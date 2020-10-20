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https://ria.ru/20201020/putin-1580707982.html
Путин провел телефонный разговор с Макроном
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T18:19
2020-10-20T19:09
россия
эммануэль макрон
владимир путин
франция
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт</strong> <strong>— РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> провел телефонный разговор с президентом Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэлем Макроном</a>, сообщила пресс-служба Кремля.В частности, российский лидер проинформировал своего коллегу о шагах по предотвращению дальнейшей эскалации конфликта в Нагорном Карабахе и возобновлении переговоров для урегулирования проблемы.Также президенты подтвердили готовность придерживаться тесной координации Москвы и Парижа как сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также по линии Совета Безопасности ООН. Помимо этого, Путин выразил Макрону соболезнования из-за жестокого убийства учителя, которое произошло в прошлую пятницу. "В этом контексте подтверждена обоюдная заинтересованность в активизации совместных усилий по борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии", — отметили в пресс-службе.Конфликт в Нагорном КарабахеУтром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерту</a>. Есть жертвы среди мирного населения.<a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a>, получившего поддержку Турции.Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.В ночь с 9 на 10 октября главы МИД Армении, России и Азербайджана по инициативе Владимира Путина провели переговоры в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a>. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Режим перемирия вступил в силу с 12:00 10 октября для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве <a href="http://ria.ru/organization_Krasnyjj_Krest/" target="_blank">Красного Креста</a>.Убийство французского учителяВ пятницу вечером у одной из школ коммуны Конфлан-Сент-Онорин жестоко убили преподавателя истории Самюэля Пати. На своих уроках учитель демонстрировал подросткам карикатуры на пророка Мухаммеда из французского журнала Charlie Hebdo.Полицейские застрелили нападавшего, который, по информации руководителя антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикара, родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. Правоохранительные органы задержали 11 человек. Возбуждено уголовное дело.Макрон назвал произошедшее террористическим актом. В память о Пати в центре Парижа и других городах Франции прошли акции. Участники манифестаций вышли с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. Завтра состоится национальная церемония прощания с убитым учителем.
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html
https://ria.ru/20201020/karabakh-1580569791.html
https://ria.ru/20201020/uchitel-1580597310.html
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
Не в ту степь полез,Юрий. Если кто уж и поднял армию из пепла,то это Путин. Минфин может предлагать. Решать будет президент. Здесь информация о звонке. И ,заметьте,звонил француз).
58
Путин бы лучше думал о том, что сейчас минфин разработал план сокращения нашей армии, что не надо кормить и одевать солдат, что не надо военной медицины. Он что глухой и не видит , что деньги утекают из страны, а почему то решили оголить страну, когда кругом идут войны и угрозы
57
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россия, эммануэль макрон, владимир путин, франция, в мире

Путин провел телефонный разговор с Макроном

18:19 20.10.2020 (обновлено: 19:09 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба Кремля.
В частности, российский лидер проинформировал своего коллегу о шагах по предотвращению дальнейшей эскалации конфликта в Нагорном Карабахе и возобновлении переговоров для урегулирования проблемы.
Также президенты подтвердили готовность придерживаться тесной координации Москвы и Парижа как сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также по линии Совета Безопасности ООН.
Помимо этого, Путин выразил Макрону соболезнования из-за жестокого убийства учителя, которое произошло в прошлую пятницу.
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"В этом контексте подтверждена обоюдная заинтересованность в активизации совместных усилий по борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии", — отметили в пресс-службе.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.
Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана, получившего поддержку Турции.
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В ночь с 9 на 10 октября главы МИД Армении, России и Азербайджана по инициативе Владимира Путина провели переговоры в Москве. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Режим перемирия вступил в силу с 12:00 10 октября для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Красного Креста.

Убийство французского учителя

В пятницу вечером у одной из школ коммуны Конфлан-Сент-Онорин жестоко убили преподавателя истории Самюэля Пати. На своих уроках учитель демонстрировал подросткам карикатуры на пророка Мухаммеда из французского журнала Charlie Hebdo.
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Полицейские застрелили нападавшего, который, по информации руководителя антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикара, родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. Правоохранительные органы задержали 11 человек. Возбуждено уголовное дело.
Макрон назвал произошедшее террористическим актом. В память о Пати в центре Парижа и других городах Франции прошли акции. Участники манифестаций вышли с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. Завтра состоится национальная церемония прощания с убитым учителем.
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