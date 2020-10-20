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Осужденный за убийство датский изобретатель попытался сбежать из тюрьмы
Датский изобретатель Петер Мадсен, осужденный пожизненно за убийство шведской журналистки Ким Валль, бежал из тюрьмы в пригороде Копенгагена, сообщила... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T15:27
2020-10-20T16:46
петер мадсен
копенгаген
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Датский изобретатель <a href="http://ria.ru/person_Peter_Madsen/" target="_blank" data-auto="true">Петер Мадсен</a>, осужденный пожизненно за убийство шведской журналистки Ким Валль, бежал из тюрьмы в пригороде <a href="http://ria.ru/location_Copenhagen/" target="_blank" data-auto="true">Копенгагена</a>, сообщила <a href="http://cphpost.dk/" target="_blank">Copenhagen Post.</a>Он покинул тюрьму около 10:00 (11:00 мск), угрожая охраннику бомбой, но далеко уйти не сумел — его блокировали, а потом и задержали, на дороге в районе Альбертслунн.По данным СМИ, на Мадсене был пояс, похожий на самодельное взрывное устройство. Также не исключено, что с собой у него имелся пистолет.Валль, готовившая статью об изобретателе, исчезла 10 августа 2017 года после после плавания на построенной им подлодке Nautilus. Сначала Мадсен утверждал, что высадил журналистку на берег вечером того же дня. Позже, однако, он изменил свои показания, сказав, что женщина погибла после несчастного случая на борту. Тело Валль обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено.
https://ria.ru/20180425/1519206543.html
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петер мадсен, копенгаген, в мире

Осужденный за убийство датский изобретатель попытался сбежать из тюрьмы

15:27 20.10.2020 (обновлено: 16:46 20.10.2020)
 
© REUTERS / Ritzau Scanpix Предположительно Петер Мадсен сидит у забора в окружении полиции в Альбертслунде, Дания
Предположительно Петер Мадсен сидит у забора в окружении полиции в Альбертслунде, Дания - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© REUTERS / Ritzau Scanpix
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Датский изобретатель Петер Мадсен, осужденный пожизненно за убийство шведской журналистки Ким Валль, бежал из тюрьмы в пригороде Копенгагена, сообщила Copenhagen Post.
Он покинул тюрьму около 10:00 (11:00 мск), угрожая охраннику бомбой, но далеко уйти не сумел — его блокировали, а потом и задержали, на дороге в районе Альбертслунн.
По данным СМИ, на Мадсене был пояс, похожий на самодельное взрывное устройство. Также не исключено, что с собой у него имелся пистолет.
Валль, готовившая статью об изобретателе, исчезла 10 августа 2017 года после после плавания на построенной им подлодке Nautilus. Сначала Мадсен утверждал, что высадил журналистку на берег вечером того же дня. Позже, однако, он изменил свои показания, сказав, что женщина погибла после несчастного случая на борту. Тело Валль обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено.
Изобретатель Петер Мадсен беседует с полицейским в порту Драгоер к югу от Копенгагена - РИА Новости, 1920, 25.04.2018
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Дело владельца подлодки Nautilus Петера Мадсена
 
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Петер МадсенКопенгагенВ мире
 
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