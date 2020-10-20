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Медведев предостерег от нападок на ООН и ВОЗ в период пандемии
Нападки и упреки, в том числе в адрес ООН и ВОЗ, звучат для достижения собственных политических целей, нужно преодолеть разногласия для успешной борьбы с... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T14:39
2020-10-20T14:39
коронавирус covid-19
дмитрий медведев
воз
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Нападки и упреки, в том числе в адрес ООН и ВОЗ, звучат для достижения собственных политических целей, нужно преодолеть разногласия для успешной борьбы с коронавирусом, заявил зампредседателя Совбеза <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."К сожалению, даже в период пандемии коронавируса межгосударственные противоречия не исчезли, а в чем-то даже стали более глубокими. Многие страны оказались не готовы к изменившейся реальности, ведь сотрудничество, единство, солидарность - это не просто красивые слова... это должны быть действия", - сказал он в приветственном слове участникам форума "Открытые инновации"."Вместо этого звучат взаимные претензии, упреки, нападки. Кстати на международные институты, включая <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>. Для чего? Для того, чтобы добиться собственных политических интересов в то время, когда количество заболевших продолжает расти и увеличивается скорбный список погибших. Мы эти противоречия должны постараться преодолеть, я об этом говорил неоднократно, и постараться объединиться для успешной борьбы с общим вызовом. Используя в том числе и огромные экспертный научный потенциал, научный потенциал международных организаций, включая ВОЗ. Иначе нас будет ждать еще более серьезный глубокий раскол", - считает Медведев.
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579503291.html
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коронавирус covid-19, дмитрий медведев, воз, оон, в мире

Медведев предостерег от нападок на ООН и ВОЗ в период пандемии

14:39 20.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Международного попечительского совета Московской школы управления "Сколково"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Международного попечительского совета Московской школы управления Сколково - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Нападки и упреки, в том числе в адрес ООН и ВОЗ, звучат для достижения собственных политических целей, нужно преодолеть разногласия для успешной борьбы с коронавирусом, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"К сожалению, даже в период пандемии коронавируса межгосударственные противоречия не исчезли, а в чем-то даже стали более глубокими. Многие страны оказались не готовы к изменившейся реальности, ведь сотрудничество, единство, солидарность - это не просто красивые слова... это должны быть действия", - сказал он в приветственном слове участникам форума "Открытые инновации".
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"Вместо этого звучат взаимные претензии, упреки, нападки. Кстати на международные институты, включая ООН, ВОЗ. Для чего? Для того, чтобы добиться собственных политических интересов в то время, когда количество заболевших продолжает расти и увеличивается скорбный список погибших. Мы эти противоречия должны постараться преодолеть, я об этом говорил неоднократно, и постараться объединиться для успешной борьбы с общим вызовом. Используя в том числе и огромные экспертный научный потенциал, научный потенциал международных организаций, включая ВОЗ. Иначе нас будет ждать еще более серьезный глубокий раскол", - считает Медведев.
 
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Коронавирус COVID-19Дмитрий МедведевВОЗООНВ мире
 
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