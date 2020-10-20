https://ria.ru/20201020/pandemiya-1580653518.html

Медведев предостерег от нападок на ООН и ВОЗ в период пандемии

Нападки и упреки, в том числе в адрес ООН и ВОЗ, звучат для достижения собственных политических целей, нужно преодолеть разногласия для успешной борьбы с... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T14:39

2020-10-20T14:39

2020-10-20T14:39

коронавирус covid-19

дмитрий медведев

воз

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580025784_0:0:2948:1659_1400x0_80_0_0_e54aecd52cdee0df347a7e33912c0839.jpg

<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Нападки и упреки, в том числе в адрес ООН и ВОЗ, звучат для достижения собственных политических целей, нужно преодолеть разногласия для успешной борьбы с коронавирусом, заявил зампредседателя Совбеза <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."К сожалению, даже в период пандемии коронавируса межгосударственные противоречия не исчезли, а в чем-то даже стали более глубокими. Многие страны оказались не готовы к изменившейся реальности, ведь сотрудничество, единство, солидарность - это не просто красивые слова... это должны быть действия", - сказал он в приветственном слове участникам форума "Открытые инновации"."Вместо этого звучат взаимные претензии, упреки, нападки. Кстати на международные институты, включая <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>. Для чего? Для того, чтобы добиться собственных политических интересов в то время, когда количество заболевших продолжает расти и увеличивается скорбный список погибших. Мы эти противоречия должны постараться преодолеть, я об этом говорил неоднократно, и постараться объединиться для успешной борьбы с общим вызовом. Используя в том числе и огромные экспертный научный потенциал, научный потенциал международных организаций, включая ВОЗ. Иначе нас будет ждать еще более серьезный глубокий раскол", - считает Медведев.

https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579503291.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дмитрий медведев, воз, оон, в мире