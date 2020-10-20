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В Саратове загорелся пятиэтажный жилой дом
Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Саратове, в результате, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщила начальник пресс-службы... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T16:51
2020-10-20T16:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратов
происшествия
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<strong>САРАТОВ, 20 окт - РИА Новости.</strong> Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратове</a>, в результате, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщила начальник пресс-службы регионального главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> Наталия Куличенкова.
саратов
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратов, происшествия

В Саратове загорелся пятиэтажный жилой дом

16:51 20.10.2020 (обновлено: 16:58 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время учений
Сотрудник МЧС РФ во время учений - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости
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САРАТОВ, 20 окт - РИА Новости. Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Саратове, в результате, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.
"Силы и средства по повышенному номеру вызова выехали на происшествие в пятиэтажный жилой дом по адресу: Саратов, улица Загорная, 2. На первом этаже в квартире произошло загорание. Предварительно, один человек пострадал, проводится эвакуация", - сказала Куличенкова журналистам.
 
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СаратовПроисшествия
 
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