Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201020/pandemiya-1580696961.html
Эксперт рассказал, какие страны лучше справились с пандемией COVID-19
Страны, управляемые женщинами, лучше справились с пандемией коронавируса, примером могут служить Новая Зеландия, Германия, Дания, заявил председатель Центра... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T17:33
2020-10-20T17:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
международный дискуссионный клуб "валдай"
коронавирусы
воз
германия
дания
новая зеландия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580674954_0:54:2689:1567_1400x0_80_0_0_eeaaf7e0e07c0834254f831d04db7131.jpg
<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Страны, управляемые женщинами, лучше справились с пандемией коронавируса, примером могут служить <a href="http://ria.ru/location_New_Zealand/" target="_blank" data-auto="true">Новая Зеландия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дания</a>, заявил председатель Центра либеральных стратегий (София), научный сотрудник Института гуманитарных наук (Вена) Иван Крастев.По его словам, в этом контексте "можно вспомнить Новую Зеландию, Германию, Данию"."Это (руководство страной женщиной в период пандемии коронавируса) важное обстоятельство, эмпирически так и есть. Независимо от корреляции, есть важное, чем отличались страны, во главе которых женщины, по сравнению с теми, которые возглавляли мужчины, особенно мужчины, которые хотели, чтобы их воспринимали сильными", - сказал эксперт в ходе онлайн-трансляции XVII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Согласно данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> на сегодняшний день, в Новой Зеландии было выявлено 1531 случай COVID-19, скончались 25 заболевших, в Дании - 35 тыс 392 случая, 680 человек скончались, а в Германии - 366 тысяч 299 случаев, погибли 9789 человек.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201020/kitay-1580686822.html
https://ria.ru/20201020/pandemiya-1580659620.html
1
германия
дания
новая зеландия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580674954_0:0:2690:2018_1400x0_80_0_0_7892578532d277ff59cad61ab7e7953b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, международный дискуссионный клуб "валдай", коронавирусы, воз, германия, дания, новая зеландия, в мире

Эксперт рассказал, какие страны лучше справились с пандемией COVID-19

17:33 20.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой помощи возле временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве
Сотрудник скорой помощи возле временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Страны, управляемые женщинами, лучше справились с пандемией коронавируса, примером могут служить Новая Зеландия, Германия, Дания, заявил председатель Центра либеральных стратегий (София), научный сотрудник Института гуманитарных наук (Вена) Иван Крастев.
По его словам, в этом контексте "можно вспомнить Новую Зеландию, Германию, Данию".
Основатель Alibaba Джек Ма на IV Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 16:50Акценты
Китайские богачи заработали в пандемию больше всехОснователь мирового лидера интернет-торговли компании Alibaba Джек Ма возглавил рейтинг богатейших людей Китая. За прошедший год в КНР каждую неделю появлялось по пять новых долларовых миллиардеров. На чем зарабатывают китайские топ-миллиардеры?
"Это (руководство страной женщиной в период пандемии коронавируса) важное обстоятельство, эмпирически так и есть. Независимо от корреляции, есть важное, чем отличались страны, во главе которых женщины, по сравнению с теми, которые возглавляли мужчины, особенно мужчины, которые хотели, чтобы их воспринимали сильными", - сказал эксперт в ходе онлайн-трансляции XVII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Женщины не воспринимали пандемию как войну. Они говорили о решении проблемы, они использовали совсем другой язык. Мужчины в политике, многие из них, пытались использовать риторику войны, говорили о вирусе как о враге, который нужно победить. Но истина в том, что когда мы говорим о пандемии в терминах войны, это не помогает. И не помогло", - уточнил политолог.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Согласно данным ВОЗ на сегодняшний день, в Новой Зеландии было выявлено 1531 случай COVID-19, скончались 25 заболевших, в Дании - 35 тыс 392 случая, 680 человек скончались, а в Германии - 366 тысяч 299 случаев, погибли 9789 человек.
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит в Доме правительства совещание с вице-премьерами в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 15:01Распространение нового коронавируса
Мишустин рассказал, стал ли бы премьером, если бы знал о пандемии
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Обсудить1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Международный дискуссионный клуб "Валдай"КоронавирусыВОЗГерманияДанияНовая ЗеландияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41Российский адмирал оценил опасность новых украинских военно-морских баз
01:40В НАСА рассказали о сближении зонда OSIRIS-REx с астероидом Бенну
01:30Обнаружена польза зеленого чая и кофе для людей с диабетом
01:26Двоих детей из сирийского лагеря привезли к бабушке в Чечню
01:10Глава МИД Армении приехал в Москву
00:58Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают изменение облика их городов
00:39Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
00:35Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа
00:31Счетная палата предупредила о рисках предложенной Минздравом реформы ОМС
00:25Спецпосланник Трампа заявил о поддержке странами НАТО позиции США по ДСНВ
00:19В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:12Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
23:49Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
23:49Израиль заявил об ударе по инфраструктуре ХАМАС из-за пуска снаряда
23:45Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС
23:39В Москве умерли еще 63 пациента с коронавирусом
23:38Власти Нью-Йорка готовятся к беспорядкам из-за президентских выборов
23:26Украина намерена закупать корабли для баз в Черном море
23:18В Калифорнии упал истребитель ВМС США
22:57"Нафтогаз" поддержал расширение санкций против "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния