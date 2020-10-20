https://ria.ru/20201020/pandemiya-1580659620.html
Мишустин рассказал, стал ли бы премьером, если бы знал о пандемии
Глава правительства РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопрос о том, согласился ли бы он возглавить кабинет министров, если бы знал о предстоящей пандемии... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T15:01
2020-10-20T15:01
2020-10-20T15:01
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россия
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михаил мишустин
правительство рф
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Глава правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>, отвечая на вопрос о том, согласился ли бы он возглавить кабинет министров, если бы знал о предстоящей пандемии коронавируса, заявил, что знание будущего в случае таких предложений не является основой при принятии решения.Премьер во вторник принял участие в специальной сессии ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай"."Знаете, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Я с юмором ответил на ваш вопрос. Но, понимаете, предложение занять пост председателя правительства, наверное, не оценивается по рискам того, что случится после", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос о том, согласился ли бы он стать председателем правительства, если бы знал о предстоящей пандемии COVID-19.Он добавил, что это предложение было знаком доверия от президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>.По его словам, "любая серьезная позиция, будь то руководитель крупной корпорации, министр, вице-премьер, председатель правительства, - это про ответственность"."Любое лидерство - оно про ответственность. И мне кажется, что надо воспринимать это именно как ответственность, как ограничение для личной жизни, для чего-то еще, ну и абсолютно точно - как вызов для того, чтобы много работать", - полагает Мишустин.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201020/pandemiya-1580649894.html
https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580639846.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин
, отвечая на вопрос о том, согласился ли бы он возглавить кабинет министров, если бы знал о предстоящей пандемии коронавируса, заявил, что знание будущего в случае таких предложений не является основой при принятии решения.
Премьер во вторник принял участие в специальной сессии ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай".
"Знаете, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Я с юмором ответил на ваш вопрос. Но, понимаете, предложение занять пост председателя правительства, наверное, не оценивается по рискам того, что случится после", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос о том, согласился ли бы он стать председателем правительства, если бы знал о предстоящей пандемии COVID-19.
Он добавил, что это предложение было знаком доверия от президента России Владимира Путина
.
"И в этом смысле думаешь о том, если такое доверие оказано, как его оправдать и, в первую очередь, оправдать доверие людей. Мне кажется, что это важно. И в этом смысле знание того, что может случиться, не является основой при принятии решений, когда приглашают на такую позицию", - пояснил премьер-министр.
По его словам, "любая серьезная позиция, будь то руководитель крупной корпорации, министр, вице-премьер, председатель правительства, - это про ответственность".
"Любое лидерство - оно про ответственность. И мне кажется, что надо воспринимать это именно как ответственность, как ограничение для личной жизни, для чего-то еще, ну и абсолютно точно - как вызов для того, чтобы много работать", - полагает Мишустин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.