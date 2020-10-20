США будут улучшать систему ПРО для противостояния России и Китаю
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezПуск ракеты из американской ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. США будут наращивать количество ракет средней и малой дальности и улучшать противоракетную оборону, чтобы противостоять РФ и КНР, заявил министр обороны США Марк Эспер.
"Китайцы создали широкую сеть баллистических ракет средней дальности, значительно больше тысячи в тихоокеанском регионе, русские тоже, и они сделали это в нарушение ДРСМД… Мы привержены тому, чтобы иметь похожие возможности на обоих направлениях и в то же время мы должны улучшить наши возможности в противоракетной обороне для противостояния таким и подобным им системам", - сказал глава Пентагона в ходе выступления в вашингтонском Атлантическом совете.
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В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке. В МИД РФ заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.