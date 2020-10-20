https://ria.ru/20201020/pustynya-1580496664.html

В пустыне Сахара обнаружено почти два миллиарда деревьев

Датские ученые обнаружили в пустыне Сахара почти два миллиарда деревьев, сообщает SverigesRadio. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T03:20

2020-10-20T03:20

2020-10-20T03:31

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западная африка

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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. </strong>Датские ученые обнаружили в пустыне Сахара почти два миллиарда деревьев, <a href="https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7577025" target="_blank">сообщает</a> SverigesRadio.Такое открытие удалось сделать, используя спутник и искусственный интеллект.В научной работе, опубликованной в журнале Nature, сказано, что исследование проводилось на территории в 1,3 миллиона квадратных километров и включало анализ 11 тысяч фотографий.Ученые рассмотрели спутниковые изображения с высоким разрешением и использовали алгоритм распознавания и подсчета деревьев в одной из областей в Западной Африке, которая расположена между тропическими лесами на юге и пустыней Сахара на севере. Они обнаружили примерно1,8 миллиона отдельных деревьев, которые ранее не были учтены.Полученные данные представляют ценность не только для местного населения, но и для сохранения биоразнообразия, рассказал сотрудник Шведского университета сельскохозяйственных наук Ларс Лестадиус. Через несколько лет специалисты сравнят новые данные с представленными в исследовании и выяснят, как менялся ландшафт района.

https://ria.ru/20200930/korshunov-1577888833.html

западная африка

сахара

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, западная африка, сахара, новости - туризм