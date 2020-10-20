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https://ria.ru/20201020/pashaev-1580641270.html
Прокурор не считает, что Пашаев давил на Ефремова
Прокурор Диана Галиуллина, которая участвует в рассмотрении жалоб на приговор Михаилу Ефремову, не считает, что экс-адвокат артиста Эльман Пашаев оказывал на... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T13:53
2020-10-20T13:53
елизавета шаргородская
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Прокурор Диана Галиуллина, которая участвует в рассмотрении жалоб на приговор <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a>, не считает, что экс-адвокат артиста <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> оказывал на него давление, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда."Мы считаем категорически необоснованными доводы Ефремова о том, что адвокатом Пашаевым на него было оказано давление", - заявила прокурор.Она отметила, что Ефремов посылал письмо в защиту Пашаева, когда того лишали статуса адвоката, а не жаловался на него.Ранее в своей апелляционной жалобе Ефремов указывал, что раскаивается, признает себя виновным и просит смягчить приговор. Свое прошлое поведение на процессе он объяснил давлением Пашаева.Пашаев и его коллега <a href="http://ria.ru/person_elizaveta-shargorodskaya/" target="_blank" data-auto="true">Елизавета Шаргородская</a> подавали жалобы на приговор, однако спустя время Ефремов отказался от их услуг и попросил суд не учитывать направленные ими обращения. Для участия в апелляции артист нанял новых защитников. Кроме того, приговор обжаловали компания-владелица машины погибшего и его гражданская жена Ирина Стерхова, которую так и не признали потерпевшей по делу.
https://ria.ru/20201001/pashaev-1578043182.html
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елизавета шаргородская, эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, общество

Прокурор не считает, что Пашаев давил на Ефремова

13:53 20.10.2020
 
© АГН "Москва" / пресс-служба Пресненского районного суда МосквыАктер Михаил Ефремов и его адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская во время оглашения приговора
Актер Михаил Ефремов и его адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© АГН "Москва" / пресс-служба Пресненского районного суда Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Прокурор Диана Галиуллина, которая участвует в рассмотрении жалоб на приговор Михаилу Ефремову, не считает, что экс-адвокат артиста Эльман Пашаев оказывал на него давление, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
"Мы считаем категорически необоснованными доводы Ефремова о том, что адвокатом Пашаевым на него было оказано давление", - заявила прокурор.
Она отметила, что Ефремов посылал письмо в защиту Пашаева, когда того лишали статуса адвоката, а не жаловался на него.
Ранее в своей апелляционной жалобе Ефремов указывал, что раскаивается, признает себя виновным и просит смягчить приговор. Свое прошлое поведение на процессе он объяснил давлением Пашаева.
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 12:30
На Эльмана Пашаева напали в центре Москвы
Пашаев и его коллега Елизавета Шаргородская подавали жалобы на приговор, однако спустя время Ефремов отказался от их услуг и попросил суд не учитывать направленные ими обращения. Для участия в апелляции артист нанял новых защитников. Кроме того, приговор обжаловали компания-владелица машины погибшего и его гражданская жена Ирина Стерхова, которую так и не признали потерпевшей по делу.
 
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Елизавета ШаргородскаяЭльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовОбщество
 
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