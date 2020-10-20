Эксперт рассказал, какие страны лучше справились с пандемией COVID-19
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой помощи возле временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Страны, управляемые женщинами, лучше справились с пандемией коронавируса, примером могут служить Новая Зеландия, Германия, Дания, заявил председатель Центра либеральных стратегий (София), научный сотрудник Института гуманитарных наук (Вена) Иван Крастев.
По его словам, в этом контексте "можно вспомнить Новую Зеландию, Германию, Данию".
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"Это (руководство страной женщиной в период пандемии коронавируса) важное обстоятельство, эмпирически так и есть. Независимо от корреляции, есть важное, чем отличались страны, во главе которых женщины, по сравнению с теми, которые возглавляли мужчины, особенно мужчины, которые хотели, чтобы их воспринимали сильными", - сказал эксперт в ходе онлайн-трансляции XVII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Женщины не воспринимали пандемию как войну. Они говорили о решении проблемы, они использовали совсем другой язык. Мужчины в политике, многие из них, пытались использовать риторику войны, говорили о вирусе как о враге, который нужно победить. Но истина в том, что когда мы говорим о пандемии в терминах войны, это не помогает. И не помогло", - уточнил политолог.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Согласно данным ВОЗ на сегодняшний день, в Новой Зеландии было выявлено 1531 случай COVID-19, скончались 25 заболевших, в Дании - 35 тыс 392 случая, 680 человек скончались, а в Германии - 366 тысяч 299 случаев, погибли 9789 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.