого роста. И неразговорчивым — заболтать взрослых девушек не мог.В феврале 2016-го суд приговорил Тушинского к пожизненному лишению свободы. Летом того же года с Камчатки его собирались вывезти в колонию "Вологодский пятак". Но маньяк скончался в августе в Хабаровске во время этапа."Только не забирайте!"Истории с "расчлененкой" порой начинаются "с банальной квартирной заявки", предупреждает Кирюхин. "Представьте, поступает вызов: женщина жалуется, что ее избивает муж. Приезжает полицейский, а она просит: "Запугайте его, но только не забирайте!" Защищает, умоляет. И так до тех пор, пока не закончится убийством. Этих "мужиков" надо сразу отправлять улицы мести. И пригрозить, что в следующий раз поедут лес валить. Они же на деле просто отделываются штрафом!" — возмущается криминалист.И добавляет: из-за сокращений участковый теперь отвечает за безопасность в среднем тридцати тысяч человек. "Раньше потолок был пять тысяч. Полицейские физически не успевают качественно отрабатывать заявки". Еще одна проблема, по словам эксперта, — безответственность некоторых участковых на местах. Судимые по "тяжелым" статьям должны быть под особым контролем полиции. Но случается так, что убийц, в том числе и расчленителей, просто забывают поставить на учет. Или недостаточно внимательно за ними следят. Кирюхин уверен: если каждый будет выполнять работу добросовестно, риск рецидивов можно свести к минимуму.

https://ria.ru/20200730/1575180484.html

https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577446694.html

Владимир Гребцов А как вы думаете: Достоевский зря выбрал подобный сюжет в "Преступлении и наказании"? Петербург -- город бесовский. 21

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег соколов (доцент спбгу), марина кохал, домашнее насилие, анастасия ещенко, криминал, следственный комитет россии (ск рф), убийство, общество, происшествия