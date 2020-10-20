https://ria.ru/20201020/proschanie-1580720521.html

Прощание с Ириной Скобцевой пройдет 22 октября на Новодевичьем кладбище

Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой пройдет 22 октября на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил РИА Новости сын актрисы, режиссер Федор... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T19:29

2020-10-20T19:29

2020-10-20T19:29

умерла ирина скобцева

ирина скобцева

федор бондарчук

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Прощание с народной артисткой РСФСР <a href="http://ria.ru/person_Irina_Skobceva/" target="_blank" data-auto="true">Ириной Скобцевой</a> пройдет 22 октября на Новодевичьем кладбище в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщил РИА Новости сын актрисы, режиссер <a href="http://ria.ru/person_Fedor_Bondarchuk/" target="_blank" data-auto="true">Федор Бондарчук</a>.Ирина Скобцева скончалась во вторник на 94-м году жизни."Прощание с моей мамой, Ириной Константиновной, пройдёт в четверг, 22 октября, в 14:00 на Новодевичьем кладбище", - сказал Бондарчук.Режиссер попросил, учитывая эпидемиологическую ситуацию в Москве, стараться соблюдать дистанцию на прощании, воспользоваться масками, особенно пожилых людей.

https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580659142.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умерла ирина скобцева, ирина скобцева, федор бондарчук, москва, общество