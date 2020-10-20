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Новый смартфон от Google уличили в серьезном браке
У недавно представленного флагманского смартфона от Google обнаружились серьезные проблемы с качеством сборки. На недовольство первых покупателей обратили... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T11:37
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риа наука
google
технологии
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>У недавно представленного флагманского смартфона от <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> обнаружились серьезные проблемы с качеством сборки. На недовольство первых покупателей <u><a href="https://www.gsmarena.com/some_google_pixel_5_owners_report_gap_between_the_screen_and_frame-news-45870.php" target="_blank" rel="nofollow noopener">обратили</a></u> внимание в GSMArena.Некоторые пользователи заметили, что в корпусе смартфона есть большой зазор между дисплеем и рамкой. Он наблюдается возле фронтальной камеры, у лотка SIM-карты или вдоль верхней части корпуса.Дефект наиболее распространен у смартфонов в черном цвете, но встречается и у зеленых экземпляров. Главная проблема, к которой могут привести зазоры, это фактическое отсутствие заявленной водонепроницаемости по стандарту IP68.В Google пока не комментируют проблему. Возможно, смартфоны с дефектом будут отозваны для гарантийного ремонта или замены.
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google, технологии

Новый смартфон от Google уличили в серьезном браке

11:37 20.10.2020 (обновлено: 11:38 20.10.2020)
 
© GooglePixel 5
Pixel 5 - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Google
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. У недавно представленного флагманского смартфона от Google обнаружились серьезные проблемы с качеством сборки. На недовольство первых покупателей обратили внимание в GSMArena.
Некоторые пользователи заметили, что в корпусе смартфона есть большой зазор между дисплеем и рамкой. Он наблюдается возле фронтальной камеры, у лотка SIM-карты или вдоль верхней части корпуса.
Pixel 5 - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 22:03РИА Наука
Google показал флагманский смартфон Pixel 5, который стал проще
Дефект наиболее распространен у смартфонов в черном цвете, но встречается и у зеленых экземпляров. Главная проблема, к которой могут привести зазоры, это фактическое отсутствие заявленной водонепроницаемости по стандарту IP68.
В Google пока не комментируют проблему. Возможно, смартфоны с дефектом будут отозваны для гарантийного ремонта или замены.
 
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РИА НаукаGoogleТехнологии
 
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