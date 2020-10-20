https://ria.ru/20201020/passazhiry-1580702548.html

Съемки мистической драмы "Пассажиры" начались в Подмосковье

Съемки мистической драмы "Пассажиры" режиссера Карена Оганесяна с Кириллом Кяро в роли водителя "потустороннего" такси стартовали в Подмосковье, сообщила... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T19:22

2020-10-20T19:22

2020-10-20T19:22

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новости культуры

юлия снигирь

карен оганесян

владимир меньшов

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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Съемки мистической драмы "Пассажиры" режиссера Карена Оганесяна с Кириллом Кяро в роли водителя "потустороннего" такси стартовали в Подмосковье, сообщила пресс-служба платформы Start.Главный герой сериала Андрей (Кирилл Кяро) ездит по Москве на старом "Мерседесе" из 90-х. Чтобы стать его пассажиром сначала нужно умереть. Его пассажирами становятся только те, кто не успел при жизни подвести важный итог, признаться себе или другим в чем-то, что висит на душе тяжелым грузом, не отпуская из этого мира. Пока пассажиры не откроют свою душу водителю и не осознают, что держит их на Земле, такси и перевозчик душ будут продолжать свой путь.Съемки начались с трюковых сцен с участием героев первой серии — супружеской пары в исполнении Юлии Снигирь и Анатолия Белого. Всего в сериале будет восемь новелл, в каждой из которых снимутся известные актеры."Это интересный проект, прежде всего своим форматом — коротким и неожиданным, где нужно рассказать историю в сжатые сроки. Жанр обозначен как "мистическая драма", но Карен такой режиссер, который не сможет снять без юмора даже самую черную драму. Даже в сложных взаимоотношениях нашей с Юлей пары юмор есть", -приводит слова Белого пресс-служба.Снигирь отметила, что ее героиня очень забавная, которая совершенно не похожа на нее."Она активнее, скандальнее, живее, веселее и быстрее. С Кареном интересно работать, он любит яркие формы, юмор. Мы давно хотели поработать вместе, но всегда были какие-то обстоятельства. И наконец это случилось, пусть и на такой маленькой истории", — поделилась актриса.В сериале также снимаются Владимир Меньшов, Сергей Гилев, Андрей Бурковский, Даниил Воробьев, Егор Губарев, Юлия Ауг и другие.

https://ria.ru/20201012/serialy-1579045833.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, юлия снигирь, карен оганесян, владимир меньшов