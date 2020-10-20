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США будут улучшать систему ПРО для противостояния России и Китаю
США будут наращивать количество ракет средней и малой дальности и улучшать противоракетную оборону, чтобы противостоять РФ и КНР, заявил министр обороны США... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T21:16
2020-10-20T21:16
россия
марк эспер
китай
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> будут наращивать количество ракет средней и малой дальности и улучшать противоракетную оборону, чтобы противостоять РФ и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a>, заявил министр обороны США <a href="http://ria.ru/person_mark-esper/" target="_blank" data-auto="true">Марк Эспер</a>.В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке. В МИД РФ заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.
https://ria.ru/20201014/ideologiya-1579613104.html
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россия
китай
сша
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россия, марк эспер, китай, сша, в мире

США будут улучшать систему ПРО для противостояния России и Китаю

21:16 20.10.2020
 
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezПуск ракеты из американской ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения
Пуск ракеты из американской ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. США будут наращивать количество ракет средней и малой дальности и улучшать противоракетную оборону, чтобы противостоять РФ и КНР, заявил министр обороны США Марк Эспер.

"Китайцы создали широкую сеть баллистических ракет средней дальности, значительно больше тысячи в тихоокеанском регионе, русские тоже, и они сделали это в нарушение ДРСМД… Мы привержены тому, чтобы иметь похожие возможности на обоих направлениях и в то же время мы должны улучшить наши возможности в противоракетной обороне для противостояния таким и подобным им системам", - сказал глава Пентагона в ходе выступления в вашингтонском Атлантическом совете.

Прохожие на одной из улиц в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 08:00
США испытывают у себя оружие, которое применят против России
В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке. В МИД РФ заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.
 
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РоссияМарк ЭсперКитайСШАВ мире
 
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