https://ria.ru/20201020/paragvay-1580689929.html

В Парагвае обнаружили крупнейшую в истории партию кокаина

Власти Парагвая обнаружили крупнейшую в истории партию кокаина, которая должна была быть поставлена в Израиль, сообщила генпрокуратура страны. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T17:05

2020-10-20T17:05

2020-10-20T17:05

парагвай

боливия

израиль

в мире

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<strong>ЛА-ПАС, 20 окт – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Paraguay/" target="_blank" data-auto="true">Парагвая</a> обнаружили крупнейшую в истории партию кокаина, которая должна была быть поставлена в <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a>, сообщила генпрокуратура страны.Наркотики были обнаружены в порту в мешках с древесным углем в одном из контейнеров. Всего к отправке предполагалось шесть контейнеров. В настоящее время прокуратура проверяет содержимое оставшихся пяти из них. Контейнеры были оформлены на Кристиана Туррини, бывшего главу общественного телевидения. Скоро он должен дать показания.Как сообщили телеканалу ABC в полиции, речь идет о рекордной партии кокаина, обнаруженной властями. Стоимость содержимого только одного контейнера оценивается в 600 миллионов долларов.Антинаркотическая операция велась около пяти месяцев. Кокаин, предположительно, поставлялся из <a href="http://ria.ru/location_Bolivia/" target="_blank" data-auto="true">Боливии</a>. Из Парагвая он должен был отправиться морем в <a href="http://ria.ru/location_Belgium/" target="_blank" data-auto="true">Бельгию</a>, а затем в Израиль. Именно коллеги из Бельгии предупредили власти Парагвая о возможной поставке.

https://sn.ria.ru/20201006/rudn-1578424610.html

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парагвай

боливия

израиль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парагвай, боливия, израиль, в мире