https://ria.ru/20201020/protest-1580745777.html

Власти Нью-Йорка готовятся к беспорядкам из-за президентских выборов

Власти Нью-Йорка считают возможным возникновение протестов, связанных с выборами президента США, и готовятся к ним, заявил на пресс-конференции мэр города Билл... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T23:38

2020-10-20T23:38

2020-10-20T23:38

президентские выборы в сша — 2020

билл де блазио

дональд трамп

джо байден

нью-йорк (город)

сша

в мире

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<strong>НЬЮ-ЙОРК, 20 окт – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> считают возможным возникновение протестов, связанных с выборами президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, и готовятся к ним, заявил на пресс-конференции мэр города <a href="http://ria.ru/person_Bill_de_Blazio/" target="_blank" data-auto="true">Билл де Блазио</a>.Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> ранее не раз отказывался отвечать на вопросы журналистов о мирной передаче власти в случае проигрыша на выборах, заявляя, что он намерен победить на них. Между тем, в штате Нью-Йорк, как и в городе Нью-Йорк большинство традиционно поддерживает Демократическую партию и кандидатов в президенты от нее."Если президент Трамп предпримет какие-либо усилия, чтобы подорвать демократию и остановить волю людей, я бы ожидал, что жители Нью-Йорка выйдут и будут мирно бороться с этим. И я также ожидаю, что сторонники президента Трампа выйдут", - сказал де Блазио.Он отметил, что обсуждал с шефом полиции Нью-Йорка Дермотом Ши подготовку к возможным беспорядкам. "Я не удивлюсь, если на этих выборах будет длительный подсчет или пересчет, и множество людей пожелают выразить свое мнение. Мы обязаны защитить право на протест. И мы ожидаем и должны быть готовы к большому числу мирных протестов", - заявил мэр.Он отметил, что если кто-то попытается применять насилие, власти должны будут его остановить."Нам предстоит проделать большую работу по подготовке. Но если вы следите за историей этого города, мирные протесты – это традиция Нью-Йорка и мы ее уважаем, подходим к ней мирным путем. Так мы и собираемся поступать", - заключил он.Ранее Ши приказал сотрудникам полиции подготовиться к возможному развертыванию с 25 октября в ожидании растущих протестов перед и после выборов президента США.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>.

https://ria.ru/20201013/vybory-1579455405.html

https://ria.ru/20201005/vybory-1578188517.html

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нью-йорк (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

билл де блазио, дональд трамп, джо байден, нью-йорк (город), сша, в мире