https://ria.ru/20201020/pobeg-1580667011.html

Осужденный за убийство датский изобретатель попытался сбежать из тюрьмы

Датский изобретатель Петер Мадсен, осужденный пожизненно за убийство шведской журналистки Ким Валль, бежал из тюрьмы в пригороде Копенгагена, сообщила... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T15:27

2020-10-20T15:27

2020-10-20T16:46

петер мадсен

копенгаген

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Датский изобретатель <a href="http://ria.ru/person_Peter_Madsen/" target="_blank" data-auto="true">Петер Мадсен</a>, осужденный пожизненно за убийство шведской журналистки Ким Валль, бежал из тюрьмы в пригороде <a href="http://ria.ru/location_Copenhagen/" target="_blank" data-auto="true">Копенгагена</a>, сообщила <a href="http://cphpost.dk/" target="_blank">Copenhagen Post.</a>Он покинул тюрьму около 10:00 (11:00 мск), угрожая охраннику бомбой, но далеко уйти не сумел — его блокировали, а потом и задержали, на дороге в районе Альбертслунн.По данным СМИ, на Мадсене был пояс, похожий на самодельное взрывное устройство. Также не исключено, что с собой у него имелся пистолет.Валль, готовившая статью об изобретателе, исчезла 10 августа 2017 года после после плавания на построенной им подлодке Nautilus. Сначала Мадсен утверждал, что высадил журналистку на берег вечером того же дня. Позже, однако, он изменил свои показания, сказав, что женщина погибла после несчастного случая на борту. Тело Валль обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено.

https://ria.ru/20180425/1519206543.html

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копенгаген

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петер мадсен, копенгаген, в мире