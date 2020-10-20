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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201020/protesty-1580626709.html
СМИ: Лукашенко сменил ректоров вузов, чьи студенты участвовали в акциях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новых ректоров в трех крупных вузах страны, сообщил Telegram-канал "Пул первого", первым публикующий сообщения РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:53
2020-10-20T12:53
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белорусский государственный университет
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 окт – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> назначил новых ректоров в трех крупных вузах страны, сообщил <a href="https://t.me/s/pul_1" target="_blank">Telegram-канал "Пул первого"</a>, первым публикующий сообщения и видео о работе главы государства, которые затем дублируются на официальных ресурсах.Согласно этим данным, перестановки в руководстве затронули Минский государственный лингвистический университет (МГЛУ), <a href="http://ria.ru/organization_Belorusskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Белорусский государственный университет</a> культуры и искусств (БГУКИ) и Брестский государственный технический университет (БрГТУ). Студенты этих трех высших учебных заведений ранее были замечены как активные участники несанкционированных акций протеста, в большинстве случаев сопровождавшихся массовыми задержаниями.По информации канала, новым ректором МГЛУ стала Наталья Лаптева, до этого возглавлявшая факультет немецкого языка при университете, БГУКИ – Наталья Карчевская, бывший первый замминистра культуры Белоруссии, БрГТУ – Александр Баханович, экс-проректор по учебной работе БНТУ (Белорусский национальный технический университет).После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20201018/belorussiya-1580391722.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/mvd-belorussii-1580146645.html
Правильно сделал.
40
Кто не с нами-тот против нас.Лозунг оппозиции же вроде.Какой привет -такой и ответ.
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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александр лукашенко, белорусский государственный университет, белоруссия, в мире

СМИ: Лукашенко сменил ректоров вузов, чьи студенты участвовали в акциях

12:53 20.10.2020
 
© AP PhotoУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© AP Photo
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новых ректоров в трех крупных вузах страны, сообщил Telegram-канал "Пул первого", первым публикующий сообщения и видео о работе главы государства, которые затем дублируются на официальных ресурсах.
Согласно этим данным, перестановки в руководстве затронули Минский государственный лингвистический университет (МГЛУ), Белорусский государственный университет культуры и искусств (БГУКИ) и Брестский государственный технический университет (БрГТУ). Студенты этих трех высших учебных заведений ранее были замечены как активные участники несанкционированных акций протеста, в большинстве случаев сопровождавшихся массовыми задержаниями.
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
18 октября, 20:28
В Белоруссии озвучили сумму ущерба бюджету Минска от протестов
"В последнее время к ВУЗовской жизни приковано немало внимания. И, надо полагать, кадровые решения президент принял с целью - навести там порядок", - сообщает "Пул первого".
По информации канала, новым ректором МГЛУ стала Наталья Лаптева, до этого возглавлявшая факультет немецкого языка при университете, БГУКИ – Наталья Карчевская, бывший первый замминистра культуры Белоруссии, БрГТУ – Александр Баханович, экс-проректор по учебной работе БНТУ (Белорусский национальный технический университет).
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 16:05
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелорусский государственный университетБелоруссияВ мире
 
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