РКЦ "Прогресс" решил оградить ракету "Амур-СПГ" от общественного мнения
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" решил не рассказывать о подробностях разработки многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ", так как общественная дискуссия вредит ее созданию, заявил РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.
В начале октября стало известно о подписании контракта на разработку эскизного проекта. Документ должен быть готов до конца 2020 года, он обошелся "Роскосмосу" в 407 миллионов рублей.
"Эта информация получила широкий резонанс в СМИ, на форумах проходит обсуждение данного проекта, мы ознакомились с различными мнениями. В связи с этим для сохранения эффективного ритма работы специалистов РКЦ "Прогресс" по данной теме мы приняли решение не комментировать создание ракеты-носителя "Амур-СПГ" до конца разработки эскизного проекта", - сказал Баранов.
Ранее сообщалось, что ракета среднего класса "Амур-СПГ" будет двухступенчатой, а возвращаемую ступень можно будет использовать до десяти раз. Согласно информации Роскосмоса, первая ступень будет после отделения тормозить двигателем, и выпускать при приближении к Земле посадочные штанги. Аналогичную схему использует ракета Falcon 9 Илона Маска при посадке на морскую платформу.
С космодрома Восточный ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны грузов при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн - при однократном, на геопереходную орбиту - 2,5 тонны с применением разгонного блока "Фрегат" и многоразовой ступени.
Стоимость пуска составит 22-35 миллионов долларов в зависимости от конфигурации. Стартовый комплекс для "Амура-СПГ" на Восточном должен обеспечить 15 пусков в год с учетом межполетного обслуживания многоразовой первой ступени.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что Россия способна создать многоразовую ракету, но пойдет при этом другим путем. По его словам, в отличие от американской ракеты Falcon 9 для России целесообразным будет "самолетный" способ возвращения ракет с приземлением на полосу, а не вертикальная посадка.