https://ria.ru/20201020/pozhar-1580687250.html
В Саратове загорелся пятиэтажный жилой дом
Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Саратове, в результате, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщила начальник пресс-службы... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T16:51
2020-10-20T16:51
2020-10-20T16:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратов
происшествия
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<strong>САРАТОВ, 20 окт - РИА Новости.</strong> Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратове</a>, в результате, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщила начальник пресс-службы регионального главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> Наталия Куличенкова.
саратов
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратов, происшествия