https://ria.ru/20201020/proekty-1580729661.html

Ряд инновационных проектов НТИ будут реализованы в Москве до 2022 года

Ряд инновационных проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) будут реализованы в Москве до 2022 года, следует из обновленной дорожной карты... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T20:46

2020-10-20T20:46

2020-10-20T20:46

международный форум «открытые инновации – 2020»

российская венчурная компания

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Ряд инновационных проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) будут реализованы в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> до 2022 года, следует из обновленной дорожной карты реализации НТИ. Ее подписали правительство Москвы, <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_venchurnaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Российская венчурная компания</a> (РВК) и <a href="http://ria.ru/organization_Agentstvo_strategicheskikh_iniciativ_ASI/" target="_blank" data-auto="true">Агентство стратегических инициатив (АСИ)</a> в рамках московского международного форума <a href="https://ria.ru/category_mezhdunarodnyy-forum-otkrytye-innovatsii--2020-" target="_blank">"Открытые инновации"</a>, говорится в сообщении РВК.Дорожная карта предполагает проведение до 2022 года мероприятий, направленных на развитие перспективных проектов НТИ на территории Москвы, совершенствование нормативной базы и предоставление поддержки московским технологическим компаниям через инструменты НТИ. Документ также предполагает развитие в России прорывных рынков и технологий, таких как беспилотный транспорт, искусственный интеллект, персонализированная медицина, новые источники энергии, квантовые технологии."В частности, в Москве планируется провести пилотные тестирования новейших технологических решений, разработанных компаниями НТИ и востребованных хозяйством города, а также привлечь участников НТИ к проработке вопросов по экспериментальному правовому режиму в области искусственного интеллекта", — говорится в сообщении."Компании НТИ также смогут воспользоваться мерами поддержки правительства Москвы, в том числе субсидиями на приобретение оборудования и инжиниринг, размещать заказы на онлайн-сервисе "Биржа контрактного производства" Московского инновационного кластера, участвовать в "Московском акселераторе", — отмечается там.Дорожная карта также детализирует направления сотрудничества, зафиксированные в соглашении о реализации НТИ на территории города Москвы, заключенном в 2018 году."Москва сегодня — это самый качественный батальон технологического прорыва. Столица по последним рейтингам вошла в десятку ведущих экосистем мира по инновациям. Для нас невероятно ценны те практики, которые Москва реализует в рамках развития кластерной политики в городе. Поэтому мы бы хотели увеличить уровень интеграции в рамках реализации Национальной технологической инициативы и других совместных проектов", — прокомментировал директор направления "Молодые профессионалы" АСИ, спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.Национальная технологическая инициатива (НТИ) - госпрограмма поддержки перспективных направлений технологического бизнеса в России, которые могут стать основой мировой экономики на период до 2035 года. Цель НТИ — достичь лидерства российских компаний на высокотехнологичных глобальных рынках, увеличить количество технологических компаний в РФ и размер их бизнеса.

https://sn.ria.ru/20201015/olimpiada-nti-1579892261.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный форум «открытые инновации – 2020» , российская венчурная компания