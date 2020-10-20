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В Парагвае обнаружили крупнейшую в истории партию кокаина
Власти Парагвая обнаружили крупнейшую в истории партию кокаина, которая должна была быть поставлена в Израиль, сообщила генпрокуратура страны. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T17:05
2020-10-20T17:05
парагвай
боливия
израиль
в мире
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<strong>ЛА-ПАС, 20 окт – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Paraguay/" target="_blank" data-auto="true">Парагвая</a> обнаружили крупнейшую в истории партию кокаина, которая должна была быть поставлена в <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a>, сообщила генпрокуратура страны.Наркотики были обнаружены в порту в мешках с древесным углем в одном из контейнеров. Всего к отправке предполагалось шесть контейнеров. В настоящее время прокуратура проверяет содержимое оставшихся пяти из них. Контейнеры были оформлены на Кристиана Туррини, бывшего главу общественного телевидения. Скоро он должен дать показания.Как сообщили телеканалу ABC в полиции, речь идет о рекордной партии кокаина, обнаруженной властями. Стоимость содержимого только одного контейнера оценивается в 600 миллионов долларов.Антинаркотическая операция велась около пяти месяцев. Кокаин, предположительно, поставлялся из <a href="http://ria.ru/location_Bolivia/" target="_blank" data-auto="true">Боливии</a>. Из Парагвая он должен был отправиться морем в <a href="http://ria.ru/location_Belgium/" target="_blank" data-auto="true">Бельгию</a>, а затем в Израиль. Именно коллеги из Бельгии предупредили власти Парагвая о возможной поставке.
https://sn.ria.ru/20201006/rudn-1578424610.html
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парагвай
боливия
израиль
РИА Новости
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парагвай, боливия, израиль, в мире

В Парагвае обнаружили крупнейшую в истории партию кокаина

17:05 20.10.2020
 
© Фото : Fiscalía EcuadorСотрудники прокуратуры и полиции Эквадора во время изъятия двух с половиной тонн кокаина в провинции Манаби. 29 ноября 2018
Сотрудники прокуратуры и полиции Эквадора во время изъятия двух с половиной тонн кокаина в провинции Манаби. 29 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : Fiscalía Ecuador
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ЛА-ПАС, 20 окт – РИА Новости. Власти Парагвая обнаружили крупнейшую в истории партию кокаина, которая должна была быть поставлена в Израиль, сообщила генпрокуратура страны.
"Был обнаружен груз кокаина для поставки в Израиль, после обыска задержан бывший глава TV Pública", - говорится в сообщении.
Наркотики были обнаружены в порту в мешках с древесным углем в одном из контейнеров. Всего к отправке предполагалось шесть контейнеров. В настоящее время прокуратура проверяет содержимое оставшихся пяти из них. Контейнеры были оформлены на Кристиана Туррини, бывшего главу общественного телевидения. Скоро он должен дать показания.
"Пока было обнаружено 2,4 тонны кокаина. Сегодня проводится инспекция других пяти контейнеров, в которых также предположительно находится древесный уголь для отправки в Израиль", - отмечает прокуратура.
Как сообщили телеканалу ABC в полиции, речь идет о рекордной партии кокаина, обнаруженной властями. Стоимость содержимого только одного контейнера оценивается в 600 миллионов долларов.
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Антинаркотическая операция велась около пяти месяцев. Кокаин, предположительно, поставлялся из Боливии. Из Парагвая он должен был отправиться морем в Бельгию, а затем в Израиль. Именно коллеги из Бельгии предупредили власти Парагвая о возможной поставке.
 
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