Медведев заявил о всплеске виртуальной преступности во время пандемии
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Международного попечительского совета Московской школы управления "Сколково"
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Каждое государство должно управлять своим информационным пространством, иначе ни пользователи, ни бизнес не будут уверены в том, что их права надежно защищены, а пока все доменные и IP-адреса сегодня полностью контролируются одной страной, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Пандемия действительно показала не только всем возможности, которые связаны с интернетом, цифровыми технологиями, помогла людям, но и в то же время мы зарегистрировали резкий всплеск виртуальной преступности. Это вполне закономерно, поскольку большое количество людей, компаний просто полностью были вынуждены передвинуть свою деятельность в цифровой, электронный формат. Об этом нужно помнить и вместе всем предпринимать усилия для борьбы с такого рода проблемами", - сказал он в приветственном слове участниками форума "Открытые инновации".
Он отметил, что есть и другая проблема, когда все контролируется одной страной. "Напомню, что доменные имена и IP-адреса сегодня полностью контролируются одной страной. Дело даже не в том, что это за страна. Вы сами знаете, какая это страна. Россия просто исходит из того, что каждое государство должно управлять своим информационным пространством. Это справедливо, отвечает фундаментальным принципам международного права. Иначе ни пользователи, ни бизнес не будут уверены в том, что их права надежно защищены. Это не может контролироваться из одного места", - считает Медведев.
"Ответом на эти вызовы может стать только эффективная система кибербезопасности, внедрением которой занимается сегодня бизнес. Успешно проявили себя и несколько сколковских компаний", - добавил он.
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