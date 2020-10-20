https://ria.ru/20201020/pensionery-1580673201.html

Итальянских пенсионеров осудили на год за издевательства над соседями

Итальянский суд признал виновными в преследовании пожилую пару, превратившую в ад жизнь своих соседей по дому в миланском пригороде Сан-Донато-Миланезе. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T15:56

2020-10-20T15:56

2020-10-20T15:56

милан

италия

в мире

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<strong>РИМ, 20 окт – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Italy" target="_blank">Итальянский</a> суд признал виновными в преследовании пожилую пару, превратившую в ад жизнь своих соседей по дому в <a href="https://ria.ru/location_Milano" target="_blank">миланском </a>пригороде Сан-Донато-Миланезе.Старики на протяжении нескольких лет, с 2015 по 2017 года, изводили криками и угрозами семью с детьми, живших этажом выше, 80-летний мужчина, в частности, предлагал соседям встретиться перед гаражом, чтобы "убить на глазах детей, вырвать сердце и печень и съесть их". Получая поддержку от 77-летней супруги, которую судьи признали его сообщником, он говорил, что ему нечего терять из-за возраста и болезни.Кроме того, старики специально громко слушали радио по ночам или били метлами по потолку. Свои действия пожилая пара оправдывала шумом, который якобы производили их соседи.Молодая семья не спасалась от угроз, даже несмотря на звукоизоляцию квартиры, и могла найти покой, только уходя на улицу. Версию пострадавших подтвердили другие соседи по дому, хорошо знакомые с конфликтом двух семей.Суд приговорил стариков к году и 8 месяцам лишения свободы условно. От наказания они будут освобождены, если заплатят 30 тысяч евро в качестве компенсации ущерба потерпевшим.

https://ria.ru/20200114/1563388016.html

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италия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

милан, италия, в мире