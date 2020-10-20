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https://ria.ru/20201020/passazhiry-1580702548.html
Съемки мистической драмы "Пассажиры" начались в Подмосковье
Съемки мистической драмы "Пассажиры" режиссера Карена Оганесяна с Кириллом Кяро в роли водителя "потустороннего" такси стартовали в Подмосковье, сообщила... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T19:22
2020-10-20T19:22
культура
кино и сериалы
новости культуры
юлия снигирь
карен оганесян
владимир меньшов
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Съемки мистической драмы "Пассажиры" режиссера Карена Оганесяна с Кириллом Кяро в роли водителя "потустороннего" такси стартовали в Подмосковье, сообщила пресс-служба платформы Start.Главный герой сериала Андрей (Кирилл Кяро) ездит по Москве на старом "Мерседесе" из 90-х. Чтобы стать его пассажиром сначала нужно умереть. Его пассажирами становятся только те, кто не успел при жизни подвести важный итог, признаться себе или другим в чем-то, что висит на душе тяжелым грузом, не отпуская из этого мира. Пока пассажиры не откроют свою душу водителю и не осознают, что держит их на Земле, такси и перевозчик душ будут продолжать свой путь.Съемки начались с трюковых сцен с участием героев первой серии — супружеской пары в исполнении Юлии Снигирь и Анатолия Белого. Всего в сериале будет восемь новелл, в каждой из которых снимутся известные актеры."Это интересный проект, прежде всего своим форматом — коротким и неожиданным, где нужно рассказать историю в сжатые сроки. Жанр обозначен как "мистическая драма", но Карен такой режиссер, который не сможет снять без юмора даже самую черную драму. Даже в сложных взаимоотношениях нашей с Юлей пары юмор есть", -приводит слова Белого пресс-служба.Снигирь отметила, что ее героиня очень забавная, которая совершенно не похожа на нее."Она активнее, скандальнее, живее, веселее и быстрее. С Кареном интересно работать, он любит яркие формы, юмор. Мы давно хотели поработать вместе, но всегда были какие-то обстоятельства. И наконец это случилось, пусть и на такой маленькой истории", — поделилась актриса.В сериале также снимаются Владимир Меньшов, Сергей Гилев, Андрей Бурковский, Даниил Воробьев, Егор Губарев, Юлия Ауг и другие.
https://ria.ru/20201012/serialy-1579045833.html
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кино и сериалы, новости культуры, юлия снигирь, карен оганесян, владимир меньшов

Съемки мистической драмы "Пассажиры" начались в Подмосковье

19:22 20.10.2020
 
© видеосервис STARTЮлия Снигирь, Анатолий Белый и режиссер Карен Оганесян на съемках сериала "Пассажиры"
Юлия Снигирь, Анатолий Белый и режиссер Карен Оганесян на съемках сериала Пассажиры - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© видеосервис START
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Съемки мистической драмы "Пассажиры" режиссера Карена Оганесяна с Кириллом Кяро в роли водителя "потустороннего" такси стартовали в Подмосковье, сообщила пресс-служба платформы Start.
Главный герой сериала Андрей (Кирилл Кяро) ездит по Москве на старом "Мерседесе" из 90-х. Чтобы стать его пассажиром сначала нужно умереть. Его пассажирами становятся только те, кто не успел при жизни подвести важный итог, признаться себе или другим в чем-то, что висит на душе тяжелым грузом, не отпуская из этого мира. Пока пассажиры не откроют свою душу водителю и не осознают, что держит их на Земле, такси и перевозчик душ будут продолжать свой путь.
© видеосервис STARTКирилл Кяро на съемках сериала "Пассажиры"
Кирилл Кяро на съемках сериала Пассажиры - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© видеосервис START
Кирилл Кяро на съемках сериала "Пассажиры"
Съемки начались с трюковых сцен с участием героев первой серии — супружеской пары в исполнении Юлии Снигирь и Анатолия Белого. Всего в сериале будет восемь новелл, в каждой из которых снимутся известные актеры.
"Это интересный проект, прежде всего своим форматом — коротким и неожиданным, где нужно рассказать историю в сжатые сроки. Жанр обозначен как "мистическая драма", но Карен такой режиссер, который не сможет снять без юмора даже самую черную драму. Даже в сложных взаимоотношениях нашей с Юлей пары юмор есть", -приводит слова Белого пресс-служба.
Снигирь отметила, что ее героиня очень забавная, которая совершенно не похожа на нее.
"Она активнее, скандальнее, живее, веселее и быстрее. С Кареном интересно работать, он любит яркие формы, юмор. Мы давно хотели поработать вместе, но всегда были какие-то обстоятельства. И наконец это случилось, пусть и на такой маленькой истории", — поделилась актриса.
В сериале также снимаются Владимир Меньшов, Сергей Гилев, Андрей Бурковский, Даниил Воробьев, Егор Губарев, Юлия Ауг и другие.
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КультураКино и сериалыНовости культурыЮлия СнигирьКарен ОганесянВладимир Меньшов
 
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