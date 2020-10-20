Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201020/pustynya-1580496664.html
В пустыне Сахара обнаружено почти два миллиарда деревьев
Датские ученые обнаружили в пустыне Сахара почти два миллиарда деревьев, сообщает SverigesRadio. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T03:20
2020-10-20T03:31
туризм
туризм
западная африка
сахара
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/138255/77/1382557760_0:160:3000:1848_1400x0_80_0_0_975672158c8593ef4d378ab61a4009bc.jpg
<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. </strong>Датские ученые обнаружили в пустыне Сахара почти два миллиарда деревьев, <a href="https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&amp;artikel=7577025" target="_blank">сообщает</a> SverigesRadio.Такое открытие удалось сделать, используя спутник и искусственный интеллект.В научной работе, опубликованной в журнале Nature, сказано, что исследование проводилось на территории в 1,3 миллиона квадратных километров и включало анализ 11 тысяч фотографий.Ученые рассмотрели спутниковые изображения с высоким разрешением и использовали алгоритм распознавания и подсчета деревьев в одной из областей в Западной Африке, которая расположена между тропическими лесами на юге и пустыней Сахара на севере. Они обнаружили примерно1,8 миллиона отдельных деревьев, которые ранее не были учтены.Полученные данные представляют ценность не только для местного населения, но и для сохранения биоразнообразия, рассказал сотрудник Шведского университета сельскохозяйственных наук Ларс Лестадиус. Через несколько лет специалисты сравнят новые данные с представленными в исследовании и выяснят, как менялся ландшафт района.
https://ria.ru/20200930/korshunov-1577888833.html
западная африка
сахара
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/138255/77/1382557760_162:0:2839:2008_1400x0_80_0_0_9e55b88315596570bf0bdb87f3dc8abc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, западная африка, сахара, новости - туризм

В пустыне Сахара обнаружено почти два миллиарда деревьев

03:20 20.10.2020 (обновлено: 03:31 20.10.2020)
 
© Fotolia / gioppiВерблюд в Западной Сахаре
Верблюд в Западной Сахаре - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Fotolia / gioppi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Датские ученые обнаружили в пустыне Сахара почти два миллиарда деревьев, сообщает SverigesRadio.
Такое открытие удалось сделать, используя спутник и искусственный интеллект.
В научной работе, опубликованной в журнале Nature, сказано, что исследование проводилось на территории в 1,3 миллиона квадратных километров и включало анализ 11 тысяч фотографий.
Ученые рассмотрели спутниковые изображения с высоким разрешением и использовали алгоритм распознавания и подсчета деревьев в одной из областей в Западной Африке, которая расположена между тропическими лесами на юге и пустыней Сахара на севере. Они обнаружили примерно1,8 миллиона отдельных деревьев, которые ранее не были учтены.
Полученные данные представляют ценность не только для местного населения, но и для сохранения биоразнообразия, рассказал сотрудник Шведского университета сельскохозяйственных наук Ларс Лестадиус. Через несколько лет специалисты сравнят новые данные с представленными в исследовании и выяснят, как менялся ландшафт района.
Туманный Рассвет в селе Гоор - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 08:00Туризм
Совсем другая жизнь. Почему в Дагестан нужно съездить обязательно
 
ТуризмТуризмЗападная АфрикаСахараНовости - Туризм
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41Российский адмирал оценил опасность новых украинских военно-морских баз
01:40В НАСА рассказали о сближении зонда OSIRIS-REx с астероидом Бенну
01:30Обнаружена польза зеленого чая и кофе для людей с диабетом
01:26Двоих детей из сирийского лагеря привезли к бабушке в Чечню
01:10Глава МИД Армении приехал в Москву
00:58Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают изменение облика их городов
00:39Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
00:35Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа
00:31Счетная палата предупредила о рисках предложенной Минздравом реформы ОМС
00:25Спецпосланник Трампа заявил о поддержке странами НАТО позиции США по ДСНВ
00:19В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:12Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
23:49Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
23:49Израиль заявил об ударе по инфраструктуре ХАМАС из-за пуска снаряда
23:45Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС
23:39В Москве умерли еще 63 пациента с коронавирусом
23:38Власти Нью-Йорка готовятся к беспорядкам из-за президентских выборов
23:26Украина намерена закупать корабли для баз в Черном море
23:18В Калифорнии упал истребитель ВМС США
22:57"Нафтогаз" поддержал расширение санкций против "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния