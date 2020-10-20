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Медведев заявил о всплеске виртуальной преступности во время пандемии
Каждое государство должно управлять своим информационным пространством, иначе ни пользователи, ни бизнес не будут уверены в том, что их права надежно защищены,... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T15:25
2020-10-20T15:25
россия
дмитрий медведев
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Каждое государство должно управлять своим информационным пространством, иначе ни пользователи, ни бизнес не будут уверены в том, что их права надежно защищены, а пока все доменные и IP-адреса сегодня полностью контролируются одной страной, заявил зампредседателя Совбеза <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>.Он отметил, что есть и другая проблема, когда все контролируется одной страной. "Напомню, что доменные имена и IP-адреса сегодня полностью контролируются одной страной. Дело даже не в том, что это за страна. Вы сами знаете, какая это страна. Россия просто исходит из того, что каждое государство должно управлять своим информационным пространством. Это справедливо, отвечает фундаментальным принципам международного права. Иначе ни пользователи, ни бизнес не будут уверены в том, что их права надежно защищены. Это не может контролироваться из одного места", - считает Медведев.
https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580658142.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200317/1568705244.html
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россия, дмитрий медведев, технологии, общество

Медведев заявил о всплеске виртуальной преступности во время пандемии

15:25 20.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Международного попечительского совета Московской школы управления "Сколково"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Международного попечительского совета Московской школы управления Сколково - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Каждое государство должно управлять своим информационным пространством, иначе ни пользователи, ни бизнес не будут уверены в том, что их права надежно защищены, а пока все доменные и IP-адреса сегодня полностью контролируются одной страной, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

"Пандемия действительно показала не только всем возможности, которые связаны с интернетом, цифровыми технологиями, помогла людям, но и в то же время мы зарегистрировали резкий всплеск виртуальной преступности. Это вполне закономерно, поскольку большое количество людей, компаний просто полностью были вынуждены передвинуть свою деятельность в цифровой, электронный формат. Об этом нужно помнить и вместе всем предпринимать усилия для борьбы с такого рода проблемами", - сказал он в приветственном слове участниками форума "Открытые инновации".

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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Он отметил, что есть и другая проблема, когда все контролируется одной страной. "Напомню, что доменные имена и IP-адреса сегодня полностью контролируются одной страной. Дело даже не в том, что это за страна. Вы сами знаете, какая это страна. Россия просто исходит из того, что каждое государство должно управлять своим информационным пространством. Это справедливо, отвечает фундаментальным принципам международного права. Иначе ни пользователи, ни бизнес не будут уверены в том, что их права надежно защищены. Это не может контролироваться из одного места", - считает Медведев.

"Ответом на эти вызовы может стать только эффективная система кибербезопасности, внедрением которой занимается сегодня бизнес. Успешно проявили себя и несколько сколковских компаний", - добавил он.

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РоссияДмитрий МедведевТехнологииОбщество
 
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