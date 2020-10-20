В Астрахани раскрыли убийство 24-летней давности по отпечатку свидетеля
11:31 20.10.2020 (обновлено: 11:36 20.10.2020)
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт – РИА Новости. Два жителя Астрахани предстанут перед судом по обвинению в убийстве пенсионерки, совершенном 24 года назад, сообщает СУСК России по Астраханской области.
По информации ведомства, в октябре 1996 года в одном из частных домов по улице Набережная Казачьего Ерика в Астрахани было обнаружено тело женщины 1922 года со множеством колото-резанных ран. На тот момент причастных к убийству установить не удалось, расследование было приостановлено.
"Позже сотрудниками отдела криминалистики при изучении нераскрытого убийства пенсионерки установлен отпечаток пальца, который повторно направили на исследование", - говорится в сообщении. Оказалось, что отпечаток принадлежит жительнице Тамбовской области, которая раньше жила в Астрахани и стала свидетелем убийства.
"Свидетельница рассказала об обстоятельствах произошедшего и указала на лиц, причастных к совершению данного преступления. В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий спустя 24 года по подозрению в убийстве пожилой женщины были задержаны 47-летний Владимир Курочка и 49-летний Михаил Шипилов", - сказано в материале.
По версии следствия, в октябре 1996 года обвиняемые, зная, что дома у знакомой пенсионерки находится крупная сумма денег и золотые украшения, проникли к ней в дом, после чего убили ее. Потом они похитили золотые украшения на сумму с учетом деноминации 68 тысяч рублей.
Подозреваемым предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б", "в" части 2 статьи 146, пунктами "а", "н" статьи 102 УК РСФСР (нападение с целью хищения чужого имущества и умышленное убийство). Уголовное дело направлено в суд.