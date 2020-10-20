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СМИ: Пентагон увеличил стоимость развертывания новых ядерных ракет
Пентагон увеличил до 95,8 миллиарда долларов оценочную стоимость развертывания новых ядерных ракет наземного базирования для замены межконтинентальных... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T13:29
2020-10-20T13:29
уильям перри
дональд трамп
министерство обороны сша
ссср
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагон</a> увеличил до 95,8 миллиарда долларов оценочную стоимость развертывания новых ядерных ракет наземного базирования для замены межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, находящихся на вооружение последние 50 лет, сообщает агентство <a href="https://www.ap.org/en-gb/" target="_blank">Ассошиэйтед Пресс.</a>Как сообщается, эта ориентировочная стоимость примерно на 10 миллиардов долларов больше, чем четыре года назад.Новые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) будут развернуты в рамках практически полной замены американских ядерных сил, которая произойдет в течение следующих нескольких десятилетий. Общая сумма расходов на реализацию данной программы оценивается в 1,2 триллиона долларов.Некоторые, в том числе бывший министр обороны <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Uiljam_Perri/" target="_blank" data-auto="true">Уильям Перри</a>, полагают, что национальную безопасность США можно обеспечить без МБР, однако Пентагон утверждает, что они имеют жизненно важное значение для сдерживания развязывания войны. В свою очередь администрация президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> подтвердила свою приверженность развертыванию нового поколения МБР в "Обзоре ядерной политики" от 2018 года.Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>. Сейчас Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По данным из открытых источников, всего США располагают 450 ракетами Minuteman III. МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.
https://ria.ru/20201007/ssha-oruzhie-buduschego-1578485319.html
https://ria.ru/20201002/ssha-1578082757.html
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Новости
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РИА Новости
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уильям перри, дональд трамп, министерство обороны сша, ссср, сша, в мире

СМИ: Пентагон увеличил стоимость развертывания новых ядерных ракет

13:29 20.10.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пентагон увеличил до 95,8 миллиарда долларов оценочную стоимость развертывания новых ядерных ракет наземного базирования для замены межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, находящихся на вооружение последние 50 лет, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Как сообщается, эта ориентировочная стоимость примерно на 10 миллиардов долларов больше, чем четыре года назад.
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 08:00
"Хватит пары ударов": Пентагону объяснили, как воевать с Россией и Китаем
Новые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) будут развернуты в рамках практически полной замены американских ядерных сил, которая произойдет в течение следующих нескольких десятилетий. Общая сумма расходов на реализацию данной программы оценивается в 1,2 триллиона долларов.
Некоторые, в том числе бывший министр обороны США Уильям Перри, полагают, что национальную безопасность США можно обеспечить без МБР, однако Пентагон утверждает, что они имеют жизненно важное значение для сдерживания развязывания войны. В свою очередь администрация президента США Дональда Трампа подтвердила свою приверженность развертыванию нового поколения МБР в "Обзоре ядерной политики" от 2018 года.
Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР. Сейчас Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По данным из открытых источников, всего США располагают 450 ракетами Minuteman III. МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.
Атомная подводная лодка - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 04:15
В Пентагоне пожаловались на потерю "недосягаемости" США из-за России
 
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Уильям ПерриДональд ТрампМинистерство обороны СШАСССРСШАВ мире
 
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