https://ria.ru/20201020/pustynya-1580496664.html
В пустыне Сахара обнаружено почти два миллиарда деревьев
Датские ученые обнаружили в пустыне Сахара почти два миллиарда деревьев, сообщает SverigesRadio. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T03:20
2020-10-20T03:20
2020-10-20T03:31
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западная африка
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. </strong>Датские ученые обнаружили в пустыне Сахара почти два миллиарда деревьев, <a href="https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7577025" target="_blank">сообщает</a> SverigesRadio.Такое открытие удалось сделать, используя спутник и искусственный интеллект.В научной работе, опубликованной в журнале Nature, сказано, что исследование проводилось на территории в 1,3 миллиона квадратных километров и включало анализ 11 тысяч фотографий.Ученые рассмотрели спутниковые изображения с высоким разрешением и использовали алгоритм распознавания и подсчета деревьев в одной из областей в Западной Африке, которая расположена между тропическими лесами на юге и пустыней Сахара на севере. Они обнаружили примерно1,8 миллиона отдельных деревьев, которые ранее не были учтены.Полученные данные представляют ценность не только для местного населения, но и для сохранения биоразнообразия, рассказал сотрудник Шведского университета сельскохозяйственных наук Ларс Лестадиус. Через несколько лет специалисты сравнят новые данные с представленными в исследовании и выяснят, как менялся ландшафт района.
https://ria.ru/20200930/korshunov-1577888833.html
западная африка
сахара
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, западная африка, сахара, новости - туризм
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.
Датские ученые обнаружили в пустыне Сахара почти два миллиарда деревьев, сообщает
SverigesRadio.
Такое открытие удалось сделать, используя спутник и искусственный интеллект.
В научной работе, опубликованной в журнале Nature, сказано, что исследование проводилось на территории в 1,3 миллиона квадратных километров и включало анализ 11 тысяч фотографий.
Ученые рассмотрели спутниковые изображения с высоким разрешением и использовали алгоритм распознавания и подсчета деревьев в одной из областей в Западной Африке, которая расположена между тропическими лесами на юге и пустыней Сахара на севере. Они обнаружили примерно1,8 миллиона отдельных деревьев, которые ранее не были учтены.
Полученные данные представляют ценность не только для местного населения, но и для сохранения биоразнообразия, рассказал сотрудник Шведского университета сельскохозяйственных наук Ларс Лестадиус. Через несколько лет специалисты сравнят новые данные с представленными в исследовании и выяснят, как менялся ландшафт района.