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В Астрахани раскрыли убийство 24-летней давности по отпечатку свидетеля
Два жителя Астрахани предстанут перед судом по обвинению в убийстве пенсионерки, совершенном 24 года назад, сообщает СУСК России по Астраханской области. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T11:31
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рсфср
астрахань
астраханская область
происшествия
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт – РИА Новости.</strong> Два жителя <a href="http://ria.ru/location_Astrakhan/" target="_blank" data-auto="true">Астрахани</a> предстанут перед судом по обвинению в убийстве пенсионерки, совершенном 24 года назад, сообщает СУСК России по <a href="http://ria.ru/location_Astrakhanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Астраханской области</a>.По информации ведомства, в октябре 1996 года в одном из частных домов по улице Набережная Казачьего Ерика в Астрахани было обнаружено тело женщины 1922 года со множеством колото-резанных ран. На тот момент причастных к убийству установить не удалось, расследование было приостановлено."Свидетельница рассказала об обстоятельствах произошедшего и указала на лиц, причастных к совершению данного преступления. В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий спустя 24 года по подозрению в убийстве пожилой женщины были задержаны 47-летний Владимир Курочка и 49-летний Михаил Шипилов", - сказано в материале.По версии следствия, в октябре 1996 года обвиняемые, зная, что дома у знакомой пенсионерки находится крупная сумма денег и золотые украшения, проникли к ней в дом, после чего убили ее. Потом они похитили золотые украшения на сумму с учетом деноминации 68 тысяч рублей.Подозреваемым предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б", "в" части 2 статьи 146, пунктами "а", "н" статьи 102 УК <a href="http://ria.ru/location_RSFSR/" target="_blank" data-auto="true">РСФСР</a> (нападение с целью хищения чужого имущества и умышленное убийство). Уголовное дело направлено в суд.
https://ria.ru/20201019/dannye-1580463204.html
https://ria.ru/20201019/prestupnik-1580446040.html
рсфср
астрахань
астраханская область
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рсфср, астрахань, астраханская область, происшествия

В Астрахани раскрыли убийство 24-летней давности по отпечатку свидетеля

11:31 20.10.2020 (обновлено: 11:36 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт – РИА Новости. Два жителя Астрахани предстанут перед судом по обвинению в убийстве пенсионерки, совершенном 24 года назад, сообщает СУСК России по Астраханской области.
По информации ведомства, в октябре 1996 года в одном из частных домов по улице Набережная Казачьего Ерика в Астрахани было обнаружено тело женщины 1922 года со множеством колото-резанных ран. На тот момент причастных к убийству установить не удалось, расследование было приостановлено.
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"Позже сотрудниками отдела криминалистики при изучении нераскрытого убийства пенсионерки установлен отпечаток пальца, который повторно направили на исследование", - говорится в сообщении. Оказалось, что отпечаток принадлежит жительнице Тамбовской области, которая раньше жила в Астрахани и стала свидетелем убийства.
"Свидетельница рассказала об обстоятельствах произошедшего и указала на лиц, причастных к совершению данного преступления. В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий спустя 24 года по подозрению в убийстве пожилой женщины были задержаны 47-летний Владимир Курочка и 49-летний Михаил Шипилов", - сказано в материале.
По версии следствия, в октябре 1996 года обвиняемые, зная, что дома у знакомой пенсионерки находится крупная сумма денег и золотые украшения, проникли к ней в дом, после чего убили ее. Потом они похитили золотые украшения на сумму с учетом деноминации 68 тысяч рублей.
Подозреваемым предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б", "в" части 2 статьи 146, пунктами "а", "н" статьи 102 УК РСФСР (нападение с целью хищения чужого имущества и умышленное убийство). Уголовное дело направлено в суд.
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