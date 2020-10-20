https://ria.ru/20201020/prestupnost-1580666309.html

Медведев заявил о всплеске виртуальной преступности во время пандемии

Каждое государство должно управлять своим информационным пространством, иначе ни пользователи, ни бизнес не будут уверены в том, что их права надежно защищены,... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T15:25

2020-10-20T15:25

2020-10-20T15:25

россия

дмитрий медведев

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Каждое государство должно управлять своим информационным пространством, иначе ни пользователи, ни бизнес не будут уверены в том, что их права надежно защищены, а пока все доменные и IP-адреса сегодня полностью контролируются одной страной, заявил зампредседателя Совбеза <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>.Он отметил, что есть и другая проблема, когда все контролируется одной страной. "Напомню, что доменные имена и IP-адреса сегодня полностью контролируются одной страной. Дело даже не в том, что это за страна. Вы сами знаете, какая это страна. Россия просто исходит из того, что каждое государство должно управлять своим информационным пространством. Это справедливо, отвечает фундаментальным принципам международного права. Иначе ни пользователи, ни бизнес не будут уверены в том, что их права надежно защищены. Это не может контролироваться из одного места", - считает Медведев.

https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580658142.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200317/1568705244.html

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий медведев, технологии, общество