https://ria.ru/20201020/otvet-1580575348.html

"Бла-бла": глава МИД Венесуэлы иронично ответил коллеге из Колумбии

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса с иронией прокомментировал в твиттере очередное критическое выступление главы колумбийской дипломатии Клаудии... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T04:22

2020-10-20T04:22

2020-10-20T10:15

хуан гуаидо

организация американских государств

хорхе арреаса

николас мадуро

москва

мехико (город)

венесуэла

сша

колумбия

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<strong>МЕХИКО, 20 окт — РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел Венесуэлы <a href="http://ria.ru/person_KHorkhe_Arreasa/" target="_blank" data-auto="true">Хорхе Арреаса</a> с иронией прокомментировал в твиттере очередное критическое выступление главы колумбийской дипломатии Клаудии Блум по случаю проведения генеральной ассамблеи <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_amerikanskikh_gosudarstv_2/" target="_blank" data-auto="true">Организации американских государств</a> и обсуждения внутренних проблем Боливарианской Республики."Бла-бла Венесуэла, бла-бла, ОАГ, бла-бла, Мадуро, бла-бла, режим, бла-бла, гуманитарный кризис, бла-бла, Мадуро, бла-бла-бла, мошенничество, бла-бла, права человека, бла-бла, массовая эмиграция, бла-бла, Мадуро. А как же война, страдания, права человека и торговля наркотиками в Колумбии?" — <a href="https://twitter.com/jaarreaza/status/1318343593447346177" target="_blank" rel="nofollow noopener">написал</a> Арреаса, приложив к тексту видео заявления Блум.Колумбия и <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank">Венесуэла</a>, соседние южноамериканские страны, традиционно резко критикуют друг друга практически по всем вопросам, заявляя о несостоятельности правительств и глав государств, их коррумпированности, политической ангажированности, нелегитимности и пренебрежении интересами граждан в угоду личным политическим целям.ОАГ, в которую входят 35 стран региона, включая <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank">Колумбию</a>, выступает за смену власти в Венесуэле, считает президентом страны экс-спикера парламента <a href="http://ria.ru/person_khuan-guaido/" target="_blank" data-auto="true">Хуана Гуаидо</a> и призывает бойкотировать предстоящие в декабре парламентские выборы в этой стране, заранее объявив их несвободными и несправедливыми.В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николаса Мадуро</a> вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

https://ria.ru/20200902/maduro-1576606901.html

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москва

мехико (город)

венесуэла

сша

колумбия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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