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РКЦ "Прогресс" решил оградить ракету "Амур-СПГ" от общественного мнения
Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" решил не рассказывать о подробностях разработки многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ", так как общественная... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T03:14
2020-10-20T03:14
россия
восточный
илон маск
ркц "прогресс"
земля
spacex falcon 9
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" решил не рассказывать о подробностях разработки многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ", так как общественная дискуссия вредит ее созданию, заявил РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.В начале октября стало известно о подписании контракта на разработку эскизного проекта. Документ должен быть готов до конца 2020 года, он обошелся "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосу</a>" в 407 миллионов рублей.Ранее сообщалось, что ракета среднего класса "Амур-СПГ" будет двухступенчатой, а возвращаемую ступень можно будет использовать до десяти раз. Согласно информации Роскосмоса, первая ступень будет после отделения тормозить двигателем, и выпускать при приближении к <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земле</a> посадочные штанги. Аналогичную схему использует ракета Falcon 9 <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илона Маска</a> при посадке на морскую платформу.С космодрома <a href="http://ria.ru/location_vostochnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Восточный</a> ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны грузов при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн - при однократном, на геопереходную орбиту - 2,5 тонны с применением разгонного блока "Фрегат" и многоразовой ступени.Стоимость пуска составит 22-35 миллионов долларов в зависимости от конфигурации. Стартовый комплекс для "Амура-СПГ" на Восточном должен обеспечить 15 пусков в год с учетом межполетного обслуживания многоразовой первой ступени.Ранее гендиректор "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> заявлял, что Россия способна создать многоразовую ракету, но пойдет при этом другим путем. По его словам, в отличие от американской ракеты Falcon 9 для России целесообразным будет "самолетный" способ возвращения ракет с приземлением на полосу, а не вертикальная посадка.
https://ria.ru/20200831/sputnik-1576504541.html
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россия, восточный, илон маск, ркц "прогресс", земля, spacex falcon 9, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, москва

РКЦ "Прогресс" решил оградить ракету "Амур-СПГ" от общественного мнения

03:14 20.10.2020
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкРакетно-космический центр "Прогресс" в Самаре
Ракетно-космический центр Прогресс в Самаре - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" решил не рассказывать о подробностях разработки многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ", так как общественная дискуссия вредит ее созданию, заявил РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.
В начале октября стало известно о подписании контракта на разработку эскизного проекта. Документ должен быть готов до конца 2020 года, он обошелся "Роскосмосу" в 407 миллионов рублей.
"Эта информация получила широкий резонанс в СМИ, на форумах проходит обсуждение данного проекта, мы ознакомились с различными мнениями. В связи с этим для сохранения эффективного ритма работы специалистов РКЦ "Прогресс" по данной теме мы приняли решение не комментировать создание ракеты-носителя "Амур-СПГ" до конца разработки эскизного проекта", - сказал Баранов.
Ранее сообщалось, что ракета среднего класса "Амур-СПГ" будет двухступенчатой, а возвращаемую ступень можно будет использовать до десяти раз. Согласно информации Роскосмоса, первая ступень будет после отделения тормозить двигателем, и выпускать при приближении к Земле посадочные штанги. Аналогичную схему использует ракета Falcon 9 Илона Маска при посадке на морскую платформу.
С космодрома Восточный ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны грузов при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн - при однократном, на геопереходную орбиту - 2,5 тонны с применением разгонного блока "Фрегат" и многоразовой ступени.
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Стоимость пуска составит 22-35 миллионов долларов в зависимости от конфигурации. Стартовый комплекс для "Амура-СПГ" на Восточном должен обеспечить 15 пусков в год с учетом межполетного обслуживания многоразовой первой ступени.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что Россия способна создать многоразовую ракету, но пойдет при этом другим путем. По его словам, в отличие от американской ракеты Falcon 9 для России целесообразным будет "самолетный" способ возвращения ракет с приземлением на полосу, а не вертикальная посадка.
 
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РоссиявосточныйИлон МаскРКЦ "Прогресс"ЗемляSpaceX Falcon 9Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинМосква
 
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