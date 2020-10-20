https://ria.ru/20201020/rakety-1580634066.html
СМИ: Пентагон увеличил стоимость развертывания новых ядерных ракет
Пентагон увеличил до 95,8 миллиарда долларов оценочную стоимость развертывания новых ядерных ракет наземного базирования для замены межконтинентальных... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T13:29
2020-10-20T13:29
2020-10-20T13:29
уильям перри
дональд трамп
министерство обороны сша
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагон</a> увеличил до 95,8 миллиарда долларов оценочную стоимость развертывания новых ядерных ракет наземного базирования для замены межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, находящихся на вооружение последние 50 лет, сообщает агентство <a href="https://www.ap.org/en-gb/" target="_blank">Ассошиэйтед Пресс.</a>Как сообщается, эта ориентировочная стоимость примерно на 10 миллиардов долларов больше, чем четыре года назад.Новые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) будут развернуты в рамках практически полной замены американских ядерных сил, которая произойдет в течение следующих нескольких десятилетий. Общая сумма расходов на реализацию данной программы оценивается в 1,2 триллиона долларов.Некоторые, в том числе бывший министр обороны <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Uiljam_Perri/" target="_blank" data-auto="true">Уильям Перри</a>, полагают, что национальную безопасность США можно обеспечить без МБР, однако Пентагон утверждает, что они имеют жизненно важное значение для сдерживания развязывания войны. В свою очередь администрация президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> подтвердила свою приверженность развертыванию нового поколения МБР в "Обзоре ядерной политики" от 2018 года.Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>. Сейчас Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По данным из открытых источников, всего США располагают 450 ракетами Minuteman III. МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.
https://ria.ru/20201007/ssha-oruzhie-buduschego-1578485319.html
https://ria.ru/20201002/ssha-1578082757.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уильям перри, дональд трамп, министерство обороны сша, ссср, сша, в мире