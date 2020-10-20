https://ria.ru/20201020/pixel-1580611220.html

Новый смартфон от Google уличили в серьезном браке

У недавно представленного флагманского смартфона от Google обнаружились серьезные проблемы с качеством сборки. На недовольство первых покупателей обратили... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T11:37

2020-10-20T11:37

2020-10-20T11:38

риа наука

google

технологии

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>У недавно представленного флагманского смартфона от <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> обнаружились серьезные проблемы с качеством сборки. На недовольство первых покупателей <u><a href="https://www.gsmarena.com/some_google_pixel_5_owners_report_gap_between_the_screen_and_frame-news-45870.php" target="_blank" rel="nofollow noopener">обратили</a></u> внимание в GSMArena.Некоторые пользователи заметили, что в корпусе смартфона есть большой зазор между дисплеем и рамкой. Он наблюдается возле фронтальной камеры, у лотка SIM-карты или вдоль верхней части корпуса.Дефект наиболее распространен у смартфонов в черном цвете, но встречается и у зеленых экземпляров. Главная проблема, к которой могут привести зазоры, это фактическое отсутствие заявленной водонепроницаемости по стандарту IP68.В Google пока не комментируют проблему. Возможно, смартфоны с дефектом будут отозваны для гарантийного ремонта или замены.

https://ria.ru/20200930/pixel-5-1578025152.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, технологии