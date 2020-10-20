https://ria.ru/20201020/pandemiya-1580696961.html

Эксперт рассказал, какие страны лучше справились с пандемией COVID-19

Страны, управляемые женщинами, лучше справились с пандемией коронавируса, примером могут служить Новая Зеландия, Германия, Дания, заявил председатель Центра... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T17:33

2020-10-20T17:33

2020-10-20T17:33

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

международный дискуссионный клуб "валдай"

коронавирусы

воз

германия

дания

новая зеландия

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Страны, управляемые женщинами, лучше справились с пандемией коронавируса, примером могут служить <a href="http://ria.ru/location_New_Zealand/" target="_blank" data-auto="true">Новая Зеландия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дания</a>, заявил председатель Центра либеральных стратегий (София), научный сотрудник Института гуманитарных наук (Вена) Иван Крастев.По его словам, в этом контексте "можно вспомнить Новую Зеландию, Германию, Данию"."Это (руководство страной женщиной в период пандемии коронавируса) важное обстоятельство, эмпирически так и есть. Независимо от корреляции, есть важное, чем отличались страны, во главе которых женщины, по сравнению с теми, которые возглавляли мужчины, особенно мужчины, которые хотели, чтобы их воспринимали сильными", - сказал эксперт в ходе онлайн-трансляции XVII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Согласно данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> на сегодняшний день, в Новой Зеландии было выявлено 1531 случай COVID-19, скончались 25 заболевших, в Дании - 35 тыс 392 случая, 680 человек скончались, а в Германии - 366 тысяч 299 случаев, погибли 9789 человек.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/kitay-1580686822.html

https://ria.ru/20201020/pandemiya-1580659620.html

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германия

дания

новая зеландия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, международный дискуссионный клуб "валдай", коронавирусы, воз, германия, дания, новая зеландия, в мире