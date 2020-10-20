https://ria.ru/20201020/protesty-1580626709.html

СМИ: Лукашенко сменил ректоров вузов, чьи студенты участвовали в акциях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новых ректоров в трех крупных вузах страны, сообщил Telegram-канал "Пул первого", первым публикующий сообщения РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T12:53

2020-10-20T12:53

2020-10-20T12:53

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белорусский государственный университет

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 окт – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> назначил новых ректоров в трех крупных вузах страны, сообщил <a href="https://t.me/s/pul_1" target="_blank">Telegram-канал "Пул первого"</a>, первым публикующий сообщения и видео о работе главы государства, которые затем дублируются на официальных ресурсах.Согласно этим данным, перестановки в руководстве затронули Минский государственный лингвистический университет (МГЛУ), <a href="http://ria.ru/organization_Belorusskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Белорусский государственный университет</a> культуры и искусств (БГУКИ) и Брестский государственный технический университет (БрГТУ). Студенты этих трех высших учебных заведений ранее были замечены как активные участники несанкционированных акций протеста, в большинстве случаев сопровождавшихся массовыми задержаниями.По информации канала, новым ректором МГЛУ стала Наталья Лаптева, до этого возглавлявшая факультет немецкого языка при университете, БГУКИ – Наталья Карчевская, бывший первый замминистра культуры Белоруссии, БрГТУ – Александр Баханович, экс-проректор по учебной работе БНТУ (Белорусский национальный технический университет).После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20201018/belorussiya-1580391722.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/mvd-belorussii-1580146645.html

Егор Панкратов Правильно сделал. 40

Ak Ak Кто не с нами-тот против нас.Лозунг оппозиции же вроде.Какой привет -такой и ответ. 37

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белорусский государственный университет, белоруссия, в мире