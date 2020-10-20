https://ria.ru/20201020/pozhar-1580687250.html

В Саратове загорелся пятиэтажный жилой дом

Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Саратове, в результате, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщила начальник пресс-службы... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T16:51

2020-10-20T16:51

2020-10-20T16:58

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

саратов

происшествия

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<strong>САРАТОВ, 20 окт - РИА Новости.</strong> Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратове</a>, в результате, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщила начальник пресс-службы регионального главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> Наталия Куличенкова.

саратов

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратов, происшествия