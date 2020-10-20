https://ria.ru/20201020/raketa-1580574106.html

РКЦ "Прогресс" решил оградить ракету "Амур-СПГ" от общественного мнения

Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" решил не рассказывать о подробностях разработки многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ", так как общественная... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T03:14

2020-10-20T03:14

2020-10-20T03:14

россия

восточный

илон маск

ркц "прогресс"

земля

spacex falcon 9

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155515/13/1555151307_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ac71963988362cc1e74502ace566a63a.jpg

<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" решил не рассказывать о подробностях разработки многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ", так как общественная дискуссия вредит ее созданию, заявил РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.В начале октября стало известно о подписании контракта на разработку эскизного проекта. Документ должен быть готов до конца 2020 года, он обошелся "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосу</a>" в 407 миллионов рублей.Ранее сообщалось, что ракета среднего класса "Амур-СПГ" будет двухступенчатой, а возвращаемую ступень можно будет использовать до десяти раз. Согласно информации Роскосмоса, первая ступень будет после отделения тормозить двигателем, и выпускать при приближении к <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земле</a> посадочные штанги. Аналогичную схему использует ракета Falcon 9 <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илона Маска</a> при посадке на морскую платформу.С космодрома <a href="http://ria.ru/location_vostochnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Восточный</a> ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны грузов при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн - при однократном, на геопереходную орбиту - 2,5 тонны с применением разгонного блока "Фрегат" и многоразовой ступени.Стоимость пуска составит 22-35 миллионов долларов в зависимости от конфигурации. Стартовый комплекс для "Амура-СПГ" на Восточном должен обеспечить 15 пусков в год с учетом межполетного обслуживания многоразовой первой ступени.Ранее гендиректор "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> заявлял, что Россия способна создать многоразовую ракету, но пойдет при этом другим путем. По его словам, в отличие от американской ракеты Falcon 9 для России целесообразным будет "самолетный" способ возвращения ракет с приземлением на полосу, а не вертикальная посадка.

https://ria.ru/20200831/sputnik-1576504541.html

3

россия

восточный

земля

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, восточный, илон маск, ркц "прогресс", земля, spacex falcon 9, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, москва