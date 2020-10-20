https://ria.ru/20201020/pandemiya-1580659620.html

Мишустин рассказал, стал ли бы премьером, если бы знал о пандемии

Глава правительства РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопрос о том, согласился ли бы он возглавить кабинет министров, если бы знал о предстоящей пандемии... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T15:01

2020-10-20T15:01

2020-10-20T15:01

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россия

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политика

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Глава правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>, отвечая на вопрос о том, согласился ли бы он возглавить кабинет министров, если бы знал о предстоящей пандемии коронавируса, заявил, что знание будущего в случае таких предложений не является основой при принятии решения.Премьер во вторник принял участие в специальной сессии ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай"."Знаете, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Я с юмором ответил на ваш вопрос. Но, понимаете, предложение занять пост председателя правительства, наверное, не оценивается по рискам того, что случится после", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос о том, согласился ли бы он стать председателем правительства, если бы знал о предстоящей пандемии COVID-19.Он добавил, что это предложение было знаком доверия от президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>.По его словам, "любая серьезная позиция, будь то руководитель крупной корпорации, министр, вице-премьер, председатель правительства, - это про ответственность"."Любое лидерство - оно про ответственность. И мне кажется, что надо воспринимать это именно как ответственность, как ограничение для личной жизни, для чего-то еще, ну и абсолютно точно - как вызов для того, чтобы много работать", - полагает Мишустин.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201020/pandemiya-1580649894.html

https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580639846.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мишустин, правительство рф, владимир путин, политика