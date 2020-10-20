Медведев предостерег от нападок на ООН и ВОЗ в период пандемии
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Международного попечительского совета Московской школы управления "Сколково"
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Нападки и упреки, в том числе в адрес ООН и ВОЗ, звучат для достижения собственных политических целей, нужно преодолеть разногласия для успешной борьбы с коронавирусом, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"К сожалению, даже в период пандемии коронавируса межгосударственные противоречия не исчезли, а в чем-то даже стали более глубокими. Многие страны оказались не готовы к изменившейся реальности, ведь сотрудничество, единство, солидарность - это не просто красивые слова... это должны быть действия", - сказал он в приветственном слове участникам форума "Открытые инновации".
"Вместо этого звучат взаимные претензии, упреки, нападки. Кстати на международные институты, включая ООН, ВОЗ. Для чего? Для того, чтобы добиться собственных политических интересов в то время, когда количество заболевших продолжает расти и увеличивается скорбный список погибших. Мы эти противоречия должны постараться преодолеть, я об этом говорил неоднократно, и постараться объединиться для успешной борьбы с общим вызовом. Используя в том числе и огромные экспертный научный потенциал, научный потенциал международных организаций, включая ВОЗ. Иначе нас будет ждать еще более серьезный глубокий раскол", - считает Медведев.